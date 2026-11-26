Tomáš strávil skoro 10 let v rodinné pekárně Šmeralka na Letné, než otevřel vlastní podnik August naproti Palladiu.
V Augustu na zákazníky na designovém pultu vždy čeká čerstvé laminované pečivo s přesnou, vrstvenou strukturou. Za tím výsledkem ale není jeden geniální nápad, nýbrž roky práce v malé rodinné pekárně na Letné, kde Tomáš začínal jako obsluha a skončil u pece v půl třetí ráno.
Rodinná pekárna Šmeralka, pojmenovaná podle Šmeralovy ulice, fungovala jedenáct let. Tomáš v ní strávil devět nebo deset z nich a prošel vším. Obsluhou, baristikou, nákupem i pekařskou výrobou. Postupně s mámou dospěli k tomu, že všechno, co bylo na pultu, si vyráběli sami. Bez investora, metodou pokus–omyl a za vlastní peníze.
- Co má podle něj společného pekárna s fotbalovou kabinou.
- Co chystá na prosinec a kde chce otevřít druhou pobočku.
- Jak vypadal jeho týden, když v pekárně na Letné vstával ve dvě ráno.
- Kdy pochopil, že fotbal pro něj nebude celoživotní kariérou.
Dnes je mu 30 let. Kdysi kopal za Spartu a dodnes tvrdí, že pekárna se od fotbalu tolik neliší: obě stojí na přípravě, jasných pravidlech a hierarchii jako v kabině. Má za sebou otevření vlastního podniku August, jehož rozpočet překročil o 170 procent.
Mluvili jsme o strachu, řemesle, fotbale a o tom, proč jsou správní lidé alfou a omegou úspěchu.
Vyrůstal jste v rodině, kde se vařilo a peklo. Jaký vztah k jídlu jste měl od dětství?
U nás doma byly dva světy: fotbal a gastronomie. Máma je kuchařka, táta kuchař a zároveň trénoval děti na Spartě. Bydleli jsme v malém bytě na Ortenově náměstí, možnosti byly úplně normální, ale vždycky se u nás dobře jedlo, dobře peklo i dobře pilo. Uměli jsme z ničeho udělat maximum.
Doma jsem viděl, že není frajerství pracovat s dobrým materiálem, ale udělat ze špatného dobrý produkt.
Jak vznikla pekárna Šmeralka?
Byl to náš rodinný podnik s mámou na Letné, ve Šmeralově ulici – proto ten název. Chtěli jsme kavárnu, ale prostor byl rozdělený do více místností, takže z něj vznikla kombinace kavárny, pekárny a obchodu. Fungoval jedenáct let, což je v gastru dlouho, a já jsem tam aktivně byl devět, deset let.
Co jste se tam naučil?
Dalo by se říct, že všechno. Začal jsem jako obsluha. Pak káva šla nahoru, v Praze s osvětou začínal DoubleShot, tak jsme koupili kávovar a museli se naučit dělat výběrovou kávu. A když jsme začali víc péct a chyběli lidi – což v gastru bude problém vždycky – šel jsem dozadu do pekárny a začal péct. Samozřejmě jsem tehdy nic neuměl.
Co bylo první, co jste upekl?
Nějaký koláč. Ty nejjednodušší kynuté věci, pak rohlíky, housky, takové ty klasiky. Až potom se člověk dostane k těžším věcem, kde je potřeba kvas, živá kultura, kterou musíte udržovat.
Rodiče jsou spíš kuchaři. Já jsem se učil od lidí, kteří se mnou na Letné pracovali, a hlavně sám. Pořád jsem zkoušel a snažil se vymyslet něco nového, aby o to lidi měli zájem.
Dnes máte vlastní podnik August, který je známý hlavně svým pastry. Kdy jste si řekl, že chcete dělat vlastní máslový croissant?
Už na Letné. Chtěl jsem mít na pultu klasický máslový croissant a nechtěl jsem odebírat mražený polotovar. Takže jsem si řekl, že se to musím naučit. Jelo to metodou pokus–omyl.
Jaké byly první pokusy?
Hrozné. Hodně záleží na tom, jestli na to máte uzpůsobenou výrobnu, a to na Letné nebylo. Nejdřív jsme váleli ručně, což je náročné samo o sobě, a v teple, jaké bylo vzadu v pekárně, je to boj.
