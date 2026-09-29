Elizabeth Holmes byla na cestě stát se dalším Stevem Jobsem. Místo revoluce v medicíně z toho byl jeden z největších podvodů v historii Silicon Valley.
Elizabeth Holmes byla kdysi nejmladší selfmade miliardářkou na světě. Její firma Theranos slibovala revoluci v medicíně: diagnostiku desítek nemocí z jediné kapky krve. Realita ale byla jiná. Slibovaná technologie nikdy nefungovala tak, jak Elizabeth tvrdila investorům, partnerům a hlavně pacientům.
Odkud se vzala
Elizabeth Holmes se narodila v roce 1984 ve Washingtonu a vyrůstala mezi Washingtonem a Houstonem. Byla to spíš samotářská holka, která ráda vymýšlela nové věci. Na střední škole se během jazykového pobytu v Pekingu seznámila s o devatenáct let starším podnikatelem Ramešem „Sunny“ Balwanim.
Tento vztah ji pak provázel celou její kariéru. V roce 2002 nastoupila na Stanford na elektrotechniku a chemické inženýrství a už jako prvačka přesvědčila uznávaného profesora, aby ji vzal do svého výzkumného týmu mezi doktorandy. Po druhém ročníku školu opustila a založila Theranos. Sama později uvedla, že k tomu částečně přispělo i sexuální napadení, které zažila na vysoké škole.
Jak se z toho stal fenomén
Balwani se stal jejím neformálním poradcem i partnerem. V roce 2009 oficiálně nastoupil do Theranosu jako prezident a provozní ředitel, přestože neměl vědecké vzdělání. Firma si najímala špičkové marketéry, mimo jiné i dokumentaristu Errola Morrise, a Holmes si pečlivě budovala image ve stylu Steva Jobse. Černé roláky, uměle snížený hlas, přísné tajnůstkářství kolem toho, jak přístroj vlastně funguje.
Do konce roku 2010 firma vybrala od investorů zhruba 92 milionů dolarů. V roce 2013 uzavřela partnerství s řetězcem lékáren Walgreens a o rok později Theranos tvrdil, že umí testovat přes 200 nemocí a zdravotních stavů z jediné kapky krve z prstu. Forbes tehdy ocenil Holmesin osobní majetek na 4,5 miliardy dolarů a firmu na devět miliard. Mezi investory, kteří do Theranosu nalili peníze, byla i jména jako Rupert Murdoch nebo Larry Ellison, dohromady šlo o částku kolem 945 milionů dolarů.
Pád první domino kostičky
Zlom přišel v roce 2015. Dva řadoví zaměstnanci, mezi nimi vnuk bývalého ministra zahraničí George Shultze, který byl zároveň investorem, upozornili na manipulaci s daty z klíčového přístroje Edison. Jejich svědectví využil novinář John Carreyrou z Wall Street Journal a rozjel investigativní sérii, která odhalila, že přístroj zvládal jen zlomek slibovaných testů a firma tajně spoléhala na běžné komerční analyzátory.
Následovaly kontroly FDA i federálního regulátora laboratoří CMS, který Theranosu zakázal přijímat platby z Medicare a Medicaid a Holmes na dva roky zakázal provozovat laboratoř. V roce 2018 ji SEC (Komise pro cenné papíry) obvinila z podvodu vůči investorům za více než 700 milionů dolarů. Holmes se s komisí vyrovnala pokutou a ztrátou kontroly nad firmou, aniž by obvinění formálně přiznala. Pár měsíců později přišlo federální trestní obvinění z podvodu, Holmes odstoupila z pozice CEO a Theranos brzy nato zcela zanikl.
Soud a trest
Proces s Holmes začal v srpnu 2021. Ona a Balwani byli souzeni odděleně, oba přitom čelili obvinění z podvodu na investorech i na pacientech. V lednu 2022 porota Holmes uznala vinnou ve čtyřech z jedenácti bodů obžaloby, konkrétně ve třech případech podvodu pomocí elektronické komunikace a v jednom případě spiknutí k tomuto podvodu vůči investorům. U bodů týkajících se pacientů ji porota zprostila viny, u zbylých se neshodla. Soud později určil reálnou škodu investorům na 121 milionů dolarů, porota ji uznala vinnou z podvodu za zhruba 145 milionů. Sama Holmes svou vinu ale dodnes odmítá.
V listopadu 2022 jí byl vyměřen trest 11 let a tři měsíce vězení, Forbes v té době přecenil její majetek na nulu. Balwani dostal podobně dlouhý trest. Devátý odvolací obvodní soud verdikt později potvrdil a Holmes s Balwanim mají navíc zaplatit odškodné ve výši zhruba 452 milionů dolarů. Do vězení, Federal Prison Camp Bryan v Texasu, nastoupila kdysi perspektivní vědkyně v květnu 2023.
