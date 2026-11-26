StarDance minulou sobotu oslavilo pompézní epizodou dvacet let od první řady. Proč ho i po dvou dekádách české diváctvo tak miluje? A v čem je pořad zastaralý? Zeptali jsme se mediální výzkumnice Ireny Reifové z Univerzity Karlovy.
Pořadů, o kterých pokecáš s babičkou i kámošema, mnoho není. StarDance si ale už dvě desítky let tuhle funkci drží. „StarDance plní takzvanou sociálně komunitní funkci, jak tomu říkají v BBC. Mezigenerační sdružování odpovídá představám o veřejné službě. Dívají se i děti, v současné řadě je to 1,5 až 1,6 milionu diváků všech generací,“ vysvětluje Reifová, která působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Proč pořad v Česku tak milujeme? Jak je možné, že jsme v Česku ještě neměli stejnopohlavní taneční dvojici? A jakou největší výzvu podle Reifové před sebou bude mít nová moderátorská dvojice?
StarDance minulou sobotu oslavilo dvacet let na obrazovce a loni vyprodalo halové turné. Čím si vysvětlujete, že je u českého publika i po dvou dekádách tak populární?
Souvisí to s tím, že StarDance patří do takzvané feel-good nebo comfort televize. V současnosti je velký hlad po prostoru bez konfliktu, agrese a vzájemných útoků a hostilit, kterých je jinak veřejný prostor plný.
Proč jsou lidé po takovém nekonfliktním pořadu hladoví?
To je otázka po lidské povaze, na kterou se necítím kompetentní odpovědět, ale být neustále ponořený v něčem, co je evil, je zjevně psychicky neúnosné. StarDance se stalo symbolem a funguje jako protiklad politiky a sociálních sítí – je to ztělesnění laskavosti, dobroty, pozitivity a zřejmě i naděje, že takové kvality existují a dají se někde koncentrovaně najít.
Jak je možné, že pořad funguje takhle mezigeneračně? Scházíme se v médiu pro mladou generaci, ale StarDance v sobotu řeším i se svou babičkou.
StarDance plní takzvanou sociálně komunitní funkci, jak tomu říkají v BBC. V její chartě je zahrnutá jako jedna z dimenzí takzvaného public value testu, takže mezigenerační sdružování odpovídá představám o veřejné službě. Dívají se i děti, v současné řadě je to 1,5 až 1,6 milionu diváků všech generací.
Zůstaňme u formátu. Ten je dvacet let téměř nezměněný – střih, kulisy i moderátorská dvojice. Proč tahle neměnnost stále funguje?
StarDance má parametry pohádkovosti – od žen často ztvárněných jako princezny až po to, že nakonec, ať zvítězí kdokoliv, stejně zvítězí dobro. Nasedá to na stejné vzorce, proč máme rádi pohádky, které jsou taky pořád stejné a jejich reprízy jsou v Česku posvátné. Pohádkový žánr nabízí jistotu, že nás nepřekvapí – není to Hra o trůny, kde kladný hrdina může zemřít nebo se proměnit v monstrum. Spolehlivost, trvalost a předvídatelnost, že to dopadne dobře, je tam důležitý rys.
Český divák ale za dvacet let neviděl tančit stejnopohlavní pár, přestože na Slovensku tančili dva muži před patnácti lety a v konzervativnějším Polsku ho poslali do finále. Čím to je, že jsme tak pozadu? Je to produkční rozhodnutí, kterému nerozumím. Tipovala bych, že mají výzkumy, podle kterých si to čeští diváci nepřejí. Velká otázka ale je, jestli veřejná služba – která má podle zákona o České televizi zachycovat společnost v její diverzitě a podporovat vzájemné porozumění a soudržnost pluralitní společnosti – má striktně následovat přání diváků, nebo nabízet možnost, jak je posunout.
V britské verzi už bylo stejnopohlavních párů několik. První ženský pár musel odstoupit kvůli covidu, ale v roce 2021 se mužský pár dostal do finále. Nejdřív ho prezentovali opatrně přes techniku tance a přátelství, jenže v průběhu řady sami diváci žádali víc výrazovosti směřující k romantice a sexualitě. Bylo to strhující a nevedlo to k propadu sledovanosti, naopak je diváci vytáhli do finále. U nás už dávno byl čas překročit hranici, kterou si diváci možná jen myslí, že mají.
