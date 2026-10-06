Feed Explore
Feed Explore Profil
Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat
1
1
0
dnes 6. října 2026 v 17:30
Čas čtení 5:18

Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat

Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat
Zdroj: Jon Mariánek / osobní archiv
Ella Petrová
Ella Petrová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Přes víkend vyvolali dva známí čeští influenceři na sítích pořádný rozruch, aneb když hard launch přijde moc brzy a vztah se začne komplikovat před očima veřejnosti.

Dominique Alagia a Jon Mariánek potvrdili svůj vztah, o kterém se už delší dobu šuškalo. Všechno to však bylo až příliš rychlé, na povrch vyplynuly kontroverzní věci kolem Jona, Domi na to konto připustila, že se vlastně viděli jen jednou a jejich hard launch je tak pro všechny poměrně šokující. Takové zkušenosti mají ale i jiné osobnosti. Než se podíváme, čí vztah nabral rychlý spád a pak nečekaný obrat, pojďme si ale říct, co nám na *tomto* oznámení nesedí.

Jonovo temné zákulisí

Jon Mariánek vydal na svůj youtubový kanál video s názvem „Našel jsem svou pravou lásku“, zpočátku však v něm mluvil o rozchodu s Abby Wetherington, se kterou tvořil pár pět let. Otevřeně na ni prásknul, že začala chodit s jeho nejlepším kamarádem a zůstala s ním i přesto, že jeho psi měli zabít jejího pejska, kterého jí dal youtuber. Má to však celé háček a přestává se to pozdávat i samotné Domi.

Doporučeno
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina 30. září 2026 v 7:00

Abby si Mariánkova tvrzení nenechala líbit a zareagovala na ně. Podle ní je Jon nejprolhanější člověk a vše dělá hlavně pro sledovanost. Měl ji údajně podvádět s cizími ženami, taky lže o tom, že začala chodit s jeho nejlepším kamarádem, prý se s jejím současným přítelem viděl asi třikrát v životě a psa Codu jí podle jejích slov pořídil, aby s ním mohl natáčet videa, ale v reálu se o něj nikdy nestaral. „Jon je podvodník, lhář a manipulátor a udělá všechno, co bude v jeho silách, aby ho všichni milovali. Jone, ani tví vlastní kamarádi tě nemají rádi, aby bylo jasno,“ řekla bez skrupulí.

Jon Mariánek a Abby Wetherington.
Jon Mariánek a Abby Wetherington. Zdroj: Jon Mariánek / archiv

Lidé se vesměs shodují, že věří spíš Abby, protože nikomu vyjádření nedlužila, zároveň Jona celý rok po rozchodu nijak veřejně nepošpinila, ačkoliv jí velmi ublížil, ale tato obvinění, která influencer řekl na její adresu, si už nedokázala nechat líbit. Nic z toho neušlo ani Domi, která o víkendu zveřejnila společné fotky z dovolené v Benátkách, jen aby dva dny nato vydala prohlášení o tom, že v italském městě spolu měli začátkem září teprve první rande a zároveň se tam viděli naživo naposledy.

„Když s někým trávíte čas a teprve ho poznáváte, postupně zjišťujete, jaký ten člověk je, jaké má názory, hodnoty a minulost. A v mnohém se ty pohledy můžou zásadně rozcházet. Rozhodně se neztotožňuji s věcmi, které se teď otevírají, a nechci nést zodpovědnost za chování ani přesvědčení nikoho jiného, jelikož jsem zásadně proti nim,“ uvedla influencerka s tím, že si vše musí sama zpracovat. Skončí nakonec tento příběh stejně rychle, jako začal?