Zhruba po půl roce až roce jsme koupili první rozvalovačku, z druhé ruky, jen abychom ten proces urychlili. První použitelný croissant vypadl stoprocentně až po roce. Ten první rok jsme jen zkoušeli péct a vypadalo to strašně.
Ruční laminace vám tedy něco dala.
Určitě. Je strašně fajn začít tak, jak se to dělalo dřív. Pak jen sáhnete a cítíte: můžu pracovat, nemůžu, je to moc studené, zmrzlé, moc povolené.
Jak jste se dopracovali ke správnému postupu?
Nejdřív jsme zadělali, nechali odpočinout a za dvě hodiny laminovali. Dělali jsme předtím listové těsto, ale to je nekynuté a pracuje se s ním jinak. Muselo proběhnout studium, knížky, kurzy u nás i v zahraničí. Dostali jsme se k třídennímu procesu: první den zaděláte a těsto necháte fermentovat, druhý den laminujete, třetí necháte dokynout a pečete. Zhruba po dvou a půl až třech letech jsme si řekli: máme dobrý máslový croissant, umíme ho a můžeme ho prodávat.
Jak jste poznal, že už je to ten výsledný croissant, který chcete prodávat?
Nejsem typ, který by se srovnával. Do podniků chodím rád, ochutnávat je strašně důležité – ale hlavně je podporovat. Každý to dělá po svém, jako s kafem: barista vidí espresso nějak a to je jeho cesta. Podle mě neexistuje správný recept, existuje správná cesta.
Zkoušeli jsme strašně moc mouk a strašně moc másel, než jsme našli texturu a chuť, jakou chceme. A asi to funguje, protože lidem to chutná.
Z čeho dnes v Augustu croissant děláte?
Croissant je v podstatě jednoduchý: mouka, voda, mléko, sůl, cukr, droždí, případně med nebo staré těsto z předchozího dne. O to víc záleží na surovinách. Udělal jsem obrovský průzkum, zkusil jsem snad všechna másla na trhu, i farmářská z Česka, která jsem si sám dával do bloků.
Jsme blíž francouzské cestě: máme mouku z francouzského mlýna, kterou si mixujeme, a používáme máslo z Normandie. Když jsme se před otevřením připravovali, přesně jsem věděl, z čeho budeme to laminované těsto vyrábět.
A české máslo nestačí?
Určitě to jde. Ale každé máslo je jiné – některé obsahuje vodu, což je špatně, má jinou elasticitu, velcí výrobci do něj přidávají věci, aby to víc vydrželo. Naše normandské má bod tání kolem 31 stupňů. V teplejších měsících se s ním hůř pracuje než s profesionálními pláty, které vám víc odpustí.
S jakými emocemi člověk otevírá nový podnik?
Každý na to reaguje podle toho, jaký je. Kdo to dělá poprvé, je podle mě tak nadšený, že nevidí za zeď, do čeho všeho může narazit. Hodně podniků vznikne a po půl roce, roce zase zavře, finanční zátěž gastra je extrémní.
Já bych do toho asi nezvládl skočit, kdybych to neznal. Ale neříkám, že jsem se tady nebál. Měli jsme nějakou finanční představu a přeletěli jsme ji asi o sto sedmdesát procent.
Poslední měsíce před otevřením, kdy se to kolečko nabalovalo a rozpočet furt rostl, se mi blbě spalo. Těžké, hodně těžké.
Jak jste se k prostoru naproti Palladiu vlastně dostal?
První měla vzniknout nová pekárna na Letné. Měla tam proběhnout velká rekonstrukce a vzniknout větší pekařská výroba, rok jsme na tom projektu pracovali. Kvůli úřadům se to ale zpomalilo a přes známého známého vyskočil prostor naproti Palladiu.
Říkal jsem si: „Ty jo, to se musí vzít.“ Podepisovalo se v rychlosti a nájem je docela velký, takže další strašák – každý měsíc víte, kolik jen za něj zaplatíte. Muselo se to postavit co nejrychleji, což se nakonec podařilo.
August má výrazný interiér. Jak vznikal?
August je takový mix sedmi, deseti podniků po Evropě. Ne přímo, ale je to inspirace. Mám rád evropská města a často cestuju za podniky, do kterých se chci podívat. August nebyl náhoda, věděl jsem třeba, že budou oddělené bary.
