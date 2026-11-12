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Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026
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Tento článek je PR zpráva společnosti Columbia
dnes 12. listopadu 2026 v 9:30
Čas čtení 1:40
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Nejlepší péřovka je jako objetí. Columbia přichází s kolekcí Amaze pro podzim 2026

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Limitovaná dámská novinka Columbie stojí na myšlence Extreme Coziness, tedy maximálního pohodlí. Hlavní roli v ní mají péřové bundy Amaze Puff, doplňuje je řada Amazesweats.

Oblečení na chladné dny může nabídnout víc než jen ochranu před zimou: může být hebké, příjemné na dotek a zároveň se dobře kombinovat s tím, co už máš ve skříni. Na tom staví Columbia v nové dámské kolekci Amaze, která má podle značky fungovat ve městě, na cestách i při odpočinku.

Amaze Puff: péřovka jako objetí

Srdcem kolekce je řada Amaze Puff, která má z klasické péřové bundy udělat pohodlnější kousek. Nadýchané objemy, měkké materiály a uvolněné siluety mají vyvolat pocit objetí, zatímco čistý design usnadňuje kombinování s každodenním oblečením. Barevná paleta nabízí jemné i výrazné odstíny v matném i lesklém provedení.

Do řady patří dlouhé kabáty, středně dlouhé bundy a kratší modely na každodenní nošení, ale také péřové vesty a praktická varianta 3 v 1. O hřejivost bez zbytečné váhy se stará prachové peří s plnivostí 650 cuin, které podle Columbie pochází z odpovědných zdrojů. Plnivost se udává v cuin a čím je vyšší, tím víc tepla peří zadrží při nižší váze. Povrch chrání před promoknutím i špínou technologie Columbia Omni-Shield.

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Zdroj: Columbia / propagační materiál

Detailů je víc: kapsy s fleecovou podšívkou, pohodlné manžety, nastavitelné kapuce a vnitřní popruhy, díky kterým se bunda dá nosit na zádech. Vybrané modely navíc nabízejí voděodolnou ochranu a variabilní vrstvení, aby se daly přizpůsobit proměnlivému počasí.

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Amazesweats: měkkost i na každý den

Novinkou je řada Amazesweats, která přenáší důraz na měkkost do každodenního oblečení. Tvoří ji mikiny z těžšího fleecu a tepláky se širokými nohavicemi, které mají být podle Columbie stylovým a pohodlným základem šatníku pro volný čas i aktivní dny.

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Zdroj: Columbia / propagační materiál

Od streetwearu po horská střediska

Kolekce podle značky zapadne do různých stylů, od streetwearu mladé generace přes elegantní městský look až po nadčasový ležérní styl horských středisek. Columbia v ní propojuje funkční vlastnosti outdoorového oblečení s hřejivostí a hebkostí a chce ukázat, že oblečení nemusí sloužit jen jako ochrana před chladem.

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Zdroj: Columbia / propagační materiál

Kde kolekci koupíš

Columbia Amaze najdeš na columbia.cz, ve značkových prodejnách Columbia v OC Palladium v Praze 1, OC Nový Smíchov v Praze 5, OC Letňany v Praze 9, OC Šantovka v Olomouci a OC Olympia v Brně a také v nově otevřené vlajkové prodejně Na Příkopě 958/25 v Praze. Koupit ji můžeš i na sportovna.cz a v prodejnách či e-shopech Footshop a Queens.

Kolekci Amaze pořídíš za: 

Amaze Puff dlouhá péřová bunda: 7 499 Kč
Amaze Puff středně dlouhá péřová bunda: 6 799 Kč
Amaze Puff péřová bunda: 5 999 Kč
Amaze Puff péřová vesta: 5 299 Kč
Amazesweats Heavyweight mikina: 2 149 Kč
Amazesweats Heavyweight jogger kalhoty: 2 299 Kč
KOUKNI NA KOLEKCI AMAZE
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Náhledový obrázek: Columbia / propagační materiál
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