Jedna zná přesně datum dalšího úplňku, druhá nedokáže začít den bez matcha latte a obě ti na otázku, co chtějí k Vánocům, pošlou tohle emoji 🤷♀️.
Vybrat dárek pro ženy ve svém životě někdy vyžaduje trpělivost. A jestli nechceš letos skončit u svíčky nebo kosmetického setu z drogerky, je nejvyšší čas začít.
Klíčem k dokonalému dárku je zamyslet se nad tím, kdo vlastně žena, kterou chceš obdarovat, je. Co ji baví, jak se obléká, jakou energii vyzařuje a co by si sama od sebe možná nekoupila, ale pod stromečkem by jí to udělalo radost.
Připravili jsme pět osobnostních archetypů, ve kterých možná poznáš ženy ve svém okolí. A protože snad nic nepodtrhne osobnost, styl a náladu lépe než parfém a šperky, přidali jsme k nim tipy na produkty od FURIOSA® , se kterými můžeš zabodovat.
1. Main character queen
Vejde do místnosti a všichni si jí všimnou. Je sebevědomá, výrazná, trochu dramatická a rozhodně se nebojí vystoupit z davu. Miluje komplimenty, umí si užít svůj moment a rozhodně nepatří k lidem, kteří se snaží splynout s davem. Ví, co jí sluší, a nepotřebuje svolení okolí, aby si to vzala na sebe. Módu bere jako způsob sebevyjádření, ráda experimentuje a její outfity mají vždy něco navíc.
Co se pro ni hodí?
- Parfém: FURIOSA® SEX – smyslný parfém s tóny třešňového a višňového likéru, ylang-ylangu, vanilky a santalového dřeva je ideální pro ženu, která chce zanechat dojem.
- Šperky: Kolekce FURIOSA® BLACK TIE – elegantní a nepřehlédnutelné kousky se hodí přesně pro někoho, kdo si umí užít večer ve velkém stylu. Zaujmout ji může prsten SCANDAL, náhrdelník LUST ICE nebo výrazné náušnice JAZZ.
2. Trendsetterka
O kavárně, kam teď chodí celé město, ti říkala už před rokem. Má oko pro detail a cit pro to, co bude za pár měsíců chtít každý. Sleduje trendy, objevuje nové značky a ráda zkouší nové věci. Baví ji neotřelé kombinace a záležitosti, o kterých se teprve začíná mluvit. Její feed vypadá jako Pinterest moodboard a je inspirací pro tebe i okolí. Nechce kopírovat to, co je zrovna populární – ráda si z trendů vybírá, co jí sedí, a přetváří si je podle sebe.
Co se pro ni hodí?
- Parfém: FURIOSA® MATCHA DATE – parfém inspirovaný matcha kulturou propojuje svěží tóny bergamotu a mandarinky s ceremoniální matchou, zeleným čajem a kokosovou pěnou.
- Šperky: FURIOSA® TENNIS BRACELET MATCHA – zelená varianta ikonického náramku dodává klasickému šperku nečekaný twist a skvěle zapadne do šperkovnice někoho, kdo se nebojí vystoupit z řady.
3. Minimalistka
Nepotřebuje na sebe strhávat pozornost. Dává přednost klidu, praktičnosti a věcem, které mají skutečnou hodnotu. Z deseti kousků poskládá sto outfitů a radši si koupí jednu kvalitní věc než pět takových, které po sezóně vyhodí. Její styl je tichý, ale jistý: bílé tričko, dobře padnoucí kabát a pár šperků, které nosí pořád dokola. Když jí dáš něco, co zapadne do jejího každodenního života, budeš to na ní vídat roky.
Co se pro ni hodí?
- Parfém: FURIOSA® KASHMIR – elegantní, hřejivá vůně s tóny bergamotu, růže, jasmínu, ambry a vanilky připomíná pocit, když si oblékneš oblíbený kašmírový svetr.
- Šperky: FURIOSA® TENNIS BRACELET v čiré variantě – jeho klasické provedení se hodí k minimalistickému stylu, ale neztratí se ani ve slavnostnějším outfitu.
4. Dopamine girlie
Její svět je barevný, optimistický a trochu extra. Miluje růžovou, roztomilé detaily, hravé kombinace a věci, které jí okamžitě zlepší náladu. Nebojí se výrazných barev a třpytky si vezme klidně v úterý odpoledne. Módu ani život nebere příliš vážně a nejraději se obklopuje věcmi, které jí dělají radost. Protože proč se držet při zemi, když může být každý den trochu víc fun?
Co se pro ni hodí?
- Parfém: CANDY AS F®CK – tóny cukrové vaty, marshmallow nebo veganské kůže a cedru podtrhnou její sladkou, a zároveň odvážnou povahu.
- Šperky: Kolekce CANDY AS F®CK – kombinuje pastelové barvy, srdíčka a sladkou retro estetiku s dávkou rebelství. Zamiluje si prsteny PINK LADY nebo YOU'RE THE ONE.
5. Spirituální duše
Dřív než tvoje jméno znala tvoje znamení. Věří na manifestaci, energii, intuici a sílu myšlenek. Má ráda věci s příběhem, symbolikou nebo osobním významem a vnímá, že i malé každodenní rituály mohou ovlivnit to, jak se cítíme. Její šperkovnice tak není jen sbírkou hezkých doplňků, ale také místem pro její oblíbené talismany. Ideální dárek pro ni je ten, který má vlastní energii a záměr.
Co se pro ni hodí?
- Parfém: FURIOSA® NUDE – Kombinace kosatce, květu máku, cedru a santalu bude ladit s jejím vnitřním klidem.
- Šperky: Kolekce THE ENERGY EDIT – šperky, ze kterých si vybere podle toho, jakou chce mít zrovna energii. Pro každou svojí verzi.
Pořád tápeš?
Vzpomeň si na její nejčastější hlášky nebo drobnosti, ze kterých má radost. Zamysli se, o čem poslední dobou mluví, co obdivuje u ostatních nebo u jaké výlohy se vždycky zastaví. Právě v takových detailech se často skrývá nejlepší inspirace na dárek. Možná tě ten nejlepší tip napadne právě ve chvíli, kdy to budeš nejméně čekat. Jen ať to není 23. prosince. 🙃