Sedl jsem si s architektkou Aničkou Podroužkovou, se kterou děláme i Hořejšek, nadiktoval jí, co chci, a řekl: „Do týdne potřebuju, abyste mi něco donesla.“ A ona to donesla. Vy máte nějakou myšlenku, ale architekt ji umí dostat do reality. Produkt je samozřejmě nejdůležitější, ale interiér je dnes alfa a omega toho, aby lidi měli chuť přijít.
Znám majitele podniků, kteří nejradši jen pečou a všechno ostatní je až tak nebaví. Bavilo vás i plánování provozu?
Docela jo. Tím, že jsem dělal pekaře i baristu a díky rodičům umím fungovat v kuchyni, plánoval jsem s gastrařem a architektkou všechno sám. Vymýšlel jsem šuplíky na míru v pekárně i v kuchyni tak, aby mi to vyhovovalo, až tam budu pracovat.
Jak důležité je při otevření narazit na správné lidi?
To je alfa omega úspěchu. Když jsme dělali zakázku pro Generali, pět tisíc kusů za sobotu a neděli, tak tam poznáte, kdo je držák.
Dnes je nás kolem čtrnácti, šestnácti a jsou tam koně, kteří to táhnou, a kolem nich se to staví. V pekárně je Tereza Radová, která se ke mně připojila při otvíračce a vidí to stejně jako já. A provozní Zuzku znám čtrnáct let, dlouho dělala provozní po Kolkovnách.
Co všechno musí člověk obětovat, když chce vlastní podnik?
Já jsem si zhruba od třiadvaceti do třiceti díky podniku na Letné život úplně zabil. Vstával jsem ve dvě ráno, abych byl v půl třetí v práci a zadělával rohlíky a housky, kterých jsme pekli strašně moc.
Volno jsem měl jen v sobotu, kdy jsem ještě musel do Makra nakoupit zboží na týden, zbytek jsem prospal a v neděli se šlo zase do výrobny. Takhle to jelo šest, sedm let.
Hrál jste fotbal za Spartu, ale s kariérou jste skončil, protože se nevyvíjela tak, jak jste si představoval. V čem se pekárna podobá fotbalu?
Pekárna je o extrémní přípravě a o pravidlech, která jsou jasně daná. Když je rozhodíte, nemusí se vám to povést. Ve fotbale se za chybu platí: dostanete gól, oberete mužstvo o body a další zápas třeba nehrajete.
V pekárně to druhý den naházíte do pece a ono to nevyjde. A stejně jako v kabině i v kuchyni platí hierarchie – zkušenější mluví a předává, mladý poslouchá.
Spousta sportovců, kteří se sportu věnují profesionálně, ztratí po konci kariéry smysl života a nic dalšího je nebaví. Vy jste ale měl gastro. Bylo to pro vás přirozené?
Do velkého fotbalu se dostane strašně malé procento kluků a je to hodně o hlavě, zdraví i štěstí. Já měl problémy s koleny, se zády a s třísly a necítil jsem, že budu hrát bundesligu.
Tak jsem hned řešil plán B. Nechtěl jsem se dostat do stavu, kdy budu kopat třetí ligu za pár šupek a v pětatřiceti mi dojde, že končím a nic neumím.
Kolem dvacítky jsem měl špatné koleno a nevěděl jsem, jestli se vrátím. Šmeralka už fungovala a já tam chodil pomáhat. Bylo to sousedské, točili se tam podobní lidi, každý den jste se bavili o fotbale a o Spartě – a mě to chytlo. Ještě nějakou dobu jsem dohrával třetí a čtvrtou ligu jako přivýdělek, dokud to zdravotně šlo.
Co děláte, když máte volno?
Zajdu na fotbal, na Spartu nebo za kamarádem do Německa. A rád zajdu na kávu, na pastry, na jídlo. Mám rád podniky a snažím se v nich utrácet, aby se všem dařilo – když se bude dařit všem, úroveň se bude zvedat. Schválně doma nemám espresso mašinu, abych byl donucený někam zajít. A rád chodím po staré Praze, mám rád Kampu a Nový Svět.
Co chystáte na prosinec?
Winter Classic s názvem All Star Squad, podle NHL. Vrátí se nejoblíbenější produkty ze všech menu, která u nás byla, a o tom, co se vrátí, budou hlasovat lidi. A do toho připravujeme Letnou, kde bychom chtěli zhruba do půl roku otevřít druhou pobočku – tu pekárnu, která měla být první.