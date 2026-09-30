Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina

Earle Meets World nápadně připomíná recept, díky němuž se před lety proslavily Kardashianky. Podobný model vyzkoušeli také D'Amelios. Proč se z jedné slavné sestry tak často stává rodinný projekt?
Na Netflix začátkem září dorazila nová rodinná reality show Earle Meets World, která se točí především kolem influencerky a ikony generace Z Alix Earle. V pozadí jí sekundují sourozenci a rodiče se svými novými partnery. Právě model smíšené rodiny je zajímavým kořením pořadu. Podobným způsobem se před téměř dvaceti lety proslavil klan Kardashians.
Rozdíl je však v tom, že Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) vzniklo v ryze televizní době, kdy show postupně udělala megastar nejen z výrazné Kim, ale i z Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall a dalších. Alix už ale přišla na Netflix jako hotová influencerka s miliony sledujících a vlastní značkou, takže show nemusí budovat její slávu od nuly, ale bere její internetový svět a rozšiřuje ho do televizního formátu.
Právě sociální sítě však umožnily influencerům obejít tradiční televizi a stát se slavnými z pohodlí domovů pomocí natáčení vlastních videí na TikTok či Instagram. Proto je překvapením, že se to teď celé otáčí a ti největší influenceři se vracejí do televize. Co za tím stojí?
Co se dozvíš po odemknutí?
- Kdo je Alix Earle?
- Jak nový pořad oslovuje gen Z publikum?
- V čem je Earle Meets World podobný s Keeping Up with the Kardashians?
- Jak to okomentovala Kim K.?
- Odkud se tyto rodinné klany berou?
- Jaký recept objevily Kardashianky?
- Sledujeme začátek zlaté éry influencerů*influencerek?
Nápadně podobné rodinné rámce
Alix Earle už oficiálně není jen influencerka, která natáčí své tradiční Get Ready With Me. Na Netflixu dostala vlastní reality show Earle Meets World a s ní přichází i celá její rodina. Osmidílná série se rozjíždí tím, že Alix jede se stěhovacím vozem k bývalému příteli Braxtonovi pro své věci. Hned zkraje je tedy cítit, že se tvůrci snaží o akci, která diváctvo vtáhne.
Zároveň je ale znát, že jde teprve o první řadu. Některé rozhovory a konflikty působí trochu na sílu, často totiž jde spíš o situace, které už mezi sebou rodina pravděpodobně řešila, ale nyní je znovu otevírá před kamerou. Velkým tématem je Alixina pracovní vytíženost, v tom se objevuje první podobnost s Kim Kardashian. Opakovaně se mluví o jejím hektickém tempu, které ale na obrazovce nesledujeme.
Ještě výraznější paralela je u její mladší sestry Ashtin, která začala tvořit na TikToku kvůli tomu, že to dělala Alix, ale nikdy nedosáhla stejné popularity a cítí se přehlížená. Navíc je jí vyčítáno, že si za ničím pořádně nejde, stejně tak jako Kourtney v rodině Kardashianek. Když se však chce věnovat modelingu, její otec a manažer TJ ji dostatečně nepodporuje. Jako tzv. „dadager“ navíc připomíná Kris Jenner a její roli „momager“.
Nejzajímavější je pak rodinná historie. Alix často vyjíždí na Ashley, současnou manželku svého otce, s níž měl TJ poměr ještě v době manželství s Alixinou matkou Alicou. Vzhledem ke společné minulosti jsou jejich konflikty jakž takž uvěřitelné, ale stejně se neubráníme tomu, že jsou zveličené kvůli diváctvu. Nic to ale nemění na tom, že nejlepší dynamika bývá právě v rodinách, protože tam si k sobě členové hodně dovolí, ale zároveň jim na sobě velmi záleží. A přesně na této kombinaci konfliktu a blízkosti ostatně před lety vyrostly i Kardashianky.
Kim K. se zlobí
Podobnost mezi oběma rodinami údajně neunikla ani Kim Kardashian. Anonymní zdroj magazínu In Touch prozradil, že má mít Kim pocit, že Earle podniká stejné kariérní kroky jako dříve ona, aby se stala globální hvězdou. Prý o tom svědčí nejen nový pořad, ale i Alixina čerstvě vydaná skincare řada Reale Actives nebo její účast v pořadu Dancing with the Stars.
