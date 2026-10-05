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Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu
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včera 5. října 2026 v 16:19
Čas čtení 4:47

Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu

Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu
Zdroj: Netflix
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
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Říjen je tady a s ním tradiční várka strašení. Kromě hororového Crystal Lake či nového zpracování Carrie se ale můžeš těšit i na závěr MCU trilogie s Visionem, návrat romantiky Nobody Wants This nebo vodní teror s Joshem Hartnettem.

V naší měsíční rubrice „Na co koukat“ ti pravidelně shrnujeme přehled těch nejžhavějších seriálových a filmových premiér, na které se můžeš v daném měsíci těšit. Najdeš zde výčet ze streamovacích služeb jako Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Oneplay, SkyShowtime a KVIFF.TV, a k tomu pečlivě vybranou selekci kinopremiér od začátku až do konce měsíce.

KVIFF.TV

Náš říjnový tip na KVIFF.TV spojíme s tvorbou jedinečného Pedra Almodóvara. Protože až venku začne to sychravé, šedivé podzimní mrholení, neexistuje nic lepšího než se zachumlat do deky a pustit si do žil pořádnou dávku horkého španělského slunce, vášně a bezhlavého dramatu, které spolehlivě zažene jakýkoliv podzimní splín. S měsíčním předplatným máš tak možnost dohnat jak filmografii tohoto svéhlavého velikána, tak samozřejmě i plno jiných kousků, jaké knihovna KVIFF.TV zahrnuje.

Apple TV

Nocturne (30. října)

Apple TV každý měsíc potvrzuje, že platí za jednu z nejlepších investic do zábavy, jaké můžeš udělat. Kromě poměrně kvalitní filmové tvorby totiž nabízí neskutečnou míru oceňovaných a chválených seriálů zejména ze žánru sci-fi, ale i drama či krimi, takže tady prakticky nemůžeš učinit krok vedle. A už koncem měsíce dorazí další takový seriál, jenž se pro změnu v tuto chvíli přirovnává k ikonickému thrilleru Mlčení jehňátek. Připrav se tedy na ďábelského vraha s tváří Stephena Grahama, charismatické vyšetřovatele v podání Lieva Schreibera a Zazie Beetz, hromadu procedurálních sekvencí a tak těžkou atmosféru, že se v ní doslova budeš topit. Pro fanoušky*fanynky náročnější tvorby zkrátka perfektní říjnový must-watch.

Disney+

VisionQuest (14. října)

Marvel tvorba se na televizních obrazovkách pomalu ale jistě chýlí ke konci, VisionQuest a třetí řada Daredevila tak budou na nějakou dobu poslední kousky, na jaké se můžeš těšit. A v případě VisionQuesta skutečně *JE* na co se těšit. Po seriálech WandaVision a Agatha All Along totiž dorazí finále této volné trilogie, ve které se příběh rodinky okolo Wandy a Visiona dočká svého konce. Pokud tě bavila dynamika mezi Visionem a Ultronem ve druhých Avengers, máš se pak obzvlášť na co těšit, protože přesně tenhle banter je to, co bude hnát nový seriál kupředu. Více se dozvíš už brzy v naší recenzi.

VisionQuest VisionQuest VisionQuest VisionQuest
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HBO Max

Crystal Lake (15. října)

Nadcházející hororový seriál Crystal Lake se vrací ke kořenům kultovní franšízy Pátek třináctého a slouží jako její prequel. Příběh sleduje svobodnou matku Pamelu Voorhees (Linda Cardellini), jejíž život se proměňuje v naprostou noční můru poté, co její syn Jason (Callum Vinson) utone na letním táboře. O rok později se Pamela – poháněná nesnesitelným smutkem, zuřivostí a touhou po pomstě – vydává zjistit, kdo je za smrt jejího milovaného synka zodpovědný. Produkce A24, so...banger.

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Náhledový obrázek: Netflix / Oneplay / A24
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