Kdysi jsme po škole zapínali GTA a u konzolí dokázali prosedět celé hodiny. Dnes platíme hypotéky, chodíme do práce a na hraní si musíme brát volno. Zatímco jsme dospívali, svět kolem nás se měnil.
Před téměř 30 lety se ve světě počítačových her zrodil nový fenomén, který ovlivnil celé generace hráčů a navždy změnil podobu herního průmyslu. Grand Theft Auto, známé pod zkratkou GTA, poprvé vyšlo v roce 1997. Tehdy ještě nikdo netušil, že se z nenápadné hry s pohledem shora stane jedna z nejúspěšnějších a nejdiskutovanějších herních sérií všech dob.
Od té doby se změnilo téměř všechno. Technologie, společnost i svět, ve kterém žijeme. Zatímco hráči prozkoumávali virtuální města, ten skutečný procházel událostmi, které se zapsaly do historie. Připomeň si ty nejzásadnější z let, kdy vycházely jednotlivé díly GTA.
1997 GTA: Zemřela princezna Diana a vyšla první kniha o Harrym Potterovi
Ukrást auto, ujíždět policii nebo se jen tak toulat městem a ignorovat zadané úkoly. Dnes naprostá samozřejmost, v roce 1997 ale něco, co hráče dokázalo pořádně překvapit. První GTA nabídlo na svou dobu nezvyklou svobodu pohybu i rozhodování. Hra sice ještě používala jednoduchou grafiku s pohledem shora, ale položila základy série, která později změnila herní průmysl.
Rok 1997 poznamenala tragická smrt princezny Diany. Ta 31. srpna zahynula při autonehodě v Paříži a její nečekaný odchod zasáhl miliony lidí po celém světě. Pohřeb britské princezny sledovaly podle odhadů více než dvě miliardy lidí.
Stejný rok ale přinesl také začátek příběhu, na kterém vyrostly celé generace. J. K. Rowlingová vydala první knihu o Harrym Potterovi, aniž by tušila, že příběh mladého kouzelníka jednou doslova poblázní celý svět. Do kin ve stejný rok dorazil Titanic s Leonardem DiCapriem a Kate Winslet.
Velký úspěch zaznamenala také věda. V únoru vědci světu představili ovci Dolly, prvního savce úspěšně naklonovaného z dospělé buňky. Přestože se narodila už o rok dříve, její existence byla do té doby před veřejností utajována.
1999 GTA 2: Do kin přišel Matrix a Spojené státy otřásla střelba na střední škole
GTA 2 nepřineslo grafickou revoluci, zato hráčům nabídlo propracovanější systém soupeřících gangů. Plněním úkolů si u nich mohli budovat respekt, jenže pomáhat jedné skupině často znamenalo znepřátelit si jinou. Hra se navíc odehrávala ve futuristicky laděném Anywhere City a stále si zachovávala typický pohled shora.
V kinech mezitím odstartoval Matrix s Keanu Reevesem. V hlavní roli představil divákům svět, ve kterém nic nemusí být skutečné. Jeho vizuální efekty a slavné zpomalené záběry zásadně ovlivnily filmový průmysl.
Spojené státy ale zasáhla také tragédie na střední škole Columbine v Coloradu. Dva ozbrojení studenti zavraždili dvanáct spolužáků*spolužaček a jednoho učitele. Událost vyvolala rozsáhlou debatu o bezpečnosti ve školách. Postupně tak přibývaly bezpečnostní kamery, přísnější kontroly vstupu i pravidelná cvičení pro případ ozbrojeného útoku po celých USA. Změnila se také taktika policie, která začala klást důraz na okamžitý zásah proti střelci namísto čekání na speciální jednotky.
Významného úspěchu v roce 1999 dosáhla opět věda. Vědcům se podařilo poprvé přečíst téměř celou genetickou informaci uloženou v jednom z lidských chromozomů. Představ si to jako rozluštění jedné kapitoly obrovského návodu, podle kterého funguje lidské tělo. Tento průlom otevřel nové možnosti výzkumu dědičných nemocí a nabídl manuál celé lidské DNA.
2001 GTA III: Světem otřásly teroristické útoky z 11. září a Apple představil první iPod
S příchodem trojky se začala psát nová kapitola herního průmyslu. GTA III přeneslo sérii z pohledu shora do plně trojrozměrného světa. Hráči a hráčky se mohli volně procházet ulicemi Liberty City, které působilo mnohem živěji než série předtím. Hra pomohla nastavit nové standardy pro videohry s otevřeným světem.
Jen několik týdnů před jejím vydáním ale svět zasáhly teroristické útoky z 11. září. Únosci navedli dvě dopravní letadla do věží Světového obchodního centra v New Yorku, které se následně zřítily. Při útocích zahynulo téměř tři tisíce lidí a jejich následky kompletně proměnily světovou politiku.
A teď trochu nostalgie. Pouhý den po vydání GTA III představil Apple první iPod. Hudební přehrávač, který dokázal pojmout až tisíc skladeb, tehdy představoval technologickou novinku. To byl tehdy pro mladou generaci přelomový posun.
A aby toho nebylo málo, v listopadu do kin dorazil první film o Harrym Potterovi.