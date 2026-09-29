Feed Explore
Feed Explore Profil
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
2
2
0
dnes 29. září 2026 v 16:00
Čas čtení 5:49

Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“

Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
Zdroj: Channel 4
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Legendární irský komik, držitel ceny BAFTA a nezapomenutelná hvězda kultovního seriálu Black Books se po více než třech letech vrací do Česka. V rámci evropského turné vystoupí 25. října v Praze s novou stand-up show Looking For Trouble.

Dylan v rozhovoru promluvil o tom, proč ho Praha pohlcuje, jak vnímá český humor, co si myslí o dnešní „industrializované“ komedii i o tom, proč by se lidé neměli vymlouvat na to, že je dnešní svět až příliš korektní.

V Praze už jste v minulosti vystupoval a letos v říjnu se sem vracíte. Pokud byste měl atmosféru tohoto města popsat jedním slovem, jaké by to bylo?

(smích) Nemyslím si, že je to fér vůči mně nebo vůči Praze, ale budiž... Pravděpodobně bych vybral něco jako „pohlcující“.

No tak to rozveďte!

Myslím, že na Praze něco je, ona se kolem vás nějak tak obvine. Když jste v centru, rozhodně pokud se procházíte poblíž mostu (Karlova) nebo jste v centru města, tak si uvědomíte – rozhodně z mého pohledu Západoevropana z okraje Evropy – že Praha je příslib. Už to jméno je příslib. Víme, že je starobylá, velmi vyspělá a tak dále, má v sobě spoustu té bohémské atmosféry, ale lidi nedokážou plně ocenit tu její sofistikovanost.

Pro většinu anglofonních lidí je to stále naprosto magický zážitek. Myslím, že lidi jsou obecně ohromeni, když dorazí do Prahy.

Dylan Moran se chystá do Prahy
Dylan Moran se chystá do Prahy Zdroj: Dylan Moran: Looking For Trouble / propagační materiály

Česká kultura má výrazný, temný a často absurdní smysl pro humor, pravděpodobně kvůli naší historii. Je to pro vás jakožto Ira něco, k čemu se dokážete snadněji přirovnat nebo se s tím ztotožnit než třeba při návštěvě jiných zemí?

 

Myslím, že mezi kulturami existují propojení, která nejsou na první pohled zřejmá. Jsem přesvědčen, že máme spojení mezi irskou a českou kulturou, podobným způsobem jako například máme spojení mezi irskou a indickou kulturou. Funguje to podle mě hlavně na bázi myšlení.

Vezměte si třeba Angličany a Číňany. Obě tyto kultury milují škatulkování, milují kategorie a tabulkové systémy. Když se podíváte na kultury, jako jsou Češi, Indové a Irové, řekl bych, že jsou více asociační. Fungují na principu: „Tohle mi připomíná tamto, což mi připomíná tohle a díky tomu přemýšlím o tamtom.“

Lidé nacházejí svá spojení organičtějším a příjemnějším způsobem z okamžiku na okamžik, než aby se snažili vnucovat nějaký celkový nadhled. Dává to smysl?

Jasně. Pojďme ke komedii. Za poslední dvě desetiletí se stand-up vyvinul v masivní, industrializovanou scénu s arénovými turné, speciály na Netflixu a podobně. Jak to srovnáváte s komediálními kluby 90. let a chybí kvůli tomu dnes v komedii něco?

Problém s touhle otázkou je, že jsem o dost starší, než jsem byl tenkrát. Vy mě tou otázkou zvete k takovému tomu vzpomínání starého chlapíka, kterému je velmi těžké odolat. Samozřejmě si myslím, že to bylo lepší tehdy, když jsem začínal, protože jsem byl mladý! Tak to prostě funguje, víte? Věci jsou vždycky lepší, když jste mladí, protože vás nebolí kolena.

Já jsem začal, protože jsem neměl jinou možnost. Neměl jsem žádnou kvalifikaci, co sakra jiného jsem měl dělat? Chtěl jsem se bavit, chtěl jsem být mladý chlap, potkávat holky, poflakovat se s kamarády a mít legraci. Byla to skvělá doba.

 

Dneska to ale působí jako kariéra. Je to skoro jako kdybyste se rozhodovali, jestli budete zubařem, účetním nebo komikem – cokoliv chcete. Pro mě už to z části ztratilo ten vzrušující dojem. Ale na druhou stranu si říkám, že ti mladí komici dneska musí být skvělí, svět je dnes mnohem rychlejší a komplikovanější než v době, kdy mi bylo dvacet, takže prosadit se v něm není snadné.

Vaše nová show se jmenuje Looking for Trouble. Vzhledem k současnému stavu globální politiky a světa obecně pravděpodobně nemusíte hledat moc tvrdě.

