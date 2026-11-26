Zpěvačka a harmonikářka Rozálie vydá na začátku března 2027 nové studiové album Salto AMORtale. Následně vyrazí na turné po patnácti českých městech, které vyvrcholí slavnostním pražským křtem za doprovodu symfoniků.
Zpěvačka, harmonikářka a autorka Rozálie ohlásila vydání nového alba s názvem Salto AMORtale. Nahrávka vyjde 3. března 2027 a naváže na její dosavadní tvorbu postavenou na osobitých šansonech, v nichž s upřímností, humorem a nadhledem reflektuje vlastní životní zkušenosti. Hlavním tématem novinky bude opět láska v mnoha podobách – od radosti a vášně až po bolestné pády.
Samotný název desky spojuje cirkusový pojem salto mortale se španělským výrazem amor. „Tento skok působí jako poměrně jednoduchý cirkusácký kousek, ale přitom při něm bývají velmi častá úmrtí, většinou způsobená lámáním vazu. Přesto se do něj akrobati napříč věky stále pouští. A amor, španělsky láska, taky působí neškodně, ale často nám láme vaz nebo spíš srdce. A my se stejně do ní znova a znova vrháme a riskujeme,“ vysvětlila zpěvačka v tiskové zprávě.
Hudebně se Rozálie na připravované nahrávce posouvá od své typické harmoniky k bohatším orchestrálním aranžím, na kterých spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem. Inspiraci čerpala zejména z francouzských šansonů padesátých a šedesátých let a ze španělské hudby s prvky flamenca. Album nabídne celkem dvanáct autorských skladeb nazpívaných v češtině, španělštině a francouzštině.
Turné po patnácti městech i orchestrální křest v Praze
Na vydání desky naváže stejnojmenné jarní turné Salto AMORtale Tour 2027, které odstartuje 1. dubna v Hradci Králové a uzavře se 17. května v Táboře. Zpěvačku na celkem patnácti zastávkách po celé České republice doprovodí její sedmičlenná kapela. Vedle novinek zazní na koncertech také osvědčené písně z předchozích let.
Vrcholem celé šňůry bude slavnostní křest alba, který se uskuteční 26. dubna 2027 v pražském Divadle Hybernia. Na pódiu se ke kapele připojí přímo Český národní symfonický orchestr, takže pražské publikum uslyší nové i starší skladby v mimořádném symfonickém provedení.
1. 4. Hradec Králové – Petrof Gallery
4. 4. Český Krumlov – Městské divadlo
6. 4. Zlín – Malá scéna Zlín
8. 4. Mladá Boleslav – Škoda Muzeum
9. 4. Červený Kostelec – Divadlo J. K. Tyla
13. 4. Brno – Sono
26. 4. Praha – Divadlo Hybernia (křest alba s ČNSO)
3. 5. Ostrava – DK Poklad
4. 5. Olomouc – S-Klub
6. 5. Havlíčkův Brod – Klub Oko
7. 5. Nymburk – Kino Sokol
10. 5. Liberec – Lidové sady (Liďáky)
11. 5. Ústí nad Labem – Dům kultury
12. 5. Plzeň – Měšťanská beseda
17. 5. Tábor – Divadlo Oskara Nedbala