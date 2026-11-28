Možná kolem těchto míst chodíš, aniž bys tušil*a, jaké hrůzy se tam odehrávaly. Koukni na záhadné pohřebiště upírů i tvrz, kde se mučily mladé dívky.
Česko je plné hradů, hřbitovů a dalších míst s tajemnou atmosférou, ke kterým se vážou strašidelné příběhy. Jenže některá z nich mají za sebou víc než jen děsivé povídačky a legendy o duších. Vybrali jsme 11 míst, jejichž temná minulost je spojená se skutečnými lidskými osudy. Odehrály se na nich brutální vraždy, masakry i tragédie, které dodnes vyvolávají řadu otázek.
11. Hrad Karlštejn – Kníže jako vrah zrádců
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(Středočeský kraj)
Jeden z nejznámějších českých hradů je už po generace symbolem romantiky. Vždyť kdo by neznal nesmrtelné písně z filmu Noc na Karlštejně? Jenže za hradními zdmi se v minulosti odehrávalo víc než jen hudba Karla Svobody. Na Karlštejně se totiž vraždilo.
Dne 11. června 1397 se na Karlštejně konalo zasedání královské rady Václava IV., které skončilo čtyřnásobnou vraždou. Skupina vysoce postavených šlechticů napadla čtyři královy rádce, které považovala za své politické soupeře. Kníže Jan II. Opavský několika ranami mečem usmrtil Purkarta Strnada z Janovic. Další tři rádce zabili jeho společníci, přičemž poslední z obětí podlehla zraněním až o několik hodin později.
Útočníci následně králi tvrdili, že odstranili zrádce, kteří proti němu údajně připravovali spiknutí. Václav IV. jim nakonec udělil milost, a tak za čtyřnásobnou vraždu nebyl nikdo potrestán. Jan II. Opavský pak dál působil ve vysokých funkcích a zemřel až v roce 1424.
10. Tvrz Pičín – Sídlo české Čachtické paní
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(Středočeský kraj)
S Karlštejnem je spojena také další temná postava české historie. Kateřina z Komárova, přezdívaná Krvavá Kateřina nebo česká Čachtická paní, byla manželkou karlštejnského purkrabího Jana Bechyněho z Lažan. Její kruté zacházení se služebnictvem se však neodehrávalo na Karlštejně, ale na tvrzi v Pičíně nedaleko Příbrami.
V první polovině 16. století na tvrzi týrala mladé dívky. Podle dobových svědectví je nechávala bičovat, polévala je horkou vodou či voskem a do ran jim sypala sůl. Mnoho z nich mučení nepřežilo. Zločiny vyšly najevo díky sporu jejího manžela s kronikářem Václavem Hájkem z Libočan. Ten během konfliktu upozornil na kruté zacházení se služebnictvem. Manželé ho obvinili z pomluvy, jenže u soudu začali svědci vypovídat o vraždách.
Kateřina byla obviněna ze čtrnácti vražd, skutečný počet obětí ale mohl být vyšší. Soud ji odsoudil k smrti hladem. Zemřela v roce 1534 ve věži Mihulce na Pražském hradě. Tvrz v Pičíně stojí dodnes, v 18. století však byla přestavěna na sýpku, tedy sklad obilí.
9. Statek Pohádka na Šumavě – Oběšený majitel, ubitá žena a sériový vrah
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(Plzeňský kraj)
Nedaleko Čachrova, uprostřed šumavské přírody, stojí statek Pohádka. Navzdory idylickému názvu se k němu váže řada temných pověstí. Podle jedné z nich zde měla být v roce 1828 ubita žena obviněná ze založení požáru. Údajně se tu také oběsil jeden z majitelů a jeho žena přišla o rozum. Tyto příběhy ale nemáme nijak historicky doložené.
S jistotou však víme, že si statek v roce 1991 pronajal sériový vrah Ivan Roubal, který tu choval hospodářská zvířata včetně vietnamských prasat. Ve stejném roce beze stopy zmizeli jeho známý František Heppner a jeho ruská přítelkyně. Roubal následně používal Heppnerovo auto a rozprodával jeho nábytek. Policie ho proto podezírala, že dvojici zavraždil a těla předhodil prasatům. Ostatky se však nikdy nenašly a tyto dvě vraždy mu nebyly nikdy prokázány.
Roubal byl i tak v roce 2000 odsouzen na doživotí za pět jiných vražd. Zemřel v roce 2015 ve vězení. Statek mezitím chátral a v roce 2010 jej poškodil požár. Dnes je to opuštěná ruina, která pořád táhne svou temnou minulostí.