Kauza s Holmes znovu žije
V březnu 2026 soud v rámci zpětně platné změny federálních sentenčních pravidel snížil trest pro Holmes na 10 let a tři měsíce. Předpokládané datum propuštění se tak přesunulo na únor 2030. Koncem září 2026 ale přišla zpráva, která kauzu znovu rozvířila: Holmes se má už v srpnu 2027 přesunout z vězení do přechodného zařízení pro reintegraci („halfway house“) v Del Valle u Austinu. Fakticky by tedy opustila vězeňský areál po necelých čtyřech letech z jedenáctiletého trestu.
Jak je to možné? Ukázalo se, že zakladatelka Theranosu už v prosinci 2025 formálně požádala prezidenta Trumpa o milost. Ministerstvo spravedlnosti tuto žádost stále eviduje jako nevyřízenou, ale spekulace, že mohlo ovlivnit i časnější přesun do přechodného zařízení, se objevují čím dál častěji.
Po rozchodu s Balwanim, kterého později obvinila z dlouhodobého zneužívání a kontroly, se Holmes provdala za Williama „Billyho“ Evanse, dědice hotelového impéria, s nímž má dvě děti. Dnes vystupuje pod jménem Liz, mluví přirozeným hlasem a před nástupem do vězení dobrovolničila na krizové lince pro oběti znásilnění. Na síti X, kterou dnes fakticky spravuje Evans, zůstává nečekaně aktivní i z vězení.
Dokument, který to všechno rozjel
O Elizabeth Holmes už dříve vyšla minisérie The Dropout, v následujících týdnech ale dorazí něco ještě mnohem zásadnějšího. Na paškál si totiž Holmes vzali scenárista, komik a herec Nathan Fielder spolu s dokumentárním režisérem Lancem Oppenheimem.
Jejich snímek nese název You Can See Everything a podle prvních reakcí je i přes svou mohutnou stopáž (skoro tři hodiny!) naprosto neskutečným zážitkem, který se dá jen stěží popsat lidem, co ho neviděli.
Oppenheim a Fielder přitom oslovili Holmes v roce 2023 poté, co se přes společného známého dozvěděli, že hledá někoho, kdo by zdokumentoval její život. Natáčení začalo v dubnu toho roku, 34 dní před jejím nástupem do vězení, v pronajatém domě v San Diegu. A24 filmařům dalo neobvyklou volnost: pokud by z toho nic nebylo, mohli podle svých slov „celý materiál prostě zahodit“. Nakonec se natáčení protáhlo na tři roky.
Části filmu, kde Fielder komunikuje s Holmes mimo záběr, včetně hovorů z texaského vězení, jsou pak údajně rekonstruované s pomocí herečky, jejíž identitu má film schválně držet jako překvapení.
Premiéra na festivalu v Telluride 6. září 2026 byla zahalena tajemstvím do poslední chvíle. Diváci museli před vstupem do sálu odevzdat telefony a nikdo dopředu nevěděl, co uvidí. Šlo o jedno z nejočekávanějších tajných promítání festivalu vůbec. Fielder na Q&A po projekci, kterou moderovala jeho kamarádka a spolupracovnice Emma Stone, přiznal, že ani po letech pořádně nechápe, co vlastně zažil, když s Holmes a Evansem nějakou dobu bydlel. Řekl také, že Evans se v procesu natáčení snažil mít nad vším velkou kontrolu, což podle něj komunikaci s Holmes spíš komplikovalo, protože Evans zůstává jejím hlavním prostředníkem.
Proč si Holmes vybrala zrovna Fieldera, není úplně jasné, ale dává to smysl vzhledem k tomu, čím je známý. Proslavil se seriály Nathan For You a The Rehearsal, kde dlouhodobě zkoumá absurditu a sebeklam obyčejných lidí i sám sebe, a taky seriálem The Curse. Oppenheim má na kontě dokumenty jako Some Kind of Heaven nebo Ren Faire a nedávno režíroval i hraný film Primetime o moderátorovi Chrisi Hansenovi s Robertem Pattinsonem v hlavní roli.
Stopáž filmu je výše zmíněných 174 minut, tedy skoro tři hodiny. Recenze serveru Variety popisuje film jako něco, co je asi nejdál od čisté dokumentární formy, co kdy kritik viděl, a chválí ho jako svébytné hybridní dílo mezi realitou, hraním a klamáním. Podle recenzí přitom film Holmes v ničem neomlouvá. Naopak dost nelichotivě vykresluje Billyho Evanse, který si podle recenzentů bere na starost její veřejný obraz, včetně slavné fotky s kapkou krve na billboardech, tweetuje z jejího účtu a jedná s A24 o podílu na ziscích z filmu, což je zachyceno přímo v obraze.
Sama Holmes v dokumentu opakovaně tvrdí, že jí nikdy nešlo o peníze, což je v přímém kontrastu s tím, jak moc se hodnota její firmy stala jádrem její identity. Podle rané recenze Elizabeth Holmes v dokumentu navíc tvrdí, že technologie Theranosu ve skutečnosti fungovala a že šlo jen o nedokončenou chemii testů, ne o neexistující produkt.
Do kin dorazí 16. října 2026 v distribuci A24.