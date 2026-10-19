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Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto
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dnes 19. října 2026 v 16:00
Čas čtení 4:19

Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto

Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto
Zdroj: Wikimdia Commons/ volně k užití/ Unsplash/ Rob Griffin/ volně k užití
Markéta Princová
Markéta Princová
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Hon na čarodějnice začal jednou hostií určenou pro krávu. Jedna chyba ale vyvolala krveprolití v celém kraji.

Je druhá polovina 17. století a české země se stále vzpamatovávají z následků třicetileté války. Většina obyvatel žije na venkově, tvrdě pracuje a jejich život do značné míry ovlivňuje vrchnost. Náboženství má ve společnosti obrovský vliv. Víra v Boha jde ruku v ruce se strachem z ďábla, čarodějnic a nadpřirozených sil. Nemoc, neúroda nebo nevysvětlitelné úmrtí tak nemusí být v očích tehdejších lidí jen obyčejnou smůlou.

Zároveň už ale fungují soudy a úřady, vedou se výslechy a o jejich průběhu vznikají písemné záznamy. Právě díky nim dnes víme, jak se z jednoho incidentu v kostele rozrostly procesy, které trvaly téměř dvacet let.

Jedna hostie a kráva, která málo dojila

Je Květná neděle roku 1678 a v kostele svatého Vavřince v Sobotíně probíhá mše. Mezi věřícími je také chudá Marina Schuchová z nedalekých Vernířovic. Když přijme posvěcenou hostii, tedy malou oplatku představující při katolické mši tělo Ježíše Krista, místo spolknutí ji vyjme z úst a schová do kapesníku.

Květná neděle je křesťanský svátek, který připadá na neděli před Velikonocemi. Připomíná slavnostní příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.

Marina věří, že svým jednáním pomůže. Hostii chce totiž odnést porodní bábě Dorotě Gröerové, jejíž kráva dává málo mléka. Podle tehdejší lidové pověry by posvěcená hostie přidaná do krmení mohla dojivost zlepšit. Pro chudou rodinu přitom mohl být jediný kus dobytka zásadním zdrojem obživy.

Kostel svatého Vavřince v Sobotíně, kde v roce 1678 začal případ Mariny Schuchové.
Kostel svatého Vavřince v Sobotíně, kde v roce 1678 začal případ Mariny Schuchové. Zdroj: Wikimedia Commons/ volně k užití

Jenže odnést hostii z kostela a použít ji k magickému účelu bylo pro katolickou církev vážným znesvěcením. Mariina počínání si navíc někdo všiml a zpráva o podezřelém chování se rychle dostala k faráři, který ji napomenul. Marina nakonec hostii spolkla a byla propuštěna. Mohlo se zdát, že tím záležitost skončila. Bylo to ale přesně naopak.

Informace se dostala k losinské vrchnosti, která začala celou věc vyšetřovat jako možné čarodějnictví. Postupně vyšlo najevo, že Marina hostii nechtěla pro sebe a že do celé záležitosti byly zapletené i další ženy. Vedle porodní báby Doroty Gröerové se v případu objevila také Dorota Davidová a místní mlynářka Marina Züllichová.

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Zdroj: rozhlas.cz, google.cz, academia.edu
Náhledový obrázek: Wikimdia Commons/ volně k užití/ Unsplash/ Rob Griffin/ volně k užití
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