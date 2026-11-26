Šetrnější život vůči naší planetě nezačíná v obchodě s bambusovými kartáčky. Často víc pomůže opravit, půjčit si nebo dál používat to, co už máš doma. Rozebrali jsme rozšířené ekomýty a ke každému přidali alternativu, která ušetří i peníze.
Otevři šuplík v kuchyni a spočítej plátěné tašky. Pět? Deset? Většinu z nich jsme navíc někde dostali, že ano? Přesně takhle vypadá udržitelnost, která planetě moc nepomáhá.
Že šetrnější život nestojí na nákupech, ukazuje seriál Geny české rodiny od Generali České pojišťovny. Projekt celý rok sleduje tři české rodiny, které se snaží žít ohleduplněji k planetě. Jejich zkušenosti ukazují, že víc než nové věci se počítají každodenní rozhodnutí. Pojďme se podívat na pět mýtů, kterým ale stále věří spousta z nás.
1. Plátěná taška je vždycky lepší než igelitka
Výroba bavlněné tašky spotřebuje mnohem víc vody a energie než výroba igelitky. Podle studie britské Agentury pro životní prostředí z roku 2011 je potřeba bavlněnou tašku použít zhruba 131krát, aby měla menší dopad na klima než jednorázová igelitka. Taška, která leží v šuplíku, tak svou ekologickou stopu nikdy nesmaže.
Co místo toho: Nos tašky, které už máš, dokud se nerozpadnou, a další si neber jen proto, že jsou zadarmo. Pokud máš doma igelitky, klidně je použij znovu. I to se počítá.
2. Co má na obalu „eko“, je šetrné k planetě
Zelená krabička, lísteček a rádoby eko nápisy ještě nic nezaručují. Evropská komise v roce 2020 zjistila, že víc než polovina ekologických tvrzení na trhu v EU je vágních, zavádějících nebo nepodložených.
Podobné je to s lokálními potravinami. „Ne vše, co vypadá jako produkt z malé farmy, tím opravdu je,“ upozorňuje Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která se věnuje ochraně přírody.
Co místo toho: Místo hezkého obalu hledej konkrétní informace a ověřené certifikace, třeba EU Ecolabel u drogerie nebo FSC u papíru a dřeva. Anna s Johanem ze Zlína, jeden z párů projektu, kupují mléčné výrobky přímo od místních výrobců nebo v bezobalovém obchodě, kde se obaly vracejí a znovu používají.
3. Udržitelnost začíná výměnou starých věcí za ekologičtější
Plastové dózy za skleněné, funkční kartáček za bambusový, starší auto za elektromobil. Zní to jako krok správným směrem, jenže každá nová věc má za sebou výrobu, dopravu a obal. Nejšetrnější je většinou ta věc, kterou už doma máš.
Stejně to vidí Karolína Bereščáková, která s rodinou v projektu prošla rekonstrukcí domu. To, že je něco staré, pro ni neznamená, že je potřeba to vyměnit. Věci používá, dokud fungují.
Ani Anna se s nákupem elektromobilu nežene. Nejdřív chce počkat, až bude síť nabíjecích stanic hustší a auto zvládne bez starostí i delší trasy.
Co místo toho: Používej věci, dokud slouží, a co se rozbije, zkus nejdřív opravit. A než si pořídíš nové auto, zkus, jestli tvoje každodenní cesty nezvládne MHD, vlak nebo kolo.
4. Udržitelný šatník znamená novou kolekci z biobavlny
I triko z biobavlny se musí vypěstovat, utkat, obarvit a dovézt. Nejšetrnější je proto oblečení, které už existuje. „Nejjednodušší rada zní: nakupovat co nejméně,“ říká Helena Továrková.
Anna to dodržuje v praxi. Oblečení nejradši kupuje z druhé ruky, a když už pořizuje nový kousek, sahá po místních prodejcích a návrhářích místo velkých řetězců.
Co místo toho: Zkus second hand, swap s kamarády a kamarádkami nebo opravu oblíbeného kousku. Šaty na ples si můžeš i půjčit.
5. Žít udržitelně je drahé
Bio, eko, bambus: udržitelnost se často prodává jako luxus. Anna s Johanem to vidí jinak. „Žít udržitelně není drahé. Jen je potřeba nad věcmi víc přemýšlet,“ říkají.
Když koupíš méně, opravíš nebo si půjčíš, ušetříš peníze i čas strávený nakupováním. Podobně to vidí Červovi, kteří budují udržitelný domov za Prahou. Začít podle nich můžeš něčím malým, třeba tříděním odpadu nebo nákupy z druhé ruky.
Co místo toho: Než něco koupíš, zeptej se, jestli to nemáš doma, nemůžeš si to půjčit od sousedů, nebo to sehnat z druhé ruky.
Stačí málo
Udržitelnost není o dokonalém nákupním košíku, ale o rozhodnutích, která děláš každý den. Anna s Johanem letos místo auta nebo letadla vyrazili na dovolenou do Polska vlakem. Cesta trvala deset hodin a podle nich si ji vlastně užili. „Nemusíme být dokonalí. I malá změna může ve výsledku udělat hodně,“ shrnuje Anna.
Další příběhy rodin a tipy odborníků a odbornic najdeš na webu projektu Geny české rodiny.