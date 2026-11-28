Vydání očekávaného Grand Theft Auto VI se nepromítlo jen do herního světa, ale také do peněženek Čechů a Češek.
Uvedení nové hry ze série Grand Theft Auto patří k událostem, které dokážou zaměstnat miliony hráčů*hráček po celém světě. Tentokrát se očekávání kolem GTA VI projevilo také v každodenním životě Čechů a Češek. Podle dat společnosti Revolut strávili lidé během prodlouženého víkendu od 19. do 22. listopadu více času doma než obvykle. Místo návštěvy restaurací nebo nákupu v kamenných obchodech zřejmě dali přednost pohodlí vlastního obýváku a jídlo si objednávali.
Tomu odpovídají i jejich útraty. Výdaje v restauracích a hospodách klesly o 24 procent, zatímco za rozvoz jídla lidé utratili o 17 procent více. Méně peněz zamířilo také do kamenných obchodů, kde se výdaje snížily o 15 procent. Pokles o pět procent zaznamenaly rovněž taxislužby a doprava. Celková úroveň výdajů přitom zůstala v porovnání s běžnými obdobími prakticky stejná.
Za videohry utrácely nejvíce mladé ženy
Zájem o gaming se navíc projevil ještě před samotným vydáním hry. Už během dvou týdnů před premiérou GTA VI vzrostly výdaje českých zákazníků za videohry o 50 procent. V ostatních sledovaných kategoriích se přitom útraty změnily pouze o tři procenta. Nárůst tak podle Revolutu souvisí především se zvýšeným zájmem o hraní, nikoli s obecnou změnou spotřebitelského chování.
Zajímavý je také pohled na to, kdo za videohry utrácel nejvíce. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly ženy ve věku od 18 do 34 let, jejichž výdaje vzrostly o více než 66 procent. U mužů ve stejné věkové kategorii šlo o 49 procent. Zákazníci starší 35 let pak za gaming utráceli o 48 procent více než v porovnávaných obdobích.
„Vydání nového Grand Theft Auto je událostí, která přichází jednou za deset let a ze které čeští maloobchodníci ani provozovatelé hospod rozhodně nemají radost. Lidé zůstávali doma, aby si mohli zahrát, a ven je nevylákaly ani první slevy v rámci Black Friday,“ uvedl Wiktor Stopa, Head of Growth pro západní a střední a východní Evropu ve společnosti Revolut.
Zdá se tak, že očekávání kolem jedné z největších herních událostí posledních let dokázalo na několik dní změnit i běžné spotřebitelské návyky.