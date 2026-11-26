Následující text obsahuje spoilery z jedenácté epizody. Letošní série Zrádců už stojí před branami finálové epizody. Kdo se do ní dostal a jaké jsou šance věrných?
Detektivní hra na život a na smrt už zná finalisty třetí série. Napětí už se pomalu chýlí ke svému letošnímu vrcholu. Zrádci a věrní před sebou mají poslední epizodu a poslední šanci na svou záchranu či vyhlasování zrádkyň. Podaří se letos věrným poprvé zvítězit, nebo opět budeme sledovat triumf ženských zrádkyň?
Annelie se rozhodla, že chce hru dohrát se svou poslední naverbovanou obětí Domi, která se vzdala štítu, aby se vystavila vydírání. Stalo se tak po, pro věrné, úspěšném vyhlasování Tomáše, který byl zrádcem pouhý jeden den. Annelie ale Domi ubezpečila, že chce hru dohrát po jejím boku, a pro vítězství si tak dojdou společně. „Je nás strašně málo. Pokud budeme držet při sobě a hlasovat společně, můžeme to dokázat,“ souhlasila se společnou výherní strategií Domi poté, co se stala pátou letošní zrádkyní. Pohádková výhra vydělená dvěma je totiž pořád lepší než žádná výhra. Ve společném banku je totiž před finálovým dílem krásných 1 753 000 korun. Což je už skoro dvakrát víc, než činila výhra Nicole v první sérii (983 000 korun, pozn. redakce).
Před finálovou epizodou už zrádcovské duo podle pravidel nemá možnost vraždit ani verbovat. Brány závěrečného zápolení o výhru tak zůstanou zavřené poslední zavražděné Mây a vyhlasovanému Matěji, který na poslední chvíli ztratil důvěru Davida a Majdy.
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Finálová pětka
Jak už jsme zmínili, do finále se provraždila zatím úspěšná zrádkyně Annelie, živící se jako realitní makléřka, spolu s vyučující na vysoké škole ve Finsku Domi. Tým věrných pak v nejdůležitější epizodě série zastupuje právník Štefan, který hru začal po boku svého partnera Barnabáše, a botanička Majda, která v reálném životě působí jako vědkyně v oblasti evoluční biologie a zabývá se zejména genomikou. Jejich řady doplňuje další vědec, a to David, který v laboratoři hledá odpovědi pomocí chemických reakcí. Zvládne ale najít odpověď i na tu nejdůležitější otázku? To se dozvíme už příští týden, ve středu 2. prosince.
Mohou věrní vůbec vyhrát?
Tady trochu upustíme uzdu naší fantazii a podíváme se na to, jaké mají teď věrní možnosti, a jestli je v tuhle chvíli ještě vůbec možné, aby vyhráli věrní. Nutno dodat, že vycházíme pouze z informací, které nám nabízí střih.
Zrádkyně se teď už na konci své hry nalézají v o něco jednodušší situaci, zejména pak Annelie, které se podle střihu povedlo vybudovat důvěru v nejednom spoluhráči. Ve složitější situaci se nachází Domi, kterou částečně podezřívají David a Štefan. Pokud by pro ni ale hlasovali jen oni dva, nebo by se David nakonec rozhodl jít právě proti Majdě, k finálovému ohni by se propracovala.
Jaké teď mají věrní možnosti? Hráče a hráčky čeká ještě minimálně jedno hlasování. Prvním z nich bude poslední kulatý stůl, kdy ale hráč nebo hráčka před odchodem do vyhnanství neodhalí svou pravou identitu. Další možnosti hlasování už pak závisí na subjektivním rozhodnutí každého na Křivoklátě. U ohně má každý z nich možnost hodit pytlíček podle toho, jestli už všem věří, nebo ne. Pokud alespoň jeden hráč či hráčka bude chtít hlasovat o vyřazení, hlasování musí proběhnout.
Jedinou možností, jak by mohli věrní vyhrát, je tedy vyhlasovat zrádce hned u posledního kulatého stolu. Pokud totiž vyhlasují věrného či věrnou, jejich poměr bude 2:2, přičemž už není možné, aby věrní zvítězili, i kdyby se zrádkyně postavily proti sobě.
U kulatého stolu by tedy musela odejít nejspíš Domi, na které by se v tuto chvíli mohlo shodnout více hráčů než na Annelie, kterou podezřívá maximálně Štefan a možná Majda. Pokud by tedy odešla Domi, Majda by musela přesvědčit nalomeného Davida, aby hlasoval s ní. Případně by Štefan mohl přijít s pro Davida přijatelnou teorií, že do finále dojdou spolu, tím pádem by mohli vyřadit Annelie, kterou podezřívají společně s Majdou, třemi hlasy. Následně by pak dvěma hlasy mohli vyřadit i právě Majdu, kterou David po vyhlasování Matěje začal podezřívat.
Ústřel? Trochu. Ale co si budeme povídat, tahle hra je prostě o teoriích.