Svíčková, vepřo knedlo zelo ani moravský vrabec bohužel českou kuchyni do žebříčku těch nejlepších na světě nedostaly. Které země jsou tedy gastronomickými velmocemi?
Někteří cestují za památkami, jiní za přírodou a pak jsou tu ti, kteří chtějí objevit nové chutě. Právě jich se ptal britský cestovatelský magazín Condé Nast Traveller, kde na světě jim nejvíce chutnalo. Z odpovědí tisíců lidí pak sestavil žebříček nejlepších zemí z hlediska gastronomie pro rok 2026.
Dotazovaní hodnotili destinace na pětibodové stupnici od vynikající po špatnou, načež magazín převedl průměrné hodnocení na procenta. U každé země je tak uvedeno skóre spokojenosti od nuly do sta.
Inspiruj se, kam vyrazit na gastrotrip:
10. Jihoafrická republika
Gastronomie Jihoafrické republiky vyniká svou rozmanitostí, spojuje v sobě kuchyni domorodého obyvatelstva s evropskými i asijskými vlivy, zejména indickými a malajskými. Kdo miluje zkoušet nové chutě a kombinace, tady si přijde na své. Jídlo tu není bráno jen jako zdroj energie, ale jako společenská událost. Tradiční grilování na otevřeném ohni, přezdívané braai, je zážitkem, který kromě výtečného hovězího, skopového, zvěřiny, kuřat i mořských plodů přináší také prostor ke shledávání komunit.
9. Chorvatsko
Tradiční chorvatská kuchyně v sobě míchá lehké středomořské chutě s vydatnými středoevropskými pokrmy. Výsledkem jsou delikatesy jako pomalu dušené hovězí maso ve sladkokyselé omáčce pašticada nebo černé rizoto se sépiovým inkoustem. Chorvatská gastronomie ještě není tak profláklá jako jiné jihoevropské kuchyně, ale rozhodně stojí za ochutnání.
8. Thajsko
Loňský vítěz žebříčku se letos posunul až na osmé místo, ale to nic nemění na tom, že jen málokde na světě si pochutnáš víc než v Thajsku. Když se do země v jihovýchodní Asii vydáš, musíš ochutnat nudle pad thai, ostrou polévku tom yum nebo místní zelené kari. Pokud ti zbyde ještě místo na dezert, nenech si ujít mango sticky rice, sladkou rýži s kokosovým mlékem a mangem. Navštiv také lokální trhy s jídlem.
7. Španělsko
Tradiční valencijská paella s králíkem, andaluská studená rajčatová polévka gazpacho, madridská bageta s kalamáry, galicijská chobotnice nebo baskický cheesecake. To je jen malá ukázka z nekonečného menu, které Španělsko nabízí. V posledních letech je tamní gastronomie na vzestupu a pomalu, ale jistě se zařazuje mezi světovou špičku.
6. Turecko
Šťavnaté plátky jehněčího a hovězího masa z grilu, barevné koření, sušené ovoce, baklava, turecký med. Také se ti sbíhají sliny, jen to čteš? Turecko obsazuje šestou příčku těch nejlepších gastronomií světa, a to naprosto zaslouženě.
5. Indonésie
Do Indonésie se většinou cestuje kvůli tyrkysovému oceánu, nedotčeným plážím a pohodovému stylu života. Za zmínku ale rozhodně stojí i místní gastronomie, za vše mluví asi nejznámější pokrm ze smažené rýže nasi goreng nebo špíz satay. Už kvůli nim se vyplatí na druhou stranu světa zaletět.
4. Japonsko
Japonsko je oblíbenou destinací gastroturistiky. Od snad nejznámějšího sushi a ramenu přes donburi, gyozu po yakitori nebo takoyaki, každý, kdo má rád rýži a nudle, si japonskou kuchyni prostě zamiluje.
3. Portugalsko
Bronzovou medaili získává Portugalsko, proslulé mořskými plody, rybami, ale i oblíbeným dezertem z listového těsta a žloutkového krému pastel de nata. Fanoušci a fanynky gastronomie rozhodně neprohloupí s výletem do Lisabonu nebo Porta, kde rok od roku najdou více a více světově uznávaných podniků.
2. Řecko
Stovky ostrovů, stovky rozmanitých jídel. Kdo byl někdy v Řecku, určitě ochutnal gyros, souvlaki, moussaku nebo řecký salát. Řecká gastronomie nabízí nespočet možností pro milovníky a milovnice masa i zeleniny, na své si v jihoevropské zemi přijde naprosto každý. Řecká pohostinnost a dechberoucí výhledy na moře nebo tisíce let starou architekturu už jen doplňují zážitek, díky kterému si země vysloužila druhou příčku.
1. Itálie
Vítězná země snad nikoho nemůže překvapit. Od pizzy v Neapoli přes šafránové rizoto v Miláně po křupavé cannoli na Sicílii a tiramisu v Trevisu, Itálie umí hlavní jídla i dezerty. Pro gurmány a gurmánky zkrátka není lepší místo na světě.