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Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
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dnes 13. listopadu 2026 v 13:18
Čas čtení 0:32
Ondřej Mrázek

Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu

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Velký zvrat v ostře sledovaném případu zakladatele The Mag. Jan Strach se svými parťáky po dvou letech změnil strategii, u soudu prohlásil vinu a ztratil tak možnost se proti budoucímu verdiktu odvolat.

Kauza kolem režiséra a zakladatele magazínu The Mag Jana Stracha nabrala u pátečního soudu nečekaný směr. Po dvou letech popírání Strach i jeho tři komplicové podle informací serveru Expres.cz otočili a prohlásili vinu v případu vylákání, bití a vydírání mladého tvůrce Denise Železného, ze kterého si pod Libeňským mostem vynutili hesla k parodickému instagramovému účtu The Cap. Obžalovaní zároveň souhlasili, že se budou podílet na náhradě škody, přičemž Železný požaduje 3,5 milionu korun za psychickou újmu.

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Soudkyně Tereza Staňková prohlášení viny přijala, což pro čtveřici znamená polehčující okolnost, ale zároveň ztrátu možnosti se proti budoucímu verdiktu odvolat. Ačkoliv právník poškozeného označil tento krok po dvou letech za účelový a bez špetky sebereflexe, soud nyní směřuje k finálnímu rozsudku – Strachovi a jeho parťákům přitom kvůli nejpřísnější právní kvalifikaci zločinu loupeže hrozí dva až 10 let vězení.

Jan Strach (vlevo) a Petr Žižka, zakladatelé projektu The Mag.
Jan Strach (vlevo) a Petr Žižka, zakladatelé projektu The Mag. Zdroj: Produkce beze Strachu, propagační materiál
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Zdroj: expres.cz
Náhledový obrázek: Produkce beze Strachu, propagační materiál
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