Soutěž u nás přitom vyhrál Jan Cina hlásící se ke queer i romské identitě, z dalších LGBTQ+ celebrit soutěžili třeba cukrář Josef Maršálek, Aneta Langerová či farářka Martina Viktorie Kopecká (které tehdy ale nebyly vyoutované). Stejně tak soutěžili i internetové osobnosti jako Kovy nebo Chili Ta. Není publikum otevřenější, než se zdá?
Je to možné. Řada lidí nemá s LGBTQ+ estetikou zkušenost, takže odmítají něco, o čem přesně nevědí, jak to na ně působí, a jen předvídají. Zahrnutí LGBTQ lidí byl určitý pokrok, mně to ale připadá trochu pokrytecké. Jsou tam vyoutované gay osobnosti, jenže párování probíhá podle biologicky explicitního pohlaví. Oni sami si nestěžují, nechci jim vnucovat svou myšlenku, ale mně osobně přijde nevhodné uvádět gay osobnosti do stylů a póz, ve kterých něco předstírají. Párový tanec nese symboliku blízkosti, tělesnosti a romantiky a nevím, proč by gay muž měl předstírat, že by potenciálně mohl mít tenhle vztah s někým s explicitním ženským pohlavím.
Další rovinou jinakosti je tělesný hendikep. Na Slovensku měli soutěžícího s Downovým syndromem, v britské verzi tančí neslyšící i nevidomí. U nás Česká televize argumentovala cyklistou Ježkem s protézou v roce 2024, měl ji ale zakrytou, takže tradiční vizuální normu nenarušil. Proč nevídáme soutěžící s viditelným hendikepem?
Tipovala bych, že je tam upřímná snaha, ale snaha se bohužel ne vždy rovná dobrému výsledku. Snaha jít proti stereotypům a zahrnout menšiny vystavené ableismu a stereotypizaci lidí se změněnými fyzickými schopnostmi má své úskalí. Pokud se promění v přijetí jednoho zástupce či zástupkyně, není to omezení stereotypu, ale spíš jeho ukázání – ten zástupce pak vystupuje jako token, čímž se odlišnost ještě zdůrazňuje.
„Hlasovat pro outsidery je příslib větší bžundy“
Pro divácké hlasování ve StarDance je typické, že lidé posílají dál i soutěžící, které porota hodnotí nízko – dříve typicky Lukáše Pavláska, letos Tomáše Poláka nebo Tomáše Matonohu. Čím to je?
Pravděpodobně se toho účastní psychologická tendence sympatizovat se slabšími a kromě toho je to vždycky příslib větší bžundy. Nelze v tom vidět jen to „srdíčko“, je to i trochu vypočítavé, protože dívat se na nemehla má také vysokou hodnotu – stejně jako dívat se na princezny a prince.
Všímám si ale genderového rozdílu. Všichni zmínění jsou muži, zatímco nejstarší soutěžící letošního ročníku Hana Dvorská vypadla hned v úvodu. Proč to odpouštíme mužům – u žen to není taková „bžunda“, když si půjčím vaše slova?To je zajímavý postřeh. Směšnost u žen je trvale křehké teritorium, protože společnost u žen oceňuje dokonalost a krásu – proto jsou i ženské komičky vzácnější než mužští komici. Směšnost u žen vždycky narušuje žádoucí neprolomitelnost mýtu krásy, který má existovat bez výjimky a narušení. Kromě toho komičnost, tedy to, že žena připustí roli, kdy reflektuje, že si ze sebe dělá legraci, je určitý vyšší intelektuální stupeň. A ten se většinově pořád mnohem lépe přiznává mužům než ženám.
Zároveň funguje opačný mechanismus: publikum často vystřelí ke slávě někoho, kdo předtím nebyl masově známý – dříve třeba mladinkou herečku Dariju Pavlovičovou, letos Lucianu Tomášovou. Jak tohle funguje?Publika jsou nepředvídatelná a mají velkou míru autonomie, což laická veřejnost nezdůrazňuje, ale mediální studia to vědí desítky let. To, co si publika myslí, jak hodnotí média a jak jednají, nezrcadlí jen vstup, tedy mediální obsah. Může se stát cokoliv – vidíme to od počátku reality pořadů v Česku, kdy na podzim 2005 stály proti sobě VyVolení a obrovský brand Big Brother a čeští diváci upřednostnili VyVolené.