Je na tom ale jeden zajímavý paradox. Earles přicházejí s rodinnou reality show v době, kdy se samotný formát Kardashianek výrazně proměnil. Dramata, vztahové problémy i obyčejné rodinné radosti působily v KUWTK spontánně a diváci*divačky měli pocit, že se s nimi mohli určitým způsobem ztotožnit. Čím jsou slavnější – řekněme si upřímně, svého vrcholu už dosáhly – tím víc si tohle ale střeží a jejich luxusní nablýskané životy v pořadu The Kardashians baví míň a míň, protože to nejpeprnější už zkrátka neodhalují.
Právě na této frontě by tak Earles mohli v budoucnu převzít štafetu a získat si pozornost těch, které právě ta „špína“ a drby ze světa influencerů a celebrit baví nejvíc. Zatím sice není jasné, jestli se rodině podaří vytvořit podobně silný fenomén, ale našlápnuto mají dobře. V potaz je pak třeba brát i fakt, že novinku nabízí Netflix, který přece jen dosáhne ve světě podstatně víc lidí, než KUWTK na E!. Přidej tradiční generační výměnu a focus na gen Z a máš zkrátka projekt, jenž za 10 let může v klidu převzít pomyslné žezlo.
Jak to ale vlastně vzniká?
Ještě zajímavější než samotný fakt, že se tyto influencerské rodiny zjevují, je ale zamyšlení se nad důvodem proč.
Proč slavné osobnosti potřebují ke své slávě celou rodinu? Odpověď je možná jednodušší, než se zdá. Jeden člověk může mít zajímavý život, ale rodina nabízí hned několik osobností, jejich vztahy, neshody, rozdílné názory a hlavně příběhy, které mohou pokračovat roky.
Právě na tom vyrostly Kardashianky. Kim byla nejvýraznější tváří rodiny, ale diváctvo se nevracelo jen kvůli ní, nýbrž kvůli tomu, co se právě děje mezi Kim a Kourtney, Khloé a Kris nebo dalšími členy rodiny. Jedna slavná osobnost tak dokázala vyšlapat cestičku a hlavně vytvořit prostor pro několik dalších.
Podobný model později převzali D’Amelios, jejichž show měla dvě série. Sláva celosvětově nejsledovanější tiktokerky Charli se postupně přelila na celou rodinu. Mezi D’Ameliovými se to ale neobešlo bez konfliktů. Vyšlo najevo, že Charli neměla tušení o tom, kolik vydělává, a že jí peníze v podstatě kradli její rodiče. Tiktokerka proto s celou rodinou včetně sestry Dixie nadále neudržuje kontakt a jejich spory se staly předmětem internetových diskuzí.
Z toho vyplývá, že pokud se rodiny rozhodnou vstoupit společně do mediálního světa a své životy odkrýt veřejnosti, je nutné nastavit si určitá pravidla, hranice a za každou cenu být k sobě upřímní a prioritizovat své vztahy před vším ostatním.
Návrat k televizním kořenům
Dalo by se říct, že influenceři už dnes přece televizi nepotřebují k tomu, aby se proslavili. Alix Earle má miliony sledujících dávno předtím, než přišla na Netflix. Přesto se k televiznímu formátu vrací – a není sama. Opět by ses mohl*a ptát proč.
Protože reality shows jim nabízí něco, co sociální sítě zkrátka a dobře neumí replikovat. Je tím větší prostor pro vlastní příběh. Z krátkých videí a příspěvků se stává několikahodinový svět, do kterého mohou diváci*divačky nahlédnout mnohem podrobněji. A když do toho koktejlu přidáš rodinu a vztahy, vzniká obsah, který se dá rozvíjet napříč sezónami. Přesně to se Kardashiankám podařilo pojmenovat a zpeněžit, díky čemuž se jejich ikonické momenty propsaly do popkultury a dodnes je citují miliony lidí po celém světě. A ony z toho žijí.
Zájem o reality shows navíc rozhodně neuvadá. Sledovat to můžeme i v Česku, kde se projekty jako Love Island nebo Zrádci těší nesmírné oblibě. Ve finále tak asi neexistuje lepší způsob propagace a budování úspěšné rodinné značky.
Influencer už dnes není jen člověk, který natáčí videa na TikTok, čím dál častěji jde ale o hlavní postavy celého mediálního světa. Recept Kardashianek se ukázal být správný a úspěch dalších rodiny jako třeba čerstvě Earles potvrzuje, že doba influencerů ani zdaleka nekončí. Naopak dost možná teprve sledujeme start její zlaté éry.