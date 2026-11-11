Na další spicy fantasy nebudeš čekat dlouho. Kdy do Česka dorazí nejočekávanější knížky Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros?

Pokud tě baví romantasy, tak se máš na co těšit. Do světa oblíbených fantasy sérií Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros se ještě letos a začátkem příštího roku vrátí hned několik novinek.
Zatímco čtenáři a čtenářky se po více než pěti letech dočkali pokračování série Dvůr trnů a růží (A Court of Thorns and Roses), fanoušci a fanynky Čtvrtého křídla (Fourth Wing) se mohou těšit na doprovodnou knihu, která nabídne dosud nevyprávěné příběhy známých postav.
Sarah J. Maas vydala šestý díl série Dvůr trnů a růží s názvem Dvůr roztříštěné harmonie. Český překlad vyšel už 2. listopadu, pouhých několik dní po anglickém originálu. Kniha zároveň otevírá novou část příběhu nazvanou The Valkyrie Cycle. Na další pokračování tentokrát čtenáři nebudou muset čekat tak dlouho. Sedmý díl s originálním názvem A Court of Forgotten Melody vyjde v angličtině 12. ledna a český překlad je naplánovaný už na únor téhož roku.
Novinka Rebeccy Yarros Den Rozřazení zavede čtenáře zpět do světa série Empyreum, kterou odstartovalo Čtvrté křídlo. Nejde však o čtvrtý díl plánované pětidílné série, ale o samostatnou doprovodnou knihu. Nabídne třináct povídek zachycujících okamžik, kdy se známí hrdinové, mimo jiné Xaden Riorson, Rhiannon Matthias nebo Liam Mairi, pokoušejí navázat pouto s drakem. České vydání je naplánované na 17. prosince. Kniha bude navíc doplněná barevnými ilustracemi.