Nachystali jsme si kvíz pro všechny milovníky a milovnice dobrého čtení. Podaří se ti získat plný počet bodů?
Čeští spisovatelé a spisovatelky dali život nespočtu památných postav a zasloužili se o celou řadu literárních klenotů, které si vydobyly uznání a úspěch po celém světě. Znáš dobře všechna tato významná díla? Otestovat svoje znalosti české literární tvorby můžeš prostřednictvím následujících otázek. Pro více kvízů navštiv toto vlákno. Přejeme hodně štěstí a o svoji úspěšnost se s námi můžeš podělit níže v komentářích.
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KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu?
1 15
Víš, kdo je autorem Rychlých šípů?
Karel Poláček
Bohumil Hrabal
Jaroslav Foglar
Josef Čapek
2 15
Kdo napsal Kytici?
Karel Jaromír Erben
Josef Kajetán Tyl
Jaroslav Hašek
Karel Havlíček Borovský
3 15
Božena Němcová, autorka Babičky, je jednou z nevýznamnějších českých spisovatelek. Která z uvedených knih je rovněž jejím dílem?
Saturnin
Rozmarné léto
Petrolejové lampy
Divá Bára
4 15
Jak se jmenuje křestním jménem hlavní postava v povídce Proměna od Franze Kafky, jež se probouzí se zjištěním, že se proměnila v obří hmyz?
Abrahám
Slavomil
Bertram
Řehoř
5 15
Ve které knize od Karla Čapka se poprvé objevilo slovo „robot“?
Krakatit
Válka s mloky
R.U.R.
Věc Makropulos
6 15
Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je nejvýznamnějším dílem Jaroslava Haška. Pamatuješ si název pražské hospody, kterou Švejk v příběhu navštěvoval?
U Kalicha
U Ferdinanda
U Černého vola
U Vystřelenýho oka
7 15
Je pravda, že Továrnu na Absolutno napsal Josef Čapek?
Ano
Ne
Vysvětlení
Továrnu na Absolutno napsal Karel Čapek.
8 15
Je pravda, že Karel Poláček napsal román Bylo nás pět?
Ano
Ne
9 15
Víš, kdo je autorem Nesnesitelné lehkosti bytí?
Milan Kundera
Jaroslav Seifert
Josef Škvorecký
Vladimír Holan
10 15
Které dílo z níže uvedených napsal Josef Kajetán Tyl?
Strakonický dudák aneb Hody divých žen
Záhada hlavolamu
Lovci mamutů
Měsíc nad řekou
11 15
Víš, která česká kniha je nejpřekládanější?
Babička
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
R.U.R.
Válka s mloky
12 15
Ve které knize vystupuje hrdina jménem Miloš Hrma?
Žert
Ostře sledované vlaky
Nikola Šuhaj loupežník
Audience
13 15
Kdo napsal román o mládí a dospívání Stříbrný vítr?
Fráňa Šrámek
Marie Pujmanová
Josef Škvorecký
Ivan Klíma
14 15
Kdo je jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu?
Jaroslav Seifert
Milan Kundera
Karel Čapek
Božena Němcová
15 15
Který z následujících autorů byl spoluzakladatelem českého poetismu a představitelem českého surrealismu v první polovině 20. století?
Vítězslav Nezval
Arnošt Lustig
Ladislav Fuks
Vladislav Vančura