Dominique Alagia vyjádření
Zdroj: Dominique Alagia / osobní archiv

Podobné vztahové peripetie celebrit

Megan Fox a Machine Gun Kelly

Megan Fox a Machine Gun Kelly se dali dohromady v roce 2020 po seznámení při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Jejich vztah nabral rychlý spád, Megan se objevila ve zpěvákově klipu k písni Bloody Valentine a od té doby se z nich stala nerozdělitelný a jeden z nejintenzivnějších hollywoodských párů, přestože herečka byla tehdy ještě vdaná za Briana Greena. O své lásce mluvili jako o vztahu twin flames. „Myslím, že jsme vlastně dvě poloviny stejné duše. A řekla jsem mu to skoro okamžitě, protože jsem to hned cítila,“ prozradila Megan, přičemž celý jejich vztah úzce souvisel se spiritualitou.

Doporučeno
10 známých párů, které jdou příkladem. Princ William a Kate nejsou na prvním místě 10 známých párů, které jdou příkladem. Princ William a Kate nejsou na prvním místě 20. července 2026 v 8:32

Když se v lednu 2022 zasnoubili, symbolicky vypili krev toho druhého. Kelly zároveň herečce věnoval prsten, který je navržen tak, aby jeho sundávání bolelo. Jenže místo plánované svatby přišly hádky, spekulace o nevěře a opakované rozchody a návraty. V roce 2024 navíc oznámili, že čekají dítě, jen aby se krátce nato znovu rozešli. Zpěvák však o Megan mluví jen v tom nejlepším. „Sagu jsem měl s tou nejlepší partnerkou, se kterou se dá mít dítě, protože je to úžasná máma,“ vysvětlil.

megan fox a machine gun Kelly
Zdroj: WireImage / Getty Images

Pamela Anderson a Tommy Lee

Pamela Anderson a Tommy Lee jsou snad vůbec nejextrémnější historickou ukázkou toho, jak rychle může vztah nabrat spád. Poznali se v roce 1994 a o pouhé čtyři dny později se vzali během dovolené v Mexiku. „Opravdu to byla láska na první pohled,“ uvedla po letech hvězda Pobřežní hlídky, zároveň prý během letu domů neznala ani Tommyho příjmení. Jejich bouřlivé manželství následně provázely domácí násilí, rozvodové tahanice a krádež jejich soukromé nahrávky, která se stala jedním z největších skandálů své doby a první skutečně virální sex tape vůbec.

Vzniknul o tom dokonce seriál Pam & Tommy. Pár spolu v roce 1996 přivítal na svět prvního syna, ve stejném roce ale Anderson požádala o rozvod, žádost pak stáhla a o rok později se jim narodil druhý syn. Rodinná radost se moc dlouho nekonala, protože hudebník byl obviněn z toho, že svou manželku napadl a za to byl i zatčen. Stejně se zase k sobě vrátili, ale ne na dlouho. Po osmileté pauze se v roce 2008 opět dali dohromady. „Zkusili jsme to teprve 800krát – 801. pokus jdeme na to,“ řekl výstižně Lee, ale tradičně jim to vydrželo jen chvíli. „Byl tu Tommy a pak už nikdo jiný,“ popsala Pamela svou hlubokou lásku k Leemu i přes to všechno, co se stalo. „Byl láskou mého života.“

pamela anderson a tommy lee
Zdroj: Corbis Entertainment / Getty Images

Pete Davidson a kdokoli

Pete Davidson je pověstný svými rychlými romancemi. Ariana Grande a Davidson spolu začali chodit v roce 2018 a během několika týdnů už byli zasnoubení. Po několika měsících bylo po všem. O několik let později následoval vztah s Kim Kardashian, který se také stal okamžitě obrovskou mediální událostí, a po jeho konci přišly další krátké románky. Například s Emily Ratajkowski byl spojován v listopadu 2022, ale už v prosinci se objevily informace, že jejich vztah vlastně nikdy nebyl příliš vážný.

Doporučeno
KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti? KVÍZ: Jméno jako pro kosmickou loď. Uhádneš, jak netradičně pojmenovaly celebrity své děti? 18. září 2026 v 16:00

Olivia O’Brien dokonce uvedla, že se o jejich rozchodu dozvěděla, když viděla fotky Davidsona s větší celebritou a označila komika za absolutní joke. Ještě hůř pochodila maminka jeho dcery modelka Elsie Hewitt. Pár čekal dítě jen chvíli poté, co se seznámil, Davidson však Hewitt opustil a prý na péči zůstala sama.

