ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno

Web TasteAtlas uveřejnil aktuální výběr vůbec nejoblíbenějších českých piv. Které turistům zachutnalo nejvíce?
Cestovní průvodce jídlem TasteAtlas se snaží vzbudit hrdost na tradiční pokrmy a nápoje, nebo naopak vyvolat zvědavost a touhu ochutnat nové. Pomáhá tak i podnikům, a v tomto případě pivovarům, dostat se do povědomí veřejnosti.
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I letos se s námi podělil o žebříček vůbec těch nejlepších piv, my jsme vybrali top desítku. Asi tě s velkou pravděpodobností překvapíme, ale populární Plzeň se do první pětice nedostala. Jaká piva se tedy dostala mezi favority? Desáté až šesté místo vypadá následovně:
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10) Budějovický Budvar – Budweiser Budvar Original
9) Pivovar Louka - American Ipa
8) Pivovar Nachmelená Opice – Galaxy Smash Ale 13procentní
7) Pivovar Strahov – Sv. Norbert Special Amber Beer
6) Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell
9) Pivovar Louka - American Ipa
8) Pivovar Nachmelená Opice – Galaxy Smash Ale 13procentní
7) Pivovar Strahov – Sv. Norbert Special Amber Beer
6) Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell
No a zbytek? První pětice vypadá takto
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