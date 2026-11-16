Dvaatřicetiletá Laura měla odjakživa vlastní hlavu. V rozhovoru prozrazuje, jak se z původního nápadu na pilatesové studio stala úspěšná limonáda, jak vzniklo partnerství její značky Vita Pop s Pitbullem a kam chce značku posunout dál.
Laura není typ člověka, který se striktně a drží pravidel a má život nalinkovaný dopředu. „Asi jsem vždy byla člověk, který se rád pouští do nových věcí, někdy možná dřív, než si je úplně promyslí,“ říká o sobě.
Když se vydala z rodné Bratislavy studovat do Kanady a později do Nizozemska, ještě netušila, že jednou vybuduje vlastní nápojovou značku, která se dostane do více než 15 zemí a zaujme i celosvětově populární hvězdu.
Co jsi vystudovala a co jsi chtěla dělat, když jsi byla na škole? Měla jsi už tenkrát ambice podnikat?
Vystudovala jsem hotelový management v Nizozemsku, kde jsem zjistila, že v hotelech rozhodně pracovat nechci. (smích) Ale byla to skvělá škola života. Při studiu jsem pracovala, absolvovala stáž v Bangkoku a naplno si užívala všechny možnosti, které mi život v zahraničí nabízel. Po škole jsem pět let pracovala v amerických startupech, a právě tam jsem zjistila, jak moc mě baví kreativní prostředí, ve kterém člověk může zkoušet nové nápady a budovat něco od nuly.
Paradoxně jsem přitom nikdy nechtěla podnikat. Pocházím z podnikatelské rodiny, takže jsem odmala viděla, kolik práce a stresu to obnáší, a říkala jsem si, že tohle dobrovolně opravdu nepotřebuji. Takže to, že dnes buduju vlastní firmu, je pro mě takový plot twist, který jsem ani já sama úplně nečekala.
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Můj první podnikatelský plán dokonce vůbec nebyl Vita Pop, ale pilatesové studio v Bratislavě. Měla jsem už hotový kurz, projekt i vyhlédnutý prostor, který nakonec nevyšel. Tehdy mě to mrzelo, ale dnes jsem za to opravdu ráda. Právě díky tomu jsme se se snoubencem Matúšem začali bavit o úplně jiném nápadu a z pilatesu se nakonec staly nápoje. Což je docela slušná kariérní odbočka. (smích)
Můžeš nám Vita Pop představit?
Vita Pop je nízkokalorická limonáda, která zároveň opravdu dobře chutná, což je podle mě u zdravějších alternativ nápojů stále docela vzácná kombinace. (smích) Vyrábíme ji pouze z přírodních ingrediencí, bez přidaných konzervantů. Každá plechovka má přibližně 55 kalorií a obsahuje pět gramů rozpustné vlákniny Fibersol.
Kdybys ale Vita Pop ještě neznal*a, určitě bych nezačínala přednáškou o vláknině. Nejdřív bych ti dala ochutnat naše mango s marakujou a až potom ti řekla, co všechno v té plechovce je. Přesně tak jsme totiž přistupovali i k vývoji. Nechtěli jsme vytvořit další funkční nápoj, který si koupíš proto, že bys ho měl*a pít. Chtěli jsme limonádu, po které sáhneš i podruhé jednoduše proto, že ti chutná.
Jak nápad založit vlastní nápojovou značku vznikl?
V roce 2024 jsme se s Matúšem vydali procestovat Japonsko, kde jsme každý den ochutnávali jednu místní specialitu za druhou. A právě během tohoto našeho gastronomického dobrodružství jsme úplnou náhodou objevili Coca-Colu Plus, s přidanou vlákninou. Nejenže nám chutnala, ale při všem tom jídle jsme měli pocit, že nám docela dobře pomáhá i s trávením. (smích) Takže jsme ji pili prakticky celou dovolenou a po návratu domů nám dokonce chyběla.
A tak začala klasická debata o tom, co kdybychom něco takového vyrobili i my, ale trochu po svém – z přírodních ingrediencí, s méně kaloriemi a zajímavými příchutěmi.