Letošní řada běží uprostřed debaty o České televizi. Ministr Oto Klempíř řekl, že StarDance na veřejnoprávní obrazovku nepatří, naopak na podporu televize se vyjadřují soutěžící jako Luciana Tomášová a i Marek Eben prolomil svou apolitičnost větou, že „věříme, že dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert“. Stává se ze StarDance politický symbol?
Tenhle výrok Marka Ebena posiluje linku pohádkového diskurzu ve StarDance – jen ji promítl do morální roviny, nejen do estetiky. A jestli StarDance můžeme vnímat jako politický symbol? Teď už asi ano. Když kritizuju některé jeho stránky, v žádném případě se neztotožňuju s tím, co řekl pan Klempíř.
Některé věci by ale měly vypadat jinak, aby byly více v souladu s veřejnou službou. U public value testu – střípků, ze kterých se skládá veřejná hodnota – si pak jednotlivé funkce stojí proti sobě. Sociální a komunitní funkci pořad plní bohatě, ale kreativní, kulturní nebo vzdělávací funkce je s vysokou sledovaností většinou v rozporu. Vzdělávací a kulturní přínos z hlediska smyslu pro diverzitu by tam měl být vyšší a tvůrci by se neměli řídit na první dobrou tím, co vyjde z výzkumů.
„Ebenova objektifikace? Vnímám posun“
Měli by tedy víc experimentovat – se stejnopohlavními páry nebo jinakostí?Rozhodně by se to mělo opírat o uvědomění, že založit tak obrovský fenomén, který dokonce začíná být politickým gestem, na tradičním párovém tanci a držet ho dvacet let v nezměněné podobě je kontroverzní. Klasický párový tanec sám o sobě je totiž heteronormativní, jeho podloží je prudce heteronormativní, a čistě ho replikovat s odkazem na tradici je pro veřejnou televizi málo. Britské výzkumy epizod se stejnopohlavními páry doložily, že se dá v téhle matici experimentovat, aniž by pořad ztratil na popularitě a sledovanosti.
V diskutovaném rozhovoru pro Aktuálně.cz jste dříve kritizovala komentování ženských těl ze strany Marka Ebena. Vnímáte v letošních dílech posun?Vnímám. Myslím, že to nějak pochopil, nebo mu to zakázali. Podle toho, jak komentoval předchozí kritiky – když se divil, že něco takového vůbec může někdo chápat jako šovinismus –, asi není z generace, která by to někdy úplně strávila a internalizovala. Hodně ale oceňuju, ať je to z jakýchkoliv důvodů, že se to přestalo dít. Nevšimla jsem si, že by se tam letos komentovaly tělesné údy a končetiny jako předtím. Tehdy to byly explicitní příklady genderové objektifikace ženských těl. U mužů to nikdy nezaznělo – u pana Ciny nikdo neřekl, že má dlouhé nohy, což asi má.
Marek Eben a Tereza Kostková letos moderují naposledy. Nastává tím šance na posun, nebo to bude mít pořad s novými tvářemi a finančními starostmi České televize naopak těžké?
Uvidíme, jestli vůbec nenastane posun k tomu, že StarDance zmizí z obrazovek. Mám pocit, že český premiér a jeho emocionální zbrklost ho zřejmě vedly k tomu, že StarDance bude chtít uchovat, i kdyby ho měl zaplatit z vlastní kapsy.
Pokud ale bude rozpočet České televize extrémně snížený – a televize má řadu dalších investičních starostí, mimo jiné otázku regulérní, dobře fungující VOD platformy –, uvidíme, kde se na StarDance najdou prostředky, nebo jestli na něj Andrej Babiš zavede rozpočtovou rubriku. A pokud pořad bude pokračovat, bude to mít těžké. Marek Eben a Tereza Kostková jsou totiž značka, průvodci a ztělesnění dobra – které je nicméně trochu zatuchlé a zasmrádlé, řekněme. Noví moderátoři určitě nebudou moct opakovat stejný vzorec a stejnou symboliku. Dobro, laskavost a „hlazení“ sobotních publik bylo skutečně navázané na tyhle osobnosti a ti další budou muset vymyslet jiný osobní moderátorský styl.