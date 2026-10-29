Objevili jsme 8 hororových her, které ti utekly. Vyděsí tě víc než nový Resident Evil

Horor je v roce 2026 obří byznys. Nový Resident Evil prodal miliony kusů za pár dní a film podle indie hry z YouTube zaplnil kina po celém světě. A to je problém, protože už víš, kde přijde lekačka. Víš, kde se ukládá hra a kde to dobře dopadne.
Skutečný strach a ty nejlepší lekačky se pořád schovávají na okraji. Ve hrách od dvoučlenných studií z Německa, polských garáží a moravských lesů.
Na Halloween ti proto neneseme Leona Kennedyho, ale osm her, o kterých se nemluví tolik, kolik by si zasloužily. A které tě zaručeně vyděsí.
1. Iron Lung – hodinová hra, ze které se stal kinohit
- Datum vydání: 10. března 2022
- Platformy: PC
Začneme tou, o které jsi letos možná slyšel, aniž bys ji hrál. Iron Lung je hra jednoho člověka, vývojáře Davida Szymanskiho. Sedíš v rezavé ponorce bez oken, kterou spustili do oceánu krve na vzdáleném měsíci. Venku nevidíš nic. Navigovat musíš podle souřadnic na papírové mapě a jediný kontakt s okolím je kamera, která pořizuje rozmazané černobílé fotky s nekonečnou prodlevou. Co je na nich, poznáš až ve chvíli, kdy už je pozdě.
Zbytek si dodělá tvoje vlastní fantazie. A to je přesně ten trik, který velké hry s rozpočty v řádu stovek milionů neumí.
Markiplierova filmová adaptace vyšla 30. ledna a v prvním víkendu vydělala v USA skoro 18 milionů dolarů. Kritici ji moc nevzali (44 procent na Rotten Tomatoes), diváci naopak ano (89 procent). Nejčastější výtka? Dvě hodiny jsou na tak útlý příběh moc. Z toho plyne ponaučení: přeskoč film a dej si originál. Zabere ti jeden večer.
2. Signalis – vesmírný horor ze staré školy
- Datum vydání: 27. října 2022
- Platformy: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Za Signalis stojí německé dvoučlenné studio Rose Engine, které na hře dělalo od roku 2014. Hraješ za Elster, androidku (tady se jim říká Repliky), která se probudí na havarované lodi a hledá svou ztracenou partnerku. Kulisy tvoří totalitní režim Eusan, propaganda, sledování a postupně se rozpadající realita.
Hratelně je to čistokrevný survival horor ze staré školy: málo nábojů, malý inventář, hádanky a neustálé zvažování, jestli se vyplatí střílet nebo utíkat. Vizuálně jde o mix PS1 estetiky a anime. Pokud tě odrazují tankové ovládání a backtracking, minimálně to ovládání si můžeš přepnout na moderní.
V roce 2022 hru většina výročních cen ignorovala, ale od té doby si vybudovala kultovní status. Jen počítej s tím, že příběh ti nic nevysvětlí polopatě. Po dohrání budeš chtít hledat výklady na YouTube. A to je vlastně kompliment.
3. Darkwood – přes den sbíráš, v noci se modlíš
- Datum vydání: 24. července 2014
- Platformy: PC, Mac, Linux, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch
Tři kamarádi z vysoké školy z Polska, studio Acid Wizard, vytvořili hru, která dodnes patří k nejděsivějším věcem, co si můžeš zahrát. A to i přesto, že je z izometrického pohledu.
Princip je jednoduchý. Přes den prozkoumáváš les, sbíráš materiál a craftíš. V noci se zabarikáduješ v chatě, zhasneš a čekáš, co přijde. Vidíš jen to, co vidí tvoje postava, tedy úzký kužel před sebou. Všechno ostatní je tma a zvuky. Nejhorší momenty Darkwoodu nejsou útoky monster, ale právě to, co nevidíš.
Vývojáři mají ještě jednu hezkou historku: v roce 2017, pár týdnů po vydání, sami nahráli celou hru na Pirate Bay. Speciálně pro ty, kdo si ji nemůžou dovolit. Jediná prosba zněla, ať si ji lidi koupí později, až na to budou mít, a hlavně ne přes přeprodejce klíčů.
4. Pathologic 2 – horor, který tě nenávidí
- Datum vydání: 23. května 2019
- Platformy: PC, PS4, Xbox One
Tohle je asi nejzajímavější položka na seznamu. Ne kvůli soubojům, ale kvůli tomu, jak hra pracuje s tvým svědomím. Jsi lékař, který se vrací do zapadlého stepního městečka. Vypukne neznámá nákaza a ty máš dvanáct dní na to, abys ji zastavil. Čas běží, ať děláš cokoliv. Máš hlad, žízeň, nemáš peníze a léků je na celé město málo.
Všechny nezachráníš. Hra je postavená tak, abys to nemohl stihnout, a bude ti to dávat sežrat. Proto ji spousta lidí po pár hodinách vzdá a proto ji ti, co vydrží, považují za jeden z nejsilnějších herních zážitků vůbec. Je to spíš divadlo než střílečka, s dialogy, které si zapamatuješ.
Pokud tě to chytne, v lednu vyšlo pokračování Pathologic 3. Hraješ za jinou postavu, městského doktora Daniila Dankovského, a novinkou je možnost cestovat v čase a přepisovat vlastní rozhodnutí.
