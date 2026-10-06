Domi a Jon nejsou první. Tohle je šest slavných párů, které svůj vztah odhalily až příliš rychle a pak přišel nečekaný zvrat

Přes víkend vyvolali dva známí čeští influenceři na sítích pořádný rozruch, aneb když hard launch přijde moc brzy a vztah se začne komplikovat před očima veřejnosti.
Dominique Alagia a Jon Mariánek potvrdili svůj vztah, o kterém se už delší dobu šuškalo. Všechno to však bylo až příliš rychlé, na povrch vyplynuly kontroverzní věci kolem Jona, Domi na to konto připustila, že se vlastně viděli jen jednou a jejich hard launch je tak pro všechny poměrně šokující. Takové zkušenosti mají ale i jiné osobnosti. Než se podíváme, čí vztah nabral rychlý spád a pak nečekaný obrat, pojďme si ale říct, co nám na *tomto* oznámení nesedí.
Jonovo temné zákulisí
Jon Mariánek vydal na svůj youtubový kanál video s názvem „Našel jsem svou pravou lásku“, zpočátku však v něm mluvil o rozchodu s Abby Wetherington, se kterou tvořil pár pět let. Otevřeně na ni prásknul, že začala chodit s jeho nejlepším kamarádem a zůstala s ním i přesto, že jeho psi měli zabít jejího pejska, kterého jí dal youtuber. Má to však celé háček a přestává se to pozdávat i samotné Domi.
Abby si Mariánkova tvrzení nenechala líbit a zareagovala na ně. Podle ní je Jon nejprolhanější člověk a vše dělá hlavně pro sledovanost. Měl ji údajně podvádět s cizími ženami, taky lže o tom, že začala chodit s jeho nejlepším kamarádem, prý se s jejím současným přítelem viděl asi třikrát v životě a psa Codu jí podle jejích slov pořídil, aby s ním mohl natáčet videa, ale v reálu se o něj nikdy nestaral. „Jon je podvodník, lhář a manipulátor a udělá všechno, co bude v jeho silách, aby ho všichni milovali. Jone, ani tví vlastní kamarádi tě nemají rádi, aby bylo jasno,“ řekla bez skrupulí.
Lidé se vesměs shodují, že věří spíš Abby, protože nikomu vyjádření nedlužila, zároveň Jona celý rok po rozchodu nijak veřejně nepošpinila, ačkoliv jí velmi ublížil, ale tato obvinění, která influencer řekl na její adresu, si už nedokázala nechat líbit. Nic z toho neušlo ani Domi, která o víkendu zveřejnila společné fotky z dovolené v Benátkách, jen aby dva dny nato vydala prohlášení o tom, že v italském městě spolu měli začátkem září teprve první rande a zároveň se tam viděli naživo naposledy.
„Když s někým trávíte čas a teprve ho poznáváte, postupně zjišťujete, jaký ten člověk je, jaké má názory, hodnoty a minulost. A v mnohém se ty pohledy můžou zásadně rozcházet. Rozhodně se neztotožňuji s věcmi, které se teď otevírají, a nechci nést zodpovědnost za chování ani přesvědčení nikoho jiného, jelikož jsem zásadně proti nim,“ uvedla influencerka s tím, že si vše musí sama zpracovat. Skončí nakonec tento příběh stejně rychle, jako začal?
Podobné vztahové peripetie celebrit
Megan Fox a Machine Gun Kelly
Megan Fox a Machine Gun Kelly se dali dohromady v roce 2020 po seznámení při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Jejich vztah nabral rychlý spád, Megan se objevila ve zpěvákově klipu k písni Bloody Valentine a od té doby se z nich stala nerozdělitelný a jeden z nejintenzivnějších hollywoodských párů, přestože herečka byla tehdy ještě vdaná za Briana Greena. O své lásce mluvili jako o vztahu twin flames. „Myslím, že jsme vlastně dvě poloviny stejné duše. A řekla jsem mu to skoro okamžitě, protože jsem to hned cítila,“ prozradila Megan, přičemž celý jejich vztah úzce souvisel se spiritualitou.
Když se v lednu 2022 zasnoubili, symbolicky vypili krev toho druhého. Kelly zároveň herečce věnoval prsten, který je navržen tak, aby jeho sundávání bolelo. Jenže místo plánované svatby přišly hádky, spekulace o nevěře a opakované rozchody a návraty. V roce 2024 navíc oznámili, že čekají dítě, jen aby se krátce nato znovu rozešli. Zpěvák však o Megan mluví jen v tom nejlepším. „Sagu jsem měl s tou nejlepší partnerkou, se kterou se dá mít dítě, protože je to úžasná máma,“ vysvětlil.