To máte naprostou pravdu. Všechno, co musíme udělat, abychom našli problémy, je otevřít oči.

dylan moran
Zdroj: Dylan Moran: Looking For Trouble / propagační materiály

Vnímáte komedii jako způsob, jak najít v tom všem, co se děje, něco pozitivního, nebo se komedie proměnila a komici dnes fungují jako takoví političtí komentátoři?

 

To je hezká myšlenka, ale nejsme v době Václava Havla. Víte, někteří lidé jsou talentovaní a mají co hodnotného předat, a někteří lidé jsou prostě jen mediální honimírové. Jsou to prostě mediální d*vky, lidé, kteří se živí mluvením, a to je v pořádku, všichni se musíme nějak živit.

Ale představa, že ti, co jsou u moci, vám vždycky lžou, zatímco ti, kteří fungují na základě komerčních zájmů, vám řeknou pravdu, většinou moc nefunguje.

Myslím, že to pozitivní na tom všem je spíše samotný fakt, že tu pravdu stále hledáme. To, že to stále hledáme společně, je ta světlá stránka.

Když se ohlédneme zpátky, a jsem si jistý, že jste o tomto seriálu mluvil už mnohokrát, fanoušci*fanynky stále považují Black Books za absolutně posvátný klenot televize. Co vám osobně z toho seriálu nejvíce chybí?

Ten seriál byl úplně nevinný. Byl dělán prostě pro zábavu. Když se na něj podíváte, je velmi, velmi hloupý a je vidět, že ti, co ho dělali, se skvěle bavili. Na tom seriálu miluju tu nevinnost, tu hloupost a fakt, že jsme si to všichni tak užívali. Když jsme měli udělat nějakou blbost, třeba spadnout, abychom vyvolali smích, naplno jsme se tomu oddali. Lidé kolem toho byli citliví, inteligentní a talentovaní, ale všichni jsme se rozhodli být tak hloupí, jak jen to šlo, a v tom byla ta svoboda.

Kdyby byl Bernard Black hozen do dnešního světa, jak dlouho by jeho knihkupectví přežilo, než by ho celé zapálil?

Myslím, že pár Bernardů Blacků tam venku pořád je, můžete je najít. Stále existuje pár starých knihkupectví s mrzutými lidmi uvnitř a jsem moc rád, že tam jsou, a doufám, že tam zůstanou.

 

Vaše první velká filmová role byl Rufus ve filmu Notting Hill, bizarní zloděj, který se snaží ukrást knihu tak, že si ji strčí do kalhot. Jakou nejživější vzpomínku máte z natáčení a mluvil jste tehdy s Julií Roberts?

Jo, Julia Roberts mi řekla: „Dobrá práce,“ a já na ni mrknul a řekl: „Uvidíme se později.“ To byla má konverzace s Julií Roberts.

A moje vzpomínka na ten den je prostě to, že všichni byli velmi milí, smáli se, užívali si to a byli v práci. Byl to pro ně jen další pracovní den. Já jsem tam byl jen na pár hodin a pak jsem šel. A oni na tom museli pracovat týdny a týdny, tvrdě dřít na filmu, a pak ten film vyjde, všichni ho milují a ptají se na něj o 30 let později. Takhle se pozná hit, víte?

Notting Hill (1999)
Notting Hill (1999) Zdroj: Universal Pictures

Pokud byste mohl donutit mladé lidi podívat se na jeden konkrétní klasický film nebo seriál, aby pochopili skutečnou uměleckou duši, co by to bylo?

Panebože, těch je tolik! Je tolik krásných věcí k vidění... Vy si hrozně potrpíte na tu myšlenku jednoho slova nebo jedné věci, to je hrozné. (smích)

Omlouvám se, omlouvám se.

Chci říct něco českého... Každý by měl prozkoumat fantastické české umělce, jako je Kundera, Švankmajer nebo neuvěřitelní výtvarní umělci, které v České republice máte.

Zmínil jste Kunderu i Václava Havla. Jsou ještě nějací jiní čeští umělci nebo osobnosti z historie, se kterými byste se chtěl potkat a pobavit se?

Je jich tolik. Z české historie bych si pravděpodobně užil rozhovor s Janáčkem. On byl Čech, že ano?

Ano, byl.

Myslel jsem si to. A z historie obecně... Člověče, ani mě nenechte začínat o historickém stolu na večeři. To by byl velký stůl, měl bych u něj hodně lidí.

Pokud byste mohl dát jednu radostně cynickou radu mladému člověku, který se snaží najít smysl v umění v dnešním světě, co by to bylo?

Nevím nic o radosti nebo cynismu, ale upřímná rada, kterou bych někomu dal, zní: Pokud chcete něco vytvořit, nestůjte sami sobě v cestě. Neříkejte si, že to musí být takové nebo makové, nebo že to musí být perfektní či to musí něco naplňovat. Ještě nic nevíte. Pokud chcete něco vytvořit, začněte tvořit. Udělejte stopu. Vezměte do ruky cokoliv – pero, štětec, nástroj, cokoliv používáte – a udělejte stopu. Udělejte stopu na papíře, udělejte stopu v čase, v prostoru, ve filmu, cokoliv to je. Udělejte stopu, začněte, udělejte nepořádek, rozviřte prach a pak pokračujte. Prostě začněte.