5. Crow Country – zábavní park, který zavřeli z dobrého důvodu
- Datum vydání: 9. května 2024
- Platformy: PC, Mac, Linux, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch
Píše se rok 1990. Majitel zábavního parku Crow Country, Edward Crow, před dvěma lety zmizel a park ze dne na den zavřel. Teď do něj vstupuje mladá žena jménem Mara Forest, aby zjistila, proč. Spoiler: nebylo to kvůli špatné návštěvnosti.
Malé britské studio SFB Games udělalo poctu hororům z doby prvního PlayStationu, ale s chytrým twistem: místo fixních kamer se díváš izometricky a kamerou otáčíš. Vypadá to roztomile a o to víc to pak kontrastuje s tím, co se v parku skrývá. Hádanky jsou chytré, je tam humor a celé se to dá dohrát za jedno odpoledne.
Na OpenCriticu má hra 82 bodů a na Steamu přes 90 procent pozitivních recenzí. A teď to nejlepší pro všechny, kdo se hororů bojí: hra má Exploration Mode bez nepřátel. Můžeš si park projít čistě kvůli atmosféře a příběhu. Ideální vstupní brána pro strašpytle.
6. Still Wakes the Deep – Věc na ropné plošině
- Datum vydání: 18. června 2024
- Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
Hra se odehrává na ropné plošině Beira D roku 1975 u skotského pobřeží, během bouře a uprostřed toho všeho se pohybuje něco, co přišlo z hlubin. Nejsi voják ani detektiv. Jsi obyčejný dělník, nemáš zbraň a umíš jen utíkat, schovávat se a šplhat po rezavých lávkách nad ledovým Severním mořem.
Za hrou stojí The Chinese Room, autoři Dear Esther a Amnesia: A Machine for Pigs, a je to zatraceně znát. Tohle je hlavně příběh o lidech (mimochodem skvěle nadabovaný se silným skotským přízvukem) a teprve až potom horor. Horor je to ale nechutný přesně tak, jak má být, a srovnání s Carpenterovou Věcí se nabízí samo.
Pár menších výtek se najde. Hra je hodně lineární a hratelností jednoduchá, takže kdo čeká survival s inventářem, bude zklamaný. Kritici se zastavili na zhruba 77 bodech. Jenže jako jednovečerní zážitek, kterému propadneš jako dobré minisérii, funguje skvěle.
7. Someday You'll Return – moravský Silent Hill
- Datum vydání: 7. března 2023
- Platformy: PC, PS5, PS4
Ano, i my máme svou hororovku, a je to tak trochu zapomenutý poklad. Someday You'll Return udělali Jan Kavan a Lukáš Medek z brněnského studia CBE Software, prakticky ve dvou a zhruba pět let. Hraješ za Daniela, který se musí vrátit do moravských lesů, kam kdysi přísahal, že už nikdy nevkročí. Zmizela mu totiž dcera Stela.
Místo zombíků a motorových pil tu jsou staré pověsti, opuštěné skautské tábory, lidové písně a cimbál. Ten pocit, když rozpoznáš krajinu, kterou znáš z výletů, a hra ti ji postupně zdeformuje, nemá žádný zahraniční horor.
Původní verze si vysloužila spíš smíšené recenze. Ambice dvou lidí převyšovaly to, co zvládli technicky. Proto v roce 2023 vyšel Director's Cut, na kterém se jako vydavatel podílela Bohemia Interactive. Tvůrci hru opravili, přidali inovace a vyladili, a teprve v téhle podobě má hru smysl hrát. Jestli máš rád pomalé psychologické horory, dej jí šanci.
8. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – jedinou zbraní je foťák
- Datum vydání: 12. března 2026
- Platformy: PC, PS2, PS3, Xbox
Série Fatal Frame (v Evropě dlouho známá jako Project Zero) je v Japonsku legenda. U nás ji ale vždycky zastínily Silent Hill a Resident Evil. Letos v březnu vyšel remake druhého dílu z roku 2003, který spousta fanoušků žánru považuje za jednu z nejděsivějších her vůbec.
Dvojčata Mio a Mayu se zatoulají do vesnice, která není na žádné mapě, kde je věčná noc a kde straší duchové spojení se zakázaným rituálem. Bránit se můžeš jen speciálním fotoaparátem Camera Obscura. Duch se přiblíží, ty ho musíš dostat do hledáčku a zmáčknout spoušť ve správnou chvíli. Čím blíž je, tím silnější snímek. Zkus si představit, jak moc se ti nechce čekat.
Remake od Team Ninja má na OpenCriticu kolem 76 bodů. Kritici se shodují, že atmosféra a příběh jsou výborné, ale souboje s duchy se časem opakují a hra má na konzolích strop 30 snímků za sekundu. Na hororu z roku 2003 je holt cítit, že vznikl v jiné době. Pro J-horor fanoušky je to přesto ta nejlepší příležitost, jak se k sérii konečně dostat.
Proč byste měli dát těmto hrám šanci? Velké hororové hry prodávají jistotu. Jenže ten nejhlubší strach nepřichází z lekaček, ale z pocitu, že nevíš, co ti hra udělá. A tenhle risk si mohou dovolit hlavně malá studia, která nemusí nikomu vysvětlovat, proč jejich hra vypadá jako z roku 1998 nebo proč tě nechá prohrát.
Takže až budeš na Halloween přemýšlet, čím si zkazit spánek, zkus sáhnout vedle.