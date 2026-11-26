Půl hodiny týdně navíc dělá za rok 26 hodin, tedy víc než celý den, který můžeš strávit tím, co miluješ namísto uklízení.
Neděle večer. V dřezu hora nádobí, na zemi drobky z pátečního filmu a ty sis slíbil*a, že tentokrát uklidíš všechno hned. Jenže úklid často není otázka síly vůle, ale systému. Kdo ho nastaví chytře, stráví s ním míň času. Tady je sedm hacků, které z něj ukrajují minuty.
1. Pravidlo dvou minut
Co zabere míň než dvě minuty, udělej hned. Hrnek do dřezu, kapky z linky, bunda na ramínko. Žádná z těch věcí není problém sama o sobě. Problém vzniká, když se jich nahromadí tolik, že z nich je celý víkend.
2. Uklízej odshora dolů
Prach padá dolů, a tak začni nahoře: nejdřív police a skříňky, potom stůl a židle, podlaha až úplně nakonec. Pokud to uděláš opačně, vytřeš ji dvakrát.
3. Pošli mop do důchodu
Podlaha je v úklidu největší zdržovák: vysát, vytřít, vyždímat mop, vynést špinavou vodu. Podlahová myčka z toho udělá jediný krok. A pokud si teď říkáš, jaká konkrétní je asi nejlepší, máme pro tebe odpověď.
Rowenta jako jeden z prvních hráčů na českém trhu uvedla česky mluvící podlahovou myčku, která se po práci sama vyčistí a vysuší horkým vzduchem, a svou řadu X-Clean od té doby dál vylepšuje. Nejnovější X-Clean Vision Pro si poradí s dlažbou, vinylem i dřevem a má pár vychytávek, které v praxi oceníš.
Vysává a myje najednou se sáním 20 kPa a drhnutím 530 otáček za minutu. Ať už na podlahu vyliješ kafe, ukápne ti omáčka od oběda nebo skončí na zemi kečup z burgeru, nemusíš vytahovat mop. Myčka to zvládne vysát i vytřít najednou. Vision Technology osvětluje podlahu, takže uvidíš i špínu, které by sis jinak nevšiml*a, a displej s 3D animací tě vede krok za krokem.
Plochý design se hodí na hůř dostupná místa. Díky polohovací hlavici, která se sklopí o 180°, se dostane i k zapomenuté špíně pod gaučem. Po úklidu stačí jedno kliknutí: válec se propláchne a vysuší, obojí při 85 °C.
4. Úklidový košík
Dej všechno, co při úklidu používáš, do jednoho košíku: hadřík, čisticí sprej, houbu, rukavice. Nosíš ho po bytě s sebou a nemusíš pro každou drobnost běhat do jiné místnosti.
5. Drogerie na pravidelnou objednávku
Prací prostředek, tablety do myčky, pytle na odpad. Řada e-shopů umožňuje nastavit pravidelné dodávky, takže zboží přijde dřív, než ti dojde. Zjistit v neděli večer, že nemáš čím prát, rozhodně není nejlepší začátek týdne.
6. Večeře na jednom plechu
Nakrájej zeleninu, přidej maso, rybu nebo tofu, ochuť a všechno dej na jeden plech. Zbytek obstará trouba. Místo tří hrnců a pánve pak myješ jediný plech a ušetřený čas strávíš s hosty nebo na gauči.
7. Prádlo hned z pračky na ramínka
Vyndej prádlo hned po vyprání, vyklepej ho a pověs. Co proleží v bubnu, bývá zmačkanější a žehlení pak zabere víc času.
Pro někoho je úklid časem mentálního odpočinku a každý z nás určitě zná někoho, pro koho je to i neskutečná zábava a relax. Pro většinu z nás je to nutné zlo, které ale může zabrat míň času. Pokud chceš začít u největšího zdržováku, mrkni na podlahovou myčku Rowenta X-Clean Vision Pro na homeandcook.cz.