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Zasněžené vrcholky, nekonečné sjezdovky a výhledy, kvůli kterým se vyplatí na chvíli zastavit. Co o nich víš?
Hory mají spoustu podob a každé pohoří skrývá něco zajímavého. Jak dobře se vyznáš v těch nejznámějších? Otestuj si svoje znalosti ze zeměpisu. V kvízu zároveň najdeš inspiraci, kam letos vyrazit na lyže nebo na snowboard.
Ať už tě čekají rakouské Alpy, italské Dolomity nebo třeba jen víkend na českých horách, nezapomeň si do výbavy přidat cestovní pojištění od UNIQA. Můžeš ho přizpůsobit svým plánům podle toho, kam cestuješ nebo co plánuješ na dovolené dělat. Na sjezdovkách se ti bude hodit připojištění na zimní sporty, a pokud se chystáš mimo ně, tak připojištění na adrenalinové sporty. Protože na horách chceš řešit hlavně to, kterou sjezdovku sjedeš jako další, ne nečekané komplikace. A jestli vyrážíš s rodinou, potěší tě rodinná sleva až 50 procent.
Který slavný vrchol je známý svou extrémně náročnou severní stěnou, přezdívanou „Mordwand“? Vidíš ho na obrázku výše.
Jungfrau
Elbrus
Eiger
Vysvětlení
Severní stěna Eigeru ve švýcarských Bernských Alpách patří k nejslavnějším a nejobávanějším horolezeckým výzvám v Evropě.
Zdroj:
Unsplash / Francois Hoang
210
Oficiální výška vrcholu Mont Blanc se v rámci různých měření během let mění. Jak je to možné?
Je to kvůli pohybu tektonických desek.
Na vrcholu je vrstva sněhu a ledu, jejíž tloušťka se mění.
Výška se nemění, není to pravda.
Vysvětlení
Výška vrcholu se pohybuje mezi 4 805 a 4 810 metry nad mořem.
Zdroj:
Unsplash / Dominik Lückmann
310
Pod jakým názvem bys hledal*a největší propojený lyžařský areál na světě?
Ski Arlberg
Les Trois Vallées
Kitzbühel
Vysvětlení
V areálu se nachází přibližně 600 kilometrů sjezdovek. Hlavním střediskem je Val Thorens. Jestli se tam chystáš na lyžovačku (nebo kamkoliv jinam), nezapomeň si do cestovního pojištění přidat připojištění na zimní sporty. S rodinnou slevou u UNIQA můžeš pojištění sjednat až o 50 procent levněji.
Zdroj:
Unsplash / Fabio Fistarol
410
Jaká je nejvyšší hora Itálie, pokud vezmeme v úvahu jen vrcholy ležící výhradně na italském území?
Mont Blanc
Monte Rosa
Gran Paradiso
Vysvětlení
Tohle byl trochu chytáček. Mont Blanc leží na italsko-francouzské hranici. Pokud se ale bavíme výhradně o území Itálie, správná odpověď je Gran Paradiso s výškou 4 061 metrů nad mořem.
Zdroj:
Unsplash / Lukáš Konvica
510
Na obrázku výše vidíš ikonickou horu s téměř dokonalým pyramidovým tvarem. Která to je?
Matterhorn
Weisshorn
Mont Blanc
Vysvětlení
Matterhorn dosahuje nadmořské výšky 4 478 metrů a tyčí se na hranici mezi Švýcarskem a Itálií ve Walliských Alpách. Patří mezi nejvyšší a nejznámější vrcholy Alp.
Zdroj:
Unsplash / Andreas Haubold
610
Vrchol Zugspitze leží na hranici dvou států. Pro který z nich je nejvyšší horou?
Pro Německo
Pro Rakousko
Pro oba státy
Vysvětlení
Se svými 2 962 metry nad mořem je Zugspitze nejvyšší horou Německa. V Rakousku je mnoho vyšších vrcholů. Na jejím ledovci je nejvýše položené lyžařské středisko v Německu. Mimochodem pokud ses díval*a pozorně, nápověda se skrývá na obrázku výš.
Zdroj:
Unsplash / Jochen Chaloupka
710
Jak se jmenuje nejvyšší hora Rakouska?
Grossglockner
Dachstein
Wildspitze
Vysvětlení
Grossglockner se tyčí do výšky 3 798 metrů nad mořem. Wildspitze v Ötztalu je o 30 metrů nižší a Dachstein dosahuje do výšky 2 995 metrů nad mořem.
Zdroj:
Wiki Commons / Oga
810
Nad japonským střediskem Niseko se tyčí sopka, které se pro její tvar říká „Fudži z Hokkaida“. Jak se jmenuje?
Jótei
Ontake
Asahidake
Vysvětlení
Jótei (1 898 m.n.m.) je skoro dokonalý kužel. Dá se sjet i na lyžích, ale nečekej klasické lyžařské středisko. Jde o náročný freeride v neupraveném terénu. Pozor na to, že pokud bys něco takového zkoušel*a, nestačí ti cestovní pojištění pro klasické zimní sporty, je potřeba připojištění na nebezpečné sporty!
Zdroj:
Unsplash / Sebastián Silva Solar
910
Jak se jmenuje nejdelší pohoří na světě?
Himaláje
Andy
Alpy
Vysvětlení
Andy měří přibližně 8 850 kilometrů a procházejí sedmi státy Jižní Ameriky. Jejich nejvyšším vrcholem je Aconcagua, která dosahuje téměř sedmi tisíc metrů nad mořem.
Zdroj:
Unsplash / Frederick Wallace
1010
Jaké pohoří musíš navštívit, když si chceš zalyžovat nebo zajezdit na snowboardu ve slavné oblasti Cortina d’Ampezzo?
Dolomity
Apeniny
Tyrolské Alpy
Vysvětlení
Dolomity jsou součástí italských Alp a od roku 2009 patří na seznam světového dědictví UNESCO. Jejich charakteristické světlé skalní masivy jsou výsledkem specifického geologického složení.
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