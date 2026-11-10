Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí

Pro Čechy a Slováky je led srdeční záležitostí. Odjakživa jsme hokejovou velmocí, ale stejně silně máme pod kůží krasobruslení. Skupiny Nova a Markíza na tuto tradici v příštím roce navážou společnou česko-slovenskou verzí světového hitu Hvězdy na ledě.
Sport plný noblesy i rizika, strhující hudby, třpytivých kostýmů a nefalšovaného dramatu. Přesně o tom je krasobruslení, které se stalo hlavním pilířem úspěšné britské show Dancing on Ice. Originál z roku 2006, v němž známé osobnosti trénují po boku profesionálních krasobruslařů a předvádějí náročné choreografie před odbornou porotou i diváky, se stal globálním fenoménem a za tu dobu ho převzalo mnoho zahraničních produkcí.
TV Nova a Markíza přicházejí s velkolepým formátem, který má ambici oslovit publikum napříč generacemi. Hvězdy na ledě na tuto osvědčenou synergii přirozeně navazují a nabídnou rodinnou podívanou plnou emocí, lesku i strhujících výkonů. Show se bude vysílat živě z pražských Letňan.
„Jde o mimořádně náročný projekt z hlediska přípravy i výroby. Těší mě, že díky spolupráci Novy a Markízy můžeme divákům nabízet takto ambiciózní formáty, jak to už roky děláme i v případě SuperStar. Síla této show spočívá také v tom, že ukáže známé osobnosti v situacích, v jakých je ještě neznáme. Budeme sledovat jejich odhodlání, pokroky i to, jak se vyrovnávají s neúspěchem a překonávají vlastní hranice. Naší ambicí je nabídnout kvalitní rodinnou zábavu, u níž si každý najde své favority a bude jim držet palce,“ uvedla Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a TV Markíza.
Britský originál Dancing on Ice si za dvě dekády vysloužil pověst jedné z nejnáročnějších, ale zároveň divácky nejúspěšnějších televizních show ve Velké Británii. Přilákal celou řadu slavných osobností, na brusle se nebála postavit hvězda Pobřežní hlídky Pamela Anderson, legendární fotbalový brankář Arsenalu David Seaman nebo olympijská šampionka v atletice Kelly Holmes.
Přípravy rozsáhlé produkce již probíhají. Jména hvězdných účinkujících odtajní obě televize v následujících týdnech. „Přímý přenos je čistý adrenalin a spojení s krasobruslením tenhle pocit ještě násobí,“ doplňuje režisér a kreativní producent Pepe Majeský.