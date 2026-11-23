Šéf vydavatelství Take-Two Strauss Zelnick v podcastu The David Rubenstein Show potvrdil, že společnost ani vývojářské studio Rockstar Games nemají s přesunem značky na filmové plátno naspěch.
Ačkoliv v posledních letech slavily úspěch herní adaptace jako The Last of Us, Fallout nebo filmy se Sonicem a Super Mariem, tvůrci GTA jsou k podobným projektům mimořádně opatrní.
Podle Zelnicka by film či seriál vznikl jedině tehdy, pokud by pro něj byli samotní tvůrci z Rockstaru skutečně zapálení a věřili, že fanouškům*fanynkám přinese výjimečný zážitek. Vedení si je navíc vědomo vysokého rizika neúspěchu, a proto si u podobných vedlejších projektů nastavilo laťku velmi vysoko.
Otázkou však zůstává, zda Rockstar filmovou adaptaci vůbec potřebuje. Čerstvé vydání Grand Theft Auto VI se totiž stalo nejúspěšnějším launchem v historii – hra za necelých 24 hodin vydělala více, než kolik utržil nejvýdělečnější film všech dob (Avengers: Endgame) v kinech po celém světě za celou dobu svého promítání.