Pete Davidson
Zdroj: Getty Images/Dimitrios Kambouris pre The Met Museum/Vogue

Ariana Grande a Ethan Slater

Překvapivý vznik vztahu byl i mezi Grande a Slaterem, kteří se dali dohromady během natáčení Wicked a jejich vztah vyšel najevo v létě 2023. V té době byli oba ještě právně v manželství – Grande se rozešla s Daltonem Gomezem a Slater se svou středoškolskou láskou Lilly Jay, se kterou měl malé dítě. Zveřejnění jejich vztahu proto okamžitě vyvolalo kontroverze a Slaterova tehdejší manželka Grande veřejně kritizovala.

Doporučeno
Co se stane, když se mezi středoškoláky objeví vrah? Na to jsme se ptali hvězd nového amerického seriálu Střepy Co se stane, když se mezi středoškoláky objeví vrah? Na to jsme se ptali hvězd nového amerického seriálu Střepy 8. srpna 2026 v 7:00

Po třech letech se však rozešli a zpěvačka se velmi krátce nato vrátila ke svému bývalému příteli Rickymu Alvarezi, kterého zmiňovala ve své slavné písni Thank U, Next z roku 2018, kde hovoří o svých bývalých vztazích: „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh.“

ariana grande ethan slater
Zdroj: Getty Images North America

Jake Paul a Tana Mongeau

Jake Paul, mimo jiné blízký přítel zmiňovaného Jona Mariánka, s Tanou Mongeau začali svou romanci veřejně prezentovat v roce 2019 a během pouhých dvou měsíců už oznámili zásnuby. Následovala obří svatba, kterou sledovaly miliony lidí, jenže měla jeden zásadní háček – nebyla právně platná. Samotní influenceři navíc otevřeně mluvili o tom, že jde do značné míry o zábavu a content. O několik měsíců později oznámili rozchod. Dodnes zůstává otázkou, zda to celé nebylo jen pro pozornost, stejně tak, jak to podle slov Abby dělá Jon.

tana mongeau jake paul
Zdroj: WireImage / Getty Images

Kanye West a Bianca Censori

U Kanyeho Westa a Biancy Censori je zajímavý už samotný začátek. Dvojice se podle dostupných informací vzala v prosinci 2022, tedy jen krátce po Westově rozvodu s Kim Kardashian, což samo o sobě bylo prazvláštní, protože se veřejně vyjadřoval k tomu, že se chce vrátit ke Kim a pořídil si dům přímo vedle ní, aby jí a dětem mohl být na blízku a k tomu očerňoval i jejího tehdejšího přítele Peta Davidsona.

Doporučeno
Vybrali jsme 10 nejtoxičtějších párů všech dob. Deppa s Heard porazil ještě někdo horší Vybrali jsme 10 nejtoxičtějších párů všech dob. Deppa s Heard porazil ještě někdo horší 30. června 2026 v 13:00

Bianca, která pracovala pro jeho značku Yeezy, se tak prakticky okamžitě ocitla po jeho boku nejen jako partnerka, ale i jako součást jeho veřejného obrazu. Následovalo období, kdy se jako kdyby nabízeli paparazzi, protože Bianca se procházela v čím dál odvážnějších, polonahých outfitech. Jejich vztah pak opakovaně provázely spekulace o krizi a o tom, že ji West manipuluje a ovládá. Málokomu se pozdává, že by dobrovolně akceptovala rapperovo kontroverzní chování. Přestože jejich vztah stále drží, své místo v tomto seznamu mají, protože nad jejich spojením visí velké otazníky.

