Feed Explore
Feed Explore Profil
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
20
20
1
dnes 12. října 2026 v 7:27
Čas čtení 1:58
refresher team

ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?

ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
Zdroj: Česká televize/propagační materiál
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tohle je top 10 nejoblíbenějších českých hereček podle diváků a divaček.

Filmových a seriálových žebříčků pro tebe máme spoustu. Mohl*a ses u nás třeba dočíst, jaké jsou podle hodnocení lidí nejhorší české filmy, nejhorší české seriály nebo nejhorší české pohádky.

Tentokrát jsme se místo děl zaměřili na osobnosti a přinášíme ti top 10 nejoblíbenějších českých hereček. Alespoň podle žebříčku oblíbenosti na známé filmové databázi.

10. Nataša Gollová

Prvorepubliková herečka se nejvíce proslavila hlavní rolí v komedii Eva tropí hlouposti. Po válce už bohužel neměla tolik příležitostí se prosadit, za zmínku určitě stojí alespoň pohádka Císařův pekař. Herečka má na webu 1480 fanoušků a fanynek.

Nataša Gollová
Nataša Gollová Zdroj: Lucernafilm

9. Jiřina Bohdalová

Přiznáme se, že Jiřinu Bohdalovou jsme čekali výše. Herečka, která nedávno zazářila v televizním dramatu Svatá, má na databázi přesně 1508 fanoušků a fanynek. Objevila se v tolika oblíbených filmech a seriálech, že to nelze vyjmenovat. Českého lva má za role v pohádce Nesmrtelná teta a dramatu Fany.

Jiřina Bohdalová ve filmu Svatá.
Jiřina Bohdalová ve filmu Svatá. Zdroj: Česká televize
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 4
Doporučil bys článek ostatním?
20
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: csfd.cz
Náhledový obrázek: Filmové studio Barrandov
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY
Doporučujeme
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
28. 9. 2026 13:30
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
8. 10. 2026 7:00
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Sponzorovaný obsah
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
2. 10. 2026 8:30
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Na Šumavě loni žilo nejméně 43 vlků, počet dále roste. Loví bobry a sežrali přes 500 jelenů
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27 1
Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
včera v 15:00
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
včera v 12:00
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
před 2 dny
„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
před 2 dny
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
před 3 dny
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
před 3 dny
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
před 3 dny
Zpravodajství
Volby Politika Policie Česko
Více
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
před 51 minutami
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
před hodinou
Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
před 3 hodinami

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
před 3 dny
Tvůrce White Lotos nám ukázal pravdu o Cornellu roky před hrůzným zjištěním
Tvůrce White Lotos nám ukázal pravdu o Cornellu roky před hrůzným zjištěním
6. 10. 2026 16:00
Z Warner Bros. a Paramountu je Skydance. Co to znamená pro tvoje oblíbené filmové série?
Z Warner Bros. a Paramountu je Skydance. Co to znamená pro tvoje oblíbené filmové série?
před 3 dny
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
včera v 12:00
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
před 3 dny
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
Refresher Club
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
27. 6. 2026 7:00
Podvodníci, pašeráci, ale i 75letý vrah. Těchto 15 Čechů a Češek hledá Interpol
26. 8. 2026 8:17
Ženský gang unášel a znásilňoval stopaře, mělo to podpořit rituály voodoo
9. 7. 2026 7:00
Více z tématu Beauty Všechno
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
7. 10. 2026 8:01
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí
7. 9. 2026 13:00
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Piráti na mizině? Strana spustila fundraising, podle Hřiba si lidé předplatí lepší Česko
Piráti na mizině? Strana spustila fundraising, podle Hřiba si lidé předplatí lepší Česko
před 30 minutami
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
Sponzorovaný obsah
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
před 2 hodinami
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
OFFSTAGE: Hledáme nejlepšího rappera podle Hugo Toxxxe. Kdo zvítězil?
OFFSTAGE: Hledáme nejlepšího rappera podle Hugo Toxxxe. Kdo zvítězil?
včera v 14:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Kolik emisí má šálek kávy? Česká pražírna si nechala spočítat uhlíkovou stopu, většina vzniká v zemi původu
PR zpráva
Kolik emisí má šálek kávy? Česká pražírna si nechala spočítat uhlíkovou stopu, většina vzniká v zemi původu
2. 10. 2026 11:30
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
7. 10. 2026 16:00
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30