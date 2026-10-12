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Poslední zastávka před Doomsday! Viděli jsme seriál VisionQuest, z celé trilogie je nejlepší
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včera 12. října 2026 v 21:00
Čas čtení 4:45

Poslední zastávka před Doomsday! Viděli jsme seriál VisionQuest, z celé trilogie je nejlepší

Poslední zastávka před Doomsday! Viděli jsme seriál VisionQuest, z celé trilogie je nejlepší
Zdroj: Disney+
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
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Co začalo ve WandaVision a pak pokračovalo v Agatha All Along, nyní vrcholí v závěru seriálové trilogie VisionQuest. Co přesně tady Marvel navařil?

Ještě začátkem roku to vypadalo, že má Marvel opravdu to nejlepší za sebou, jenže pak přišla druhá řada Daredevil: Born Again, v létě dorazil nový Spider-Man, který vydělal 2,5 miliardy celosvětově a v USA se dokonce stal nejvýdělečnějším filmem všech dob a podle veškerých odhadů se zdá, že na konci roku pokladny kin zcela epicky rozdrtí i Avengers: Doomsday. Konec éry komiksů? Kdepak.

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To nás každopádně přivádí k poslední hrané zastávce před Doomsday, kterou je premiéra seriálu VisionQuest, posledního z trilogie projektů WandaVision a Agatha All Along. Po Wandě a čarodějnici Agathě se tak tentokrát mikrofon předává ikonickému syntezoidovi v podání Paula Bettanyho. Projekt si vzal na starosti showrunner Terry Matalas (Star Trek: Picard) a do hry se vrací mimo jiné i ďábelský Ultron s ikonickým hlasem Jamese Spadera.

My jsme každopádně měli možnost zhlédnout všechny epizody s předstihem, a tak pro tebe máme kompletní verdikt o tom, jestli se tady povedlo udržet letos nakopnutou laťku kvality Marvelu, nebo do cílové rovinky vyběhneme s mírným zakopnutím.

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Disney+

Marvel vs. AI

Hned na úvod musím zmínit, jak moc mě (coby odpůrce) potěšilo zdejší zpracování umělé inteligence. Leckdo už možná zapomněl, ale dávno před příchodem ChatGPT a Claudea tu byl totiž Tony Stark a jeho „domácí“ AIs, které řídily vše od jeho obleků, přes obranné systémy v organizaci S.H.I.E.L.D., až po supportování jednotlivých Avengerů jako například Spider-Mana, který ve svém obleku měl F.R.I.D.A.Y. jako takovou přítelkyni na telefonu, která mu čas od času zachrání život.

A právě ta se ještě spolu s J.A.R.V.I.S.em, E.D.I.T.H. a partou údržbářů D.U.M.-E. a U. vrací, akorátže s jedním zajímavým twistem – dostávají „živé“ podoby. Což nás přivádí k zápletce. Poté, co organizace S.W.O.R.D. (Marvel by s těmi akronymy měl už něco dělat) přestavěla původního Visiona do White Visiona a zaúkolovala ho zničením Wandy Maximoff v závěru WandaVision, se syntezoidovi podařilo svým válkychtivým overlordům utéct a zmizet do Edinburghu, kde se snaží nově objevovat lidstvo i svou vlastní minulost.

K tomu mu pak slouží i jeho vlastní mind space“, malebný domeček uprostřed digitálního Matrixu, ve kterém Vision a výše zmíněné AIs společně žijí a komunikují. Nejsou tam ale sami a už v úvodní epizodě se dozvídáme, že stejně jako v novém Visionovi přežili některé ze Starkových systémů, hluboko uvnitř zůstal zachován ještě jeden program, kterým samozřejmě není nikdo jiný než Ultron v podání naprosto fantastického Jamese Spadera.

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Disney+

To nicméně není vše, do děje vstupují i další umělé inteligence a ze seriálu se tak později do nějaké míry stává i zamyšlení se nad dopady AI na skutečný svět. Důležité však je, že vedle klasického (a oprávněného) varování před touto technologií se ale tvůrcům poměrně dobře daří vykreslit i potenciál AI ke konání dobra, a nikoli tím klasickým „tech bros“ způsobem, kdy se vypíše hromada pseudovýhod, co AI přináší. Tady se reálně řeší hranice, kdy se například z AI stává jakási bytost s duší, s pochopením pro svět, pro to krásné, i to ošklivé, a ona sama začíná přemýšlet nad tím, jak by lidem mohla prospět. Není to nic přelomového, ale díky chytrým dialogům i emocionálnímu napojení na konkrétní postavy to funguje.

Asi bys mohl*a namítnout, že to je zvlášť v dnešním kontextu maličko naivní, ale víš co? Přesně o tom by tenhle typ eskapismu měl být. Maličko naivní, ale ve finále snažící se ukázat světlo na konci tunelu. Tohle ale není jediné téma, kterým mě seriálový VisionQuest mile překvapil.