Matúš měl už předtím zkušenosti s výrobou kombuchy, takže jsme se pustili do experimentování a přibližně po roce vývoje jsme měli první plechovky. Takže jsme odjeli do Japonska na dovolenou a vrátili se s nápadem na firmu. (smích)
Nápojový trh je plný velkých korporací. Proč jste si i tak řekli, že je na něm místo pro malý slovenský startup?
Upřímně, dostat se jako malá značka do regálu vedle gigantů s milionovými marketingovými rozpočty není úplně jednoduchá disciplína. (smích) Ale myslím si, že mladá generace už je trochu přesycená tradičními nápoji, které se desítky let téměř nezměnily. Stále více řeší, co konzumuje a hledá značky, se kterými se dokáže ztotožnit.
My jsme chtěli do této kategorie přinést něco svěžího. Nejen složením a designem, ale také příchutěmi, jako jsou mango-marakuja, meloun-limetka nebo nostalgická malina, která ti připomene malinovku z dětství. A tím, že jsme malí, můžeme být kreativnější a zkoušet věci, do kterých by se velké korporace možná ani nepustily.
Objevila se nějaká překážka, kterou jste nečekali?
Asi největší plot twist přišel půl roku po založení firmy. Málokdo totiž ví, že jsme se původně jmenovali Vita Club. Jenže se ozvala velká nadnárodní společnost, které vadilo naše používání slova Club.
Rozhodli jsme se, že místo právního boje s korporací, která má na právníky*právničky úplně jiný rozpočet, raději investujeme energii do budování značky. Přejmenovali jsme se na Vita Pop a paradoxně si dnes myslím, že to byla jedna z nejlepších věcí, které se nám mohly stát. Nový název je výraznější, hravější a mnohem lépe vystihuje naši značku.
Mám pocit, že podnikání je jeden nekonečný seznam překážek. Každé ráno se jen probudíš a zjistíš, která je dnes na řadě.
Vzpomínáš si na moment, kdy jste si poprvé řekli, že z Vita Pop může být opravdu velký projekt?
Upřímně, někdy mám pocit, že jsme Vita Pop založili před pár měsíci. Všechno se děje tak rychle, že si ani nestíháme uvědomovat, co vlastně budujeme.
První velký reality check přišel, když jsme za necelý rok prodali více než milion plechovek a začali dostávat pravidelné objednávky z několika zemí. Za prvních 18 měsíců jsme se dostali do 15 zemí a mezi prvními nám daly šanci dm drogerie na Slovensku i v Česku, Yeme a Lunys na Slovensku nebo Globus a Tesco v Česku. Těchto partnerství si nesmírně vážíme, protože nám věřili ještě v době, kdy jsme jim na schůzky nosili první plechovky a velké plány.
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Jak se tenhle nápad na slovenský nápoj dostal k jednomu z nejznámějších světových interpretů?
Celé to začalo jednou plechovkou na párty. Což zní jako docela absurdní začátek spolupráce s Pitbullem, ale přesně tak to bylo. (smích)
Když jsme připravovali vstup na americký trh, jeden z našich místních partnerů, který je Armandovým sousedem (vlastní jméno interpreta je Armando Christian Pérez, pozn. redakce) a dobrým kamarádem, mu na jedné párty dal ochutnat Vita Pop.
A zjevně jsme udělali dobrý první dojem, protože mu nápoj zachutnal natolik, že se nám následně ozval jeho manažer s tím, že Armando by měl zájem stát se součástí projektu.
Když si zpětně uvědomím, že to celé začalo tím, že někdo na párty podal Pitbullovi plechovku naší limonády, stále mi to přijde trochu absurdní. Je to asi pěkný důkaz toho, že člověk nikdy neví, kam se jeho produkt dostane.
Pamatuješ si na moment, kdy jste zjistili, že má Pitbull o Vita Pop skutečný zájem? Jaká byla tvoje první reakce?
