Po spekulacích ohledně vysokých nákladů studio Disney aktualizovalo svůj plán premiér a potvrdilo další dvě pokračování sci-fi ságy Avatar. Čtvrtý díl dorazí do kin v prosinci 2029 a pátý bude následovat v roce 2031.
Po měsících nejistoty a dohadů ohledně obřích rozpočtů se fanoušci sci-fi světa Pandory dočkali dobrých zpráv. Jak uvádí magazín Collider, studio Disney aktualizovalo svůj kalendář chystaných snímků a nadále v něm počítá s oběma zbývajícími pokračováními. Avatar 4 má stanovenou premiéru na 21. prosince 2029 a Avatar 5 by měl do kin vstoupit 19. prosince 2031, původně avizované termíny tak zůstávají beze změny.
Otazníky nad budoucností celé série visely především kvůli finanční náročnosti. Zatímco první Avatar z roku 2009 utržil celosvětově přes 2,9 miliardy dolarů a druhý díl The Way of Water vydělal 2,3 miliardy, třetí snímek Fire and Ash zaznamenal propad na necelých 1,5 miliardy dolarů. Při nákladech přesahujících 400 milionů dolarů na jeden film bez započítání marketingu tak podle magazínu Variety třetí díl dlouho bojoval s tím, aby se vůbec dostal do zisku. Sám režisér James Cameron přitom už na jaře připustil, že další pokračování bude nutné natočit za poloviční čas a dvě třetiny dosavadních nákladů.
Jak doplňuje web The Playlist, čtvrtý a pátý díl jsou vůbec prvními ze série, o jejichž financování se musí vyjednávat přímo pod vedením studia Disney, které v minulosti pohltilo původní studio 20th Century Fox. Zařazení do edičního plánu je sice zásadním krokem, obě strany ale nyní ještě čekají jednání o finálním rozpočtu, harmonogramu postprodukce a obsazení. Režisér nicméně nezačíná od nuly – zhruba 22 procent čtvrtého dílu, včetně klíčových scén s dětskými herci, už stihl natočit v Kalifornii a na Novém Zélandu souběžně s třetím filmem.
O čem bude čtvrtý díl?
Dějově by měl Avatar 4 navázat na události snímku Fire and Ash, který nastínil plány korporace RDA na plnou kolonizaci Pandory poté, co se Země stala neobyvatelnou. Zásadní roli má sehrát mladý Spider (Jack Champion), syn plukovníka Quaritche (Stephen Lang), který získal schopnost dýchat tamní atmosféru bez dýchacího přístroje – pokud by lidé tuto schopnost dokázali napodobit, kolonizace měsíce by se mohla dramaticky urychlit. Otázkou však zůstává, zda Cameron kromě Avatara stihne zrealizovat i další vysněné projekty, například dlouho plánované drama Ghosts of Hiroshima, protože v době premiéry čtvrtého dílu mu bude už 75 let.