Zdroj: FIELD / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: PAPILIO / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ESSENS / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ENTRÉE / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: LA VILLA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: CASA DE CARLI / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: FIELD / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ŠTANGL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: LA DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: LEVITATE / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: REASON / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: FIELD / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: TARO / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: ZLATÁ PRAHA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: SUGO / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: SUGO PASTA BAR
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Česká gastronomie je na špičkové úrovni a její kvalita rok od roku vzrůstá. V pátek 20. listopadu francouzský gastronomický průvodce Michelin zveřejnil letošní seznam oceněných restaurací. Jedna česká obdržela už druhý rok za sebou dvě michelinské hvězdy. Jednu hvězdu obhájilo osm podniků a na seznam se připojily i čtyři nové restaurace. Letos také rekordní počet podniků získal ocenění Bib Gourmand. 🧑🏻🍳