Tohle možná bude znít šíleně, ale naše první reakce byla, že jsme řekli ne. (smích)
Na začátku jsme si totiž vůbec nedokázali představit, jak by Pitbull zapadl do světa Vita Pop. Měli jsme poměrně jasnou představu o tom, jakou značku chceme budovat, a upřímně nám to na první pohled nepřišlo jako úplně přirozené spojení.
Jenže jeho manažer se ozval znovu a bylo vidět, že ten zájem je opravdu seriózní. Začal nám posílat videa ze sociálních sítí a my jsme postupně objevovali úplně jinou stránku Pitbulla. Mladé lidi, kteří ho milují, převlékají se za něj, vytvářejí virální videa a na jeho koncertech vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru. Tehdy jsme si řekli: Počkat, možná jsme to celé trochu podcenili. (smích)
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Začali jsme se na spolupráci dívat úplně jinak a nakonec nás Armando pozval do Miami. Seděli jsme spolu více než dvě hodiny v restauraci, povídali si o naší značce, jeho příběhu a o tom, co bychom mohli společně vybudovat.
Teprve tam mi asi naplno došlo, že se to opravdu děje. Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, že budeme s Pitbullem sedět v Miami a bavit se o budoucnosti naší limonády, asi bych mu vůbec nevěřila.
Co podle tebe Pibulla na Vita Pop zaujalo? Proč řekl ano právě vám?
Myslím, že první kolo jednoznačně vyhrála chuť. To víme, protože právě po ochutnávce se celá diskuse začala. Ale věřím, že ho oslovil i náš příběh.
Jsme mladý pár ze Slovenska, který se rozhodl vybudovat mezinárodní nápojovou značku v kategorii, kde dominují jedny z největších společností na světě. Takový docela klasický příběh outsidera.
A právě tomu podle mě Armando velmi dobře rozumí. Sám totiž neměl vůbec jednoduché začátky. Když nám v Miami vyprávěl o svém dětství a o mamince, která ho vychovávala a odmala mu říkala, že ho jednou bude znát celý svět a že se nikdy nesmí vzdát, bylo to velmi silné.
Měla jsem pocit, že se v určitých věcech ztotožnil s naším příběhem. Samozřejmě, naše životní cesty se nedají srovnávat s tím, čím si prošel on, ale ta mentalita, že i jako outsider můžeš vybudovat něco velkého, je nám velmi blízká.
My se jako ti menší cítíme prakticky každý den, když přesvědčujeme nákupčí, aby dali šanci naší plechovce vedle značek s milionovými rozpočty. A myslím si, že této části našeho příběhu Armando opravdu rozuměl.
Co spolupráce s Pitbullem znamená pro každodenní fungování značky? Otevřela vám nějaké nové možnosti?
Jednoznačně. Pro malý slovenský startup je to obrovská příležitost dostat Vita Pop mezi lidi, ke kterým bychom se jinak dostávali mnohem obtížněji.
Nejvíce je to momentálně vidět na jeho koncertech. V létě jsme si spolupráci poprvé vyzkoušeli v Amsterdamu a Praze, kde jsme zorganizovali párty s místními tvůrci a tvůrkyněmi, společně vyrazili na koncert a fanouškům a fanynkám přímo na místě rozdávali Vita Pop na ochutnávku.
A pro mě, jelikož se osobně věnuji marketingu a budování značky, je to asi jedna z nejzábavnějších částí celé spolupráce. Můžeme měsíce připravovat kampaně a řešit každý detail designu, ale když vidíš někoho, kdo tvůj produkt ochutná poprvé a jeho bezprostřední reakci, je to úplně jiný pocit.
Navíc jsme stále velmi malý tým, i když to tak možná navenek nepůsobí. Takže možnost dostat během jediného večera Vita Pop do rukou takového množství lidí je pro nás opravdu výjimečná.
Další aktivity připravujeme v Bratislavě, Vídni a Praze a pro každé město se snažíme vymyslet něco trochu jiného.
Jakou úlohu má Pitbull v projektu dnes?
Armando vstoupil do Vita Pop jako menšinový investor a strategický partner. Takže pro nás nejde jen o spojení se známým jménem, ale o dlouhodobou spolupráci, která nám pomáhá dostat značku mezi nové lidi.