Bianca Censori a Kanye West.
Bianca Censori a Kanye West. Zdroj: WWD / Getty Images
Doporučeno
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci 25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci 6. října 2026 v 10:00
Doporučeno
Konec generovaných AI podcastů. Spotify zavádí nová opatření, co všechno se změní? Konec generovaných AI podcastů. Spotify zavádí nová opatření, co všechno se změní? 19. května 2026 v 16:52
Doporučeno
Známe nového ženicha ze slovenské Růže pre nevestu. Charismatický Adrian přijel z Dubaje Známe nového ženicha ze slovenské Růže pre nevestu. Charismatický Adrian přijel z Dubaje 19. ledna 2026 v 9:33
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Jon Mariánek / osobní archiv
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBYZNYS & ZÁBAVA CELEBRITY VZTAHY
Doporučujeme
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
28. 9. 2026 13:30
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
dnes v 10:00
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Tyler Durden vydává nové EP. Po pobytu na psychiatrii působí pod jménem Kočár Mladý
dnes v 15:00
KLIMCHI má nového ředitele. Design známého sklářského studia povede Newyorčan Eicke
dnes v 12:00
Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
dnes v 08:15
Adéla, Doechii i Phoebe Bridgers. Barcelonská Primavera oznámila výroční line-up
včera v 17:30
Tom Cruise má na kontě jeden z největších propadáků roku. Digger nezaujal diváctvo ani kritiku
včera v 12:00
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
před 2 dny
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
před 2 dny
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
před 3 dny
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
2. 10. 2026 16:15
Zpravodajství
Politika Česko Filip Turek Společnost
Více
Podívej se, jak vypadají komunální volby v číslech
před 3 hodinami
Patnáctiletý student při protestech ve Francii přišel o ruku. Není jasné, co přesně se stalo
dnes v 15:30
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
dnes v 12:30

Více z tématu Showbyznys & Zábava

Všechno
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
2. 10. 2026 12:00
Nela z Love Islandu vybírá své favority na vítěze. Shodneš se s ní?
Nela z Love Islandu vybírá své favority na vítěze. Shodneš se s ní?
2. 10. 2026 17:30
Diddy míří na samotku. Jak vypadá jeho VIP život za mřížemi?
Diddy míří na samotku. Jak vypadá jeho VIP život za mřížemi?
před 3 dny
Ostravský blindranking: S kým by vyrazila na rande Nela Dedková z Love Islandu
Ostravský blindranking: S kým by vyrazila na rande Nela Dedková z Love Islandu
1. 10. 2026 19:00
Do Love Islandu přicházejí noví účastníci. Seznamte se s chlapci z Casa Amor
Do Love Islandu přicházejí noví účastníci. Seznamte se s chlapci z Casa Amor
29. 9. 2026 16:09
Johnny z Love Islandu: „Napsalo mi asi 200 holek. V mém prvním vztahu byla manipulace“
Johnny z Love Islandu: „Napsalo mi asi 200 holek. V mém prvním vztahu byla manipulace“
25. 9. 2026 17:10
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
Sponzorovaný obsah
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Přehlížíš je i ty? Tohle je 8 red flags ve vztahu, které signalizují, že rozchod je na spadnutí
2. 8. 2026 18:23
KOMENTÁŘ: Predátorské chování jako virál. Proč reklamy JabkoLevně nejsou vtipné, ale nebezpečné
4. 9. 2026 15:00
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
23. 9. 2026 15:30
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
1. 10. 2026 11:02
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat
Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat
před 2 hodinami
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
před 3 hodinami
Tvůrce White Lotos nám ukázal pravdu o Cornellu roky před hrůzným zjištěním
Tvůrce White Lotos nám ukázal pravdu o Cornellu roky před hrůzným zjištěním
před 3 hodinami
Barefoot tenisky do města: proč je lidé nosí i mimo trasu
PR zpráva
Barefoot tenisky do města: proč je lidé nosí i mimo trasu
dnes v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
dnes v 10:00
Generace, která odmítá dospět? Proč mileniálové a Gen Z utrácí za Lego a Disney oblečení
Generace, která odmítá dospět? Proč mileniálové a Gen Z utrácí za Lego a Disney oblečení
včera v 07:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
dnes v 08:15
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
29. 9. 2026 17:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
dnes v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
1. 10. 2026 10:00
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
2. 10. 2026 10:00
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30