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Jaký otec, takový syn

Vedle umělé inteligence se totiž seriál rovněž zaobírá za mě v posledních letech maličko přehlíženou dynamikou mezi otci a syny. Nebudu tady teď recapovat historii celého Marvelu, každopádně co se vyplatí vědět je, že Vision nějakým způsobem vychází z Ultrona. A protože je Ultron sebestředný narcis, snaží se v seriálu stavět do role Visionova tatínka. A opravdu mu pak čas od času dává otcovské rady a navádí ho (i když to v tu chvíli ani jeden z nich nejspíš netuší) na tu správnou cestu k sebepoznání. Jasně, zároveň furt platí, že má celou dobu Ultron své vlastní postranní úmysly, které se dost podobají těm z filmu Avengers: Age of Ultron. Zničení světa and so on.

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Disney+

Vztah mezi Visionem a Ultronem ale rovněž slouží jako zrcadlo pro Visiona a jeho „syna“ Tommyho (Ruaridh Mollica). Poté, co se totiž v seriálu Agatha All Along odhalilo, že děti Wandy a Visiona Tommy a Billy skutečně existují, jsou dospělí a ztracení někde ve světě, přičemž Billy aka Wiccan se dočkal svého představení právě ve výše zmíněném kousku o čarodějkách, zde na scénu přichází Tommy aka Speed. Tommy v seriálu hraje zlodějíčka, co má psychické potíže kvůli roztroušeným vzpomínkám na dětství, zároveň disponuje schopnostmi, kterým nerozumí, a jakmile jej a Visiona osud svede dohromady, dochází tak na přetřes i toto neobvyklé otco-synovské pouto.

Nečekej nějakou extra hloubku, Carl Jung i Freud by byli hotoví se všemi zdejšími mužskými postavami za půl hodiny. Důležitější je, že se tenhle seriál alespoň z části zaobírá mužským duševním zdravím a nastavováním pozitivních mužských role modelů, protože to je něco, co se v poslední době jinak v mainstreamu příliš neděje, o to spíš jsme rádi, když to někde je, kór v takto příjemně stravitelném podání, kdy to je zábavné, chytré a jako bonus to do jisté míry pozdvihuje svět MCU jako takový.

Lákadlo na Avengers: Doomsday?

Teď už si ale pojďme odpovědět na otázku, která bude možná zajímat všechny nejvíc. Je VisionQuest nutno vidět před blížícím se Doomsday, a má vůbec co nabídnout lidem, kteří třeba předchozí dva seriály neviděli?

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Asi bych začal tím, že seriál logicky funguje nejlíp, pokud jsi viděl*a všechny výše zmíněné projekty, hlavně tedy Age of Ultron a WandaVision. Zároveň s tím si však nemyslím, že do něj nelze jít naslepo, pokud jsi například doteď seriálovou tvorbu Marvelu přehlížel*a a máš jen rád postavu Ultrona. V takovém případě totiž dostaneš v koncentrované formě to nejlepší z druhých Avengers, totiž špičkování vysoce inteligentního záporáka s formami bytí, které považuje za méněcenné, což vede mnohdy k velmi zábavným dialogům.

VisionQuest
VisionQuest Zdroj: Disney+

Paul Bethany a James Spader tady předvádí svůj typický herecký koncert, na který je radost koukat, a veškeré jejich interakce jednoznačně patří k tomu nejlepšímu, co se v hrané seriálové produkci od Marvelu zatím objevilo. Dokonce v mých očích o fous překonávají i skvělou chemii mezi Charliem Coxem a Vincentem D'Onofriem z Daredevila, a to už je co říct!

Jinými slovy se jedná o velmi kvalitní seriál, a to i z hlediska nějakých produkčních hodnot, kdy pochopitelně nesledujeme až takové CGI žně, jako kdyby se jednalo o Avengers film, pár bitek však seriál nabídne, stejně jako například časté změny lokací. Celkově má VisionQuest parádní set design, bohatou výpravu a díkybohu i dobré triky, a ne jako pár let stará Tajná invaze.

VisionQuest VisionQuest VisionQuest VisionQuest
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Nicméně lákadlo na největší komiksový event roku? To tady raději nečekej. Seriál je opravdu spíš završením několikaletého příběhového arcu okolo Wandy, Visiona a jejich dětí, slouží v podstatě i jako epilog druhých Avengers, zatímco samozřejmě láká na nějaké budoucí potenciální zápletky. Ranvej k příchodu Dooma to ale není a nikdy být neměla. Tady holt Marvel musí doufat, že rok a půl starý blockbuster (mimo jiné právě od strůjce WandaVision Matta Shakmana) Fantastická 4: První kroky bude stačit. To už je ale jiná story...

Hodnocení: 9/10

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