Největší přínos dnes vidíme v marketingu a možnostech, které nám toto partnerství otevírá. V Evropě je nejviditelnějším příkladem jeho turné, díky kterému dokážeme oslovit tisíce fanoušků i fanynek a představit jim Vita Pop úplně přirozeným způsobem, prostřednictvím zážitku.
Spolupráce má velký význam také pro náš vstup do USA, kde jsme v září spustili prodej. Je to pro nás úplně nový trh, kde nás lidé teprve poznávají. A mít po boku někoho, kdo má takový globální dosah a silnou komunitu lidí, je samozřejmě obrovská výhoda.
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Prozradíš nám nějaké pikošky nebo zajímavosti ze spolupráce s Pitbullem? Jaký je Mr. Worldwide?
Víš, co mě na něm asi nejvíc překvapilo? Jak je ve skutečnosti pokorný a příjemný člověk. U někoho, koho zná celý svět, možná automaticky očekáváš trochu jinou energii, ale s ním se povídá úplně přirozeně.
Velmi mi utkvěl jeden moment z našeho prvního setkání. Řekl mi, že obdivuje, jak buduju značku a její vizuální identitu. A pro mě, jelikož se právě této části Vita Pop osobně hodně věnuji, to byl opravdu krásný kompliment.
Líbilo se mi hlavně to, že si dal záležet na tom, aby pochopil, kdo z nás co dělá, a upřímně se zajímal o naši práci. Neměla jsem pocit, že jsme jen další obchodní schůzka v jeho kalendáři.
Velmi silný byl také moment, kdy nám vyprávěl o své mamince a o tom, jak důležitou roli sehrála v jeho životě. Myslím si, že právě odtud pramení i velká část respektu, s jakým přistupuje k ženám.
Celé je to pro mě stále trochu surrealistické. Člověk, jehož písničky jsi roky poslouchala na párty, najednou sedí naproti tobě v restauraci a povídá si s tebou o tvé firmě. To jsou přesně ty momenty, kdy si řekneš, že život má někdy opravdu zajímavý smysl pro humor. (smích)
Pitbulla čeká další koncert v Praze. Jakou úlohu bude mít Vita Pop během koncertu a na co se mohou fanoušci a fanynky těšit?
Po červencových Letňanech se do Prahy vracíme a tentokrát chceme celý zážitek posunout ještě o úroveň výš.
Přímo v DROP PRAGUE v pražské O2 areně připravujeme předkoncertní setkání pro fanoušky a fanynky i naše partnery, a to i za účasti Pitbullových tanečnic a Terry Kvas.
Společně s Refresherem navíc chystáme rozhovor s DJ Lazem, dlouholetým Armandovým kamarádem a známým americkým rádiovým DJem. Upřímně se velmi těším na jeho historky, hlavně na ty z dob, kdy se s Pitbullem teprve rozjížděli, protože mám pocit, že tam bude spousta příběhů, které běžně neslyšíš.
Právě takové eventy nás velmi baví. Nechceme být jen další plechovkou v regálu, ale značkou, která spojuje lidi, vytváří zážitky a se kterou se mohou trochu pobavit. A myslím si, že spolupráce s Pitbullem nám k tomu dává perfektní prostor.
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Vita Pop se za krátkou dobu dostal do více než 15 zemí včetně USA. Kam značka směřuje dál?
Myslím, že jsme teprve na začátku, i když mám někdy pocit, že jsme za poslední dva roky stihli pět let práce. (smích)
V Evropě se chceme soustředit hlavně na Slovensko, Česko, Rakousko a Benelux, kde už vidíme, že se k nám zákazníci a zákaznice vracejí. Naší ambicí je, aby se Vita Pop během pěti let stal jednou z jejich oblíbených značek limonád.
Zároveň jsme v září spustili prodej v USA s místními partnery a recepturou přizpůsobenou americkému trhu. Je to úplně jiná liga a obrovská výzva, ale právě takové věci nás s Matúšem baví. O Americe ale ráda povím více příště, protože tato kapitola teprve začíná.