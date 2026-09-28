Mladí hýbou světem. A David se rozhodl pohnout světem financí.
David Jokeš toho dělá hodně. Věnuje se investování, ve volném čase organizoval kroužky pro děti, vytvořil několik aplikací a nově také strávil rok s vedením největší banky v Česku, kde pracuje na vylepšování investic se zaměřením na mladší generace. Povídali jsme si s ním o tom, jak zvládá nabitý program a práci, kde si musí ustát názor mezi řadou starších a zkušenějších kolegů a kolegyň.
Typický chaos mladé generace
„Já bych se asi popsal jako mírně ADHD člověk, kterej se jako každej mezi dvaceti a třiceti snaží najít svoje místo na světě, a přitom toho zas tak moc neposr*at,“ směje se při představení David. Když má volno, nejčastěji ho potkáš v kavárně, DOXu nebo s třešňovým pivem v restauraci Bruxx. Moc takových volných dnů poslední dobou ale v kalendáři nemá. „Moje největší slabina je, že mám rozdělaných spoustu věcí a nápadů, takže je těžký je všechny dokončovat, ale pracuju na tom!“ říká s úsměvem.
V takto nabitých dnech využívá osobní hack, který mu pomáhá chaos zvládat. „Začal jsem dělat to, že každý třeba dva týdny si vyhradím hodinu, kdy si v hlavě projdu věci, kterýma trávím čas a vyhodnotím si, jestli vůbec dává smysl to, na čem právě pracuju. A když je odpověď ne, tak ty věci hned další den začnu osekávat a nahrazovat tím, co dává smysl a může mě to někam posunout,“ popisuje a dodává: „Fakt to člověk musí dělat pravidelně jako součást nějaký duševní hygieny, jinak hned podlehne pěně dní a nechá se zavalit blbostma.“
Rok s vedením banky
„Mě vlastně k investování původně přivedlo krypto, na střední mě strašně bavilo, a tak nějak v průběhu času jsem začal objevovat, že se dá investovat i normálně,” vtipkuje. Do čeho člověk investuje podle Davida na začátku nehraje zas tak velkou roli. „Podle mě to je jako s běháním. Důležitý je začít. Poprvý to bude trochu otrava, ale časem se to zlepší a dlouhodobě to hodně pomůže nemít se blbě”.
Davidova kariéra nabrala, možná trochu nečekaně, nový směr v České spořitelně. „Já si upřímně dřív myslel, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů bez jakýhokoliv kontaktu s realitou mladýho člověka,” směje se. „Dneska bych řekl, že to sice pomalý je, ale dělá tu i spousta chytrejch lidí, který stojí za to poznat.“
Ke změně názoru podle Davidových slov přispělo hlavně to, že se přihlásil do projektu Future Mindset Board, který Česká spořitelna poprvé spustila v roce 2025. „Tehdy mi to poslala ségra a já si říkal, že taková příležitost se nedá odmítnout, že to musím aspoň zkusit,“ vzpomíná a popisuje, jak mu projekt změnil perspektivu. „Rok se šesti lidma, kdy každej z nich má 20 let zkušeností, ti hodně změní pohled na věci. Naučíš se skvěle obhájit a vyargumentovat vlastní názor a podložit ho datama, a taky se dívat na věci ze širší perspektivy. Najednou totiž řešíš, co a jak dál dělat s firmou, která má devět tisíc lidí a jedním rozhodnutím ovlivníš každýho třetího člověka v Česku. Je to zkušenost s nevyčíslitelnou hodnotou“.
Kromě spolupráce s vedením banky se mohl společně s dalšími účastníky a účastnicemi podílet na různých projektech. „Super je, že jsme měli úplně volnou ruku. Já jsem třeba kromě investic dělal i na sockách a rozjel spořitelní Threads, který naprosto nezaujatě doporučuju sledovat, protože jsme k tomu přistoupili úplně jinak než všechny ostatní banky v Česku a dost se to chytlo, protože to během pár měsíců má kolem 50 tisíc sledujících, not bad!“
Staň se součástí Future Mindset Board!👉 Může šest lidí mezi dvaceti a třiceti lety pohnout bankou, která má více než 10 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň? Česká spořitelna to zkusila – a vyplatilo se. Zlevnila investice, vyhnala papíry z porad a změnila mindset banky. A v září hledá další šestici, která může využít tuhle kariérní příležitost. Přihlásíš se?
Najdi, co tě baví, zbytek přijde sám
„Moje mladší já mělo strach, že jsou všichni kolem chytřejší a schopnější, ale čím jsem starší, tím víc vidím, že mít pro něco vášeň je obrovská konkurenční výhoda. Je úplně jedno, jestli člověka baví zahradničení, investice nebo třeba malování, když něco děláš rád a máš pro to vášeň, lidi si toho všimnou a ocení to,“ tvrdí David.
Nejvíce mu prý v životě pomohlo obklopovat se správnými lidmi – a to i v online světě. „Samotnýho mě to překvapilo, ale obrovsky mě posunulo založit si před pár lety Twitter. Teď má sice pošramocenou pověst, ale za mě pořád platí, že je to jediný místo, kde můžete najít třeba nositele Nobelovek, slavný ekonomy, podnikatele z celýho světa, vědce, novináře nebo politiky. Ti všichni tam sdílí, co se naučili, dozvěděli nebo co hýbe jejich světem. A když se naučíte filtrovat toxickej obsah, je to sociální síť s obrovskou hodnotou,“ říká.
A jakou nejlepší radu, kterou sám kdy dostal, by chtěl sdílet? „Nevím, jestli radu, ale řídím se tím, co jsem kdysi slyšel a to je: nejdřív zjisti, jakej je tvůj potenciál a jak moc dokážeš pohnout světem k lepšímu, když se fakt posnažíš. Teprve potom se můžeš rozhodnout, jestli jím pohnout chceš anebo ne. Předtím nikdy.“
Takže jestli tě to nakoplo a chceš svou troškou pohnout světem i ty, nezapomeň, že tvoje cesta může začínat právě ve Future Mindset Board.