Fanoušci a fanynky Harryho Pottera si letos mohou vánoční nákupy zpestřit návštěvou Bradavic.
Westfield Chodov otevírá od 28. listopadu do 23. prosince tematickou zónu inspirovanou kouzelnickým světem, která vznikla u příležitosti blížícího se uvedení nového seriálu Harry Potter a Kámen mudrců na HBO.
Pokud tam zavítáš, můžeš se těšit na pořádnou dávku vánoční magie. Vyzkoušíš si kouzelnický fotokoutek, který ti prozradí, do které bradavické koleje patříš, napíšeš vánoční pohlednici nebo se zahřeješ horkou belgickou čokoládou. Chybět nebudou ani tematické dárky a možnost nechat si zdarma zabalit vánoční dárek do potterovského stylu.
Součástí programu budou také kreativní workshopy. Na nich si můžeš vyrobit vlastní vánoční ozdobu plněnou bylinkami, kořením a drobnými dekoracemi. Účast na aktivitách je pro členy*členky Westfield Clubu zdarma, u některých je však kvůli omezené kapacitě potřeba rezervace.
Harry Potter zónu najdeš v obchodním domě na náměstí u Hugo Boss od 11 do 19 hodin. Seriál Harry Potter a Kámen mudrců uvede HBO 25. prosince. O vánoční atmošku tak je postaráno.