 

V minulosti někteří komici říkali, že komedie je mrtvá nebo že svět je až příliš „woke“ a nemohou dělat komedii, protože by byli zrušeni. Jaký je váš postoj a vadí vám, že někteří lidé využívají komedii jako způsob, jak být političtí?Nevěnuji pozornost tomu, co kdo říká o tom, co dělá. Věnuji pozornost jen tomu, co si o jejich tvorbě myslím já. Všichni lidé, kteří říkají, že věci jsou moc woke nebo moc těžké, mohou táhnout, nikomu chybět nebudou. Na tom nezáleží. Není to moc woke ani moc těžké. Svět je vždycky těžký a šílený. Dobré ráno, vítejte, začněme. To je vše.

Umění často vyžaduje trpělivost, což je věc, kterou algoritmy moderních médií už nekultivují. Bojíte se, že práce mladých umělců a umělkyň je tímto nějak poznamenána?

Ne, protože lidé, kteří mají něco vytvořit, to vytvoří. Algoritmus je jen stroj, je to jen nástroj. Lidé použijí cokoliv, co mají k dispozici. Pokud mají co říct a mají touhu se vyjádřit, způsob si najdou. A pokud ne, tak ne. Je to takhle jednoduché.

Doporučeno
Boromira by pozvali do Prahy. Brněnský Comic-Con oznámil příjezd filmového Faramira a Éowyn Boromira by pozvali do Prahy. Brněnský Comic-Con oznámil příjezd filmového Faramira a Éowyn 7. září 2026 v 11:45
Doporučeno
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy 11. září 2026 v 18:30
Doporučeno
Nevíš, co si pustit? Tohle je 10 nejchválenějších seriálů, co zatím v roce 2026 vyšly Nevíš, co si pustit? Tohle je 10 nejchválenějších seriálů, co zatím v roce 2026 vyšly 6. dubna 2026 v 17:53
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Dylan Moran: Looking For Trouble / Channel 4 / propagační materiály
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY
Doporučujeme
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
včera v 13:00
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
před 3 hodinami
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
včera v 13:30
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
dnes v 13:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
dnes v 13:47
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
dnes v 08:06
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
včera v 16:16
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
včera v 14:16
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
před 3 dny
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
25. 9. 2026 17:27
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Zpravodajství
Politika Policie ZOOM IN: Bydlení Česko
Více
Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech
před 3 hodinami
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
dnes v 14:41
Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
dnes v 12:11

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Sydney Sweeney bude hrát v erotickém thrilleru s hvězdou Off Campus
Sydney Sweeney bude hrát v erotickém thrilleru s hvězdou Off Campus
25. 9. 2026 16:00
Psycho horor Saw se vrací. Jedenáctý díl je potvrzený a má režiséra
Psycho horor Saw se vrací. Jedenáctý díl je potvrzený a má režiséra
25. 9. 2026 13:30
Avengers mají jasný vzkaz pro diváky. Před filmem si nezapomeň vypnout telefon
Avengers mají jasný vzkaz pro diváky. Před filmem si nezapomeň vypnout telefon
dnes v 11:29
Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie
Nový Star Wars film má režiséra! Natočí ho autor poslední Spider-Man trilogie
dnes v 10:30
Z jedné kapky krve chtěla odhalit nemoci. Miliardářku, která scamovala lidi, teď čeká dokument a možná i propuštění z vězení
Z jedné kapky krve chtěla odhalit nemoci. Miliardářku, která scamovala lidi, teď čeká dokument a možná i propuštění z vězení
dnes v 07:00
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
včera v 16:16
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
23. 9. 2026 15:30
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí
7. 9. 2026 13:00
Vousy nebo knír jako od barbera i doma a za pár minut: Tyhle oleje, balzámy a vosky mají skvělé recenze
23. 6. 2026 9:40

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
před 3 hodinami
Do Love Islandu přicházejí noví účastníci. Seznamte se s chlapci z Casa Amor
Do Love Islandu přicházejí noví účastníci. Seznamte se s chlapci z Casa Amor
dnes v 16:09
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
dnes v 16:00
Bydlím, tedy jsem. Už tento čtvrtek začíná šestnáctý ročník festivalu Den architektury
Bydlím, tedy jsem. Už tento čtvrtek začíná šestnáctý ročník festivalu Den architektury
dnes v 15:23
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
dnes v 10:00
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
včera v 13:00
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
včera v 15:53
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
včera v 14:16
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 3 dny
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
24. 9. 2026 9:15
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 3 dny