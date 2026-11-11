Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš

Vánoční kamion Coca Cola se letos znovu vydává na cestu.
Ikonický červený kamion Coca-Cola se o svátcích v roce 2026 opět vydá na cesty po České republice, aby přivezl nezaměnitelnou adventní atmosféru, rozzářená světla a sváteční kouzlo pro celou rodinu. Návštěvníci a návštěvnice ve vybraných městech napříč zemí se mohou těšit na tradiční setkání se Santou, doprovodný program a příležitost zastavit se v předvánočním shonu po boku svých blízkých.
Kromě svátečního zážitku bude i tato vánoční tour tradičně spojena s pomocí druhým a podporou charitativních projektů. Budeš moci přispět na dobrou věc například nákupem vánočních dárkových předmětů či občerstvení přímo na místě. Konkrétní rozpis zastávek najdeš níže, detailní informace o letošních partnerských organizacích budou pořadatelé upřesňovat s blížícím se adventem.