Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
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Dočkáme se po více než čtvrt století pokračování kultovní vánoční komedie Režisér Ron Howard potvrdil, že Grinch 2 je skutečně ve vývoji a počítá se i s návratem Jima Carreyho. Zatím ale není nic jisté. Oba tvůrci trvají na tom, že do natáčení půjdou jen v případě, že vznikne naprosto špičkový scénář.