Pamela Anderson a Tommy Lee
Pamela Anderson a Tommy Lee jsou snad vůbec nejextrémnější historickou ukázkou toho, jak rychle může vztah nabrat spád. Poznali se v roce 1994 a o pouhé čtyři dny později se vzali během dovolené v Mexiku. „Opravdu to byla láska na první pohled,“ uvedla po letech hvězda Pobřežní hlídky, zároveň prý během letu domů neznala ani Tommyho příjmení. Jejich bouřlivé manželství následně provázely domácí násilí, rozvodové tahanice a krádež jejich soukromé nahrávky, která se stala jedním z největších skandálů své doby a první skutečně virální sex tape vůbec.
Vzniknul o tom dokonce seriál Pam & Tommy. Pár spolu v roce 1996 přivítal na svět prvního syna, ve stejném roce ale Anderson požádala o rozvod, žádost pak stáhla a o rok později se jim narodil druhý syn. Rodinná radost se moc dlouho nekonala, protože hudebník byl obviněn z toho, že svou manželku napadl a za to byl i zatčen. Stejně se zase k sobě vrátili, ale ne na dlouho. Po osmileté pauze se v roce 2008 opět dali dohromady. „Zkusili jsme to teprve 800krát – 801. pokus jdeme na to,“ řekl výstižně Lee, ale tradičně jim to vydrželo jen chvíli. „Byl tu Tommy a pak už nikdo jiný,“ popsala Pamela svou hlubokou lásku k Leemu i přes to všechno, co se stalo. „Byl láskou mého života.“
Pete Davidson a kdokoli
Pete Davidson je pověstný svými rychlými romancemi. Ariana Grande a Davidson spolu začali chodit v roce 2018 a během několika týdnů už byli zasnoubení. Po několika měsících bylo po všem. O několik let později následoval vztah s Kim Kardashian, který se také stal okamžitě obrovskou mediální událostí, a po jeho konci přišly další krátké románky. Například s Emily Ratajkowski byl spojován v listopadu 2022, ale už v prosinci se objevily informace, že jejich vztah vlastně nikdy nebyl příliš vážný.
Olivia O’Brien dokonce uvedla, že se o jejich rozchodu dozvěděla, když viděla fotky Davidsona s větší celebritou a označila komika za absolutní joke. Ještě hůř pochodila maminka jeho dcery modelka Elsie Hewitt. Pár čekal dítě jen chvíli poté, co se seznámil, Davidson však Hewitt opustil a prý na péči zůstala sama.
Ariana Grande a Ethan Slater
Překvapivý vznik vztahu byl i mezi Grande a Slaterem, kteří se dali dohromady během natáčení Wicked a jejich vztah vyšel najevo v létě 2023. V té době byli oba ještě právně v manželství – Grande se rozešla s Daltonem Gomezem a Slater se svou středoškolskou láskou Lilly Jay, se kterou měl malé dítě. Zveřejnění jejich vztahu proto okamžitě vyvolalo kontroverze a Slaterova tehdejší manželka Grande veřejně kritizovala.
Po třech letech se však rozešli a zpěvačka se velmi krátce nato vrátila ke svému bývalému příteli Rickymu Alvarezi, kterého zmiňovala ve své slavné písni Thank U, Next z roku 2018, kde hovoří o svých bývalých vztazích: „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh.“
Jake Paul a Tana Mongeau
Jake Paul, mimo jiné blízký přítel zmiňovaného Jona Mariánka, s Tanou Mongeau začali svou romanci veřejně prezentovat v roce 2019 a během pouhých dvou měsíců už oznámili zásnuby. Následovala obří svatba, kterou sledovaly miliony lidí, jenže měla jeden zásadní háček – nebyla právně platná. Samotní influenceři navíc otevřeně mluvili o tom, že jde do značné míry o zábavu a content. O několik měsíců později oznámili rozchod. Dodnes zůstává otázkou, zda to celé nebylo jen pro pozornost, stejně tak, jak to podle slov Abby dělá Jon.
Kanye West a Bianca Censori
U Kanyeho Westa a Biancy Censori je zajímavý už samotný začátek. Dvojice se podle dostupných informací vzala v prosinci 2022, tedy jen krátce po Westově rozvodu s Kim Kardashian, což samo o sobě bylo prazvláštní, protože se veřejně vyjadřoval k tomu, že se chce vrátit ke Kim a pořídil si dům přímo vedle ní, aby jí a dětem mohl být na blízku a k tomu očerňoval i jejího tehdejšího přítele Peta Davidsona.
Bianca, která pracovala pro jeho značku Yeezy, se tak prakticky okamžitě ocitla po jeho boku nejen jako partnerka, ale i jako součást jeho veřejného obrazu. Následovalo období, kdy se jako kdyby nabízeli paparazzi, protože Bianca se procházela v čím dál odvážnějších, polonahých outfitech. Jejich vztah pak opakovaně provázely spekulace o krizi a o tom, že ji West manipuluje a ovládá. Málokomu se pozdává, že by dobrovolně akceptovala rapperovo kontroverzní chování. Přestože jejich vztah stále drží, své místo v tomto seznamu mají, protože nad jejich spojením visí velké otazníky.