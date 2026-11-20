Vlastní klíče v kapse a svoboda volby. První bydlení bez rodičů ale přináší i vyúčtování, nájemní smlouvu a starosti, o kterých se u rodinného stolu moc nemluví. Sepsali jsme, co si pohlídat.
1. Počítej s víc než jen nájmem
Částka v inzerátu je jen začátek. K nájmu se přidávají zálohy na služby, jako je voda, teplo nebo úklid společných prostor, a často i elektřina a internet, které platíš zvlášť. Na začátku navíc složíš kauci, která podle zákona může dosáhnout až trojnásobku měsíčního nájmu.
Do rozpočtu si proto zapiš všechno, co budeš platit každý měsíc, a k tomu rezervu. Hodí se třeba ve chvíli, kdy ti roční vyúčtování energií přistane s nedoplatkem.
2. Čti nájemní smlouvu celou
I drobné písmo. Zajímat by tě měla délka nájmu, výpovědní lhůta, jestli můžeš mít zvíře a kdo platí drobné opravy. Ty podle zákona hradí nájemník*nájemnice, takže výměna vypínače nebo baterie u kohoutku jde většinou za tebou.
Zkontroluj taky, jestli majitel*ka bytu nevyžaduje pojištění odpovědnosti. Někteří to mají přímo ve smlouvě.
3. Pojisti se pro případ, že něco pokazíš ty
Voda z utržené hadice proteče ke spodním sousedům. Pes na procházce poškrábe cizí auto. Malér se stane rychle a za škodu pak platí ten, kdo ji způsobil. Přesně na takové situace je pojištění odpovědnosti od UNIQA. Kryje škody na majetku a zdraví jiných lidí a vztahuje se na celou domácnost, včetně dětí a domácích zvířat.
Pokud bydlíš v nájmu, vyplatí se přidat i odpovědnost za škodu na cizích věcech užívaných. Ta pomůže, když omylem poškodíš vybavení, které patří majiteli nebo majitelce bytu. Limit plnění si můžeš zvolit až do 50 milionů korun a cenu si spočítáš online v kalkulačce.
Pozor ale na to, že pojištění odpovědnosti nekryje tvoje vlastní věci. Na ty potřebuješ pojištění domácnosti. Když si obojí sjednáš v UNIQA na jedné smlouvě, dostaneš na pojištění odpovědnosti slevu 50 procent.
4. Byt přebírej s foťákem v ruce
Při převzetí bytu sepiš předávací protokol. Zapiš do něj stav stěn, podlah a spotřebičů, počet klíčů a stavy měřičů vody, elektřiny a plynu. Pak všechno vyfoť, včetně škrábanců a fleků, a fotky pošli majiteli nebo majitelce e-mailem.
Až se budeš za pár let stěhovat dál, budeš mít důkaz, co v bytě bylo už před tebou a taky mnohem větší šanci dostat kauci zpátky celou.
5. Vyřeš energie a novou adresu
Pokud mají být elektřina nebo plyn psané na tebe, uzavři smlouvu s dodavatelem hned po nastěhování a nahlas stav měřiče z protokolu. Pak projdi, kdo všechno potřebuje tvoji novou adresu: banka, zaměstnavatel, škola nebo e-shopy, ze kterých ti chodí balíky.
6. Domluvte se na pravidlech dřív, než přijde ponorka
Bydlíš se spolubydlícími? Hned na začátku si vyjasněte, jak se dělí účty, kdo platí internet a kdo kupuje toaletní papír. Sdílená tabulka nebo appka na rozpočítávání výdajů ušetří spoustu dusných večerů v kuchyni.