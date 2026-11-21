Čtrnáctiletá dcera herečky Marthy Issové a režiséra Davida Ondříčka, která byla dříve známá jako Františka, se nyní identifikuje jako chlapec a říká si Jay. Proč cítí, že je důležité tento příběh sdílet?
„My jsme si to nevybrali, nejsme na to pyšní, ani se za to nestydíme. Je to prostě realita,“ uvedla herečka k jejich rodinné změně, která pro ni zpočátku nebyla jednoduchá. „Víte, že ta situace pro to dítě nebude jednoduchá, nejen jak to společnost přijme, ale co on sám ve vztahu k sobě bude muset překonávat. Den po dni se s tím učíte žít,“ ale postupem času ji začala plně respektovat a svého potomka již oslovuje v mužském rodě.
Jay to nejprve oznámil své mamince, přičemž reakce tatínka se obával. „Z nějakého důvodu se to Jay styděl víc říct tátovi. Ale já jsem Davidovi vděčná za to, jak k tomu přistoupil,“ sdělila Martha deníku Blesk.
Slavný pár se o této situaci rozhodl veřejně mluvit, z toho důvodu, že se domnívá, že sdílení může mnohým pomoci. „Myslím si, že k tomu našemu ‚coming outu‘ vedlo i to, že rodin, které tenhle příběh žijí, je hodně. A z vlastní zkušenosti vím, jak mi pomáhá, když si můžu vyměnit zkušenosti. Nebylo to ale bez rozmyslu a nebylo to bez Jayova posvěcení.“