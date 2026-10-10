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V Praze otevře restaurace, kterou milují kodaňští foodies. Koukni, kam si zajít na sushi s dánským twistem
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Tento článek je PR zpráva společnosti Sticks'n'Sushi.
dnes 10. října 2026 v 8:30
Čas čtení 1:19
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V Praze otevře restaurace, kterou milují kodaňští foodies. Koukni, kam si zajít na sushi s dánským twistem

V Praze otevře restaurace, kterou milují kodaňští foodies. Koukni, kam si zajít na sushi s dánským twistem
Zdroj: Sticks'n'Sushi
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Řetězec Sticks’n’Sushi propojuje asijskou kuchyni a skandinávskou kulturu.

Jedna z nejzavedenějších a nejrespektovanějších gastronomických skupin v Dánsku, Sticks’n’Sushi, která působí také ve Velké Británii a Německu, vstoupí ještě letos na český trh a otevře svou první restauraci na Jungmannově náměstí v samotném centru Prahy. Otevření restaurace je plánováno na podzim letošního roku.

Restaurace nabídne autentický zážitek

Design restaurace navrhlo berlínské architektonické studio Diener + Diener ve spolupráci s interiérovou designérkou Susan Palanki ze Sushi Group s.r.o. Třípatrový prostor propojí japonský minimalismus se skandinávským designem a nabídne přibližně 160 míst k sezení, včetně soukromého salonku a venkovní terasy s kapacitou 36 míst.

 „Jsme velmi rádi, že můžeme přivést Sticks’n’Sushi do Prahy. Věříme, že unikátní koncept, který propojuje japonskou kuchyni s dánským přístupem k pohostinnosti, skvěle doplní pražskou gastronomickou scénu. Naším cílem je vytvořit místo, kam se hosté budou rádi vracet – nejen za jídlem, ale i za celkovým zážitkem.“ říká Zbyněk Pokorný, CEO STICKS’N’SUSHI CZECH REPUBLIC.

sushi, asijská kuchyně, jídlo, restaurace
Zdroj: Sticks'n'Sushi

Menu potěší i ty, kdo nemají v oblibě ryby 

Menu Sticks’n’Sushi je postavené na sdílení a rozmanitosti – nabízí nejen sushi a sashimi, ale také grilované špízy (sticks), vegetariánské i plant-based pokrmy a skvělé dezerty. Koncept osloví i ty, kteří nemají ryby zrovna v lásce. Hosté si mohou objednat à la carte nebo formou bohatých set menu. Mezi signature položky patří například Temaki Setto – DIY sushi handrolls s humrem, wagyu tatarákem a avokádem, nebo výběr Maki Maki se čtyřmi ikonickými rolkami. Z grilu pak vynikají Gindara No Miso (černá treska v miso marinádě) nebo Shōyu Tebasaki – kuřecí křídla marinovaná v česneku, zázvoru a sójové omáčce.

sushi, jídlo, restaurace, asijská kuchyně
Zdroj: Sticks'n'Sushi

Mezi nejoblíbenější dezerty patří jemná kokosová rýže s osvěžujícím mangovým sorbetem a marakujovou omáčkou, stejně jako teplý čokoládový fondán s matcha náplní a vanilkovou zmrzlinou. 

Nápojový lístek doplňuje pečlivě vybraný sortiment saké, japonských sypaných čajů, moderních koktejlů, prémiových destilátů a piva, včetně japonského rice lageru vytvořeného ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller.

Sticks’n’Sushi přináší do Prahy zážitek, který stojí na sdílení, výrazných chutích a přátelské atmosféře. Je to nové místo, kde se vyplatí zůstat o něco déle, tak ho nezapomeň vyzkoušet.

vyzkoušej Sticks'n'sushi
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Náhledový obrázek: Sticks'n'Sushi
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