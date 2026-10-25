Vyjádří se, nebo se nevyjádří? Moderátorské duo Marek Eben a Tereza Kostková, kteří již dvě dekády provázejí jedním z nejoblíbenějších pořadů České televize StarDance, čelili v sobotním přenosu očekávání veřejnosti ohledně aktuálního politického dění.
Ve velmi brzkých ranních hodinách v sobotu poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě prosadili vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků v prvním čtení. Ke kroku se během dne vyjádřila řada známých osobností, a veřejnost tak s napětím očekávala, zda nějaká reakce přijde i během večerního vysílání třetího večera televizní taneční show.
Ačkoli StarDance je apolitický pořad, Eben a Kostková diváctvo nezklamali. „Předpokládám, že po včerejší noci očekáváte, že tady přijde třeba nějaké zásadní politické prohlášení. My bychom rádi, ale jsme na to opravdu hrozně blbě oblečení,“ prohlásil hned v úvodu večera moderátor v reakci na fakt, že třetí díl se nesl v duchu pohádek a účastnictvo na sobě mělo pohádkové kostýmy.
„Všechny zlé si vezme čert“
Eben odkázal kameru například na herečku Lucianu Tomášovou, která vystupovala jako Leontýnka z pohádkové komedie Ať žijí duchové. „V takovémhle ohozu se politická prohlášení říkají špatně,“ popsal se smíchem. „Prostě to si nevymyslíte, že do téhle doby vyjde pohádkový večer,“ řekl.
„Ale stejně bychom rádi řekli, že věříme, že nakonec dobro zvítězí a že všechny ty zlé si vezme čert,“ sdělil moderátor tematicky, čímž si vysloužil obrovský aplaus od publika. Po něm svůj projev zakončil s tím, že „ono to tak dopadne, možná ne hned, ale časem určitě“.
Ebena doplnila jeho moderátorská kolegyně Tereza Kostková. „Ta symbolika je nádherná, ta je někdy mocnější než cokoli jiného,“ řekla. „Ten váš potlesk, ta krásná slova anebo třeba že má člověk zrovna dneska na sobě zelenou jako barvu naděje,“ pronesla a poukázala na své tmavě zelené šaty.
Na celý proslov Marka Ebena a Terezy Kostkové se podívej níže na videu, které sdílela organizace Milion chvilek v příspěvku na Instagramu s popiskem „Dnešní Stardance. Víc slov netřeba“.
Licence BBC politiku v pořadu nepovoluje
Jak připomínají Seznam Zprávy, oficiální licence pořadu britské BBC, od které ji Česká televize zakoupila, vylučuje „politickou agitaci, prezentaci politických symbolů či zneužívání přímého přenosu k politickým proklamacím ze strany soutěžících či moderátorů“.
Koordinátor pořadu Josef Ducký potvrdil, že „StarDance je dlouhodobě pořadem apolitickým“ a dodal, že „nejen svému publiku, ale všem divákům České televize se snaží každým živým přenosem děkovat za přízeň,“ prohlásil za televizi. Podle zdroje Novinky.cz ze zákulisí StarDance alespoň někteří soutěžící svůj občanský postoj k záležitosti, navzdory snahám pořadu o apolitičnost, chtěli prezentovat.
Podle reakcí na sociálních sítích diváctvo vyjádření moderátorů ocenilo. Třetí díl letošní řady kromě pohádkového večera s počátečním politickým nádechem přinesl také závěrečné vyřazení soutěžního páru Hanka Dvorská a Michal Kurtiš, který zatančