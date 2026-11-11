Feed Explore
Feed Explore Profil
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
6
6
0
dnes 11. listopadu 2026 v 14:00
Čas čtení 0:38
Ondřej Mrázek

Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš

Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Zdroj: Coca-Cola / generováno AI
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vánoční kamion Coca Cola se letos znovu vydává na cestu.

Ikonický červený kamion Coca-Cola se o svátcích v roce 2026 opět vydá na cesty po České republice, aby přivezl nezaměnitelnou adventní atmosféru, rozzářená světla a sváteční kouzlo pro celou rodinu. Návštěvníci a návštěvnice ve vybraných městech napříč zemí se mohou těšit na tradiční setkání se Santou, doprovodný program a příležitost zastavit se v předvánočním shonu po boku svých blízkých.

Kromě svátečního zážitku bude i tato vánoční tour tradičně spojena s pomocí druhým a podporou charitativních projektů. Budeš moci přispět na dobrou věc například nákupem vánočních dárkových předmětů či občerstvení přímo na místě. Konkrétní rozpis zastávek najdeš níže, detailní informace o letošních partnerských organizacích budou pořadatelé upřesňovat s blížícím se adventem.

Vánoce s Coca-Cola se blíží
Vánoce s Coca-Cola se blíží Zdroj: Coca-Cola / propagační materiál
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 2
Doporučil bys článek ostatním?
6
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Coca-Cola / generováno AI
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Sponzorovaný obsah
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
5. 11. 2026 9:30
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
Sponzorovaný obsah
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
dnes v 09:30
Nejstrašidelnější halloweenský zvuk? Ukázali jste nám ho v ulicích Prahy
Sponzorovaný obsah
Nejstrašidelnější halloweenský zvuk? Ukázali jste nám ho v ulicích Prahy
31. 10. 2026 11:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 2 hodinami
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 hodinami
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
dnes v 10:16
Na další spicy fantasy nebudeš čekat dlouho. Kdy do Česka dorazí nejočekávanější knížky Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros?
dnes v 08:00
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
včera v 17:00
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
včera v 13:00
Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
včera v 10:00
Zpravodajství
Čína Rusko Protest Předpověď počasí
Více
Rusko tvrdí, že odhalilo polskou špionážní síť. Údajní agenti měli sledovat vojenská zařízení
před hodinou
Dramatické záběry z D1: Řidiči v mlze nedávali pozor, hasiči museli uskakovat za svodidla
před 3 hodinami
Jsou modulární domy cestou k vlastnímu bydlení? Další pokoje přistavíš, až když je potřebuješ
dnes v 13:45

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
před 2 dny
Zachráněná koala
Zachráněná koala
7. 11. 2026 16:30
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Fotograf zachytil nad horou Fudži vzácný okamžik. Obrovský oblak připomíná bájného fénixe
Fotograf zachytil nad horou Fudži vzácný okamžik. Obrovský oblak připomíná bájného fénixe
před 3 dny
Black Friday je tady: Psycholožka radí, jak nenaletět falešným slevám a podvodům
Black Friday je tady: Psycholožka radí, jak nenaletět falešným slevám a podvodům
včera v 09:00
Tohle jsou důvody, proč celý svět propadl matcha drinkům. S čím si je můžeš připravit?
PR zpráva
Tohle jsou důvody, proč celý svět propadl matcha drinkům. S čím si je můžeš připravit?
včera v 09:30
Více z tématu Showbyznys & Zábava Všechno
Russell Brand dostal přes deset let natvrdo
Russell Brand dostal přes deset let natvrdo
před 2 dny
Kdo měl moderovat StarDance místo Kostkové?
před 2 dny
Srdíčka z Love Islandu si vzájemně pokládala otázky
včera v 18:30
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
1. 11. 2026 8:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
2. 11. 2026 7:20
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
před 2 dny
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
5. 11. 2026 9:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Batman s biblí a Catwoman s tváří Sydney Sweeney? Vysvětlujeme nejnovější zemětřesení v DC univerzu
Batman s biblí a Catwoman s tváří Sydney Sweeney? Vysvětlujeme nejnovější zemětřesení v DC univerzu
před 25 minutami
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
dnes v 11:30
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
Sponzorovaný obsah
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
dnes v 09:30
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
dnes v 09:26
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 hodinami
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 2 hodinami
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
včera v 17:00
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 hodinami
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
před 2 dny
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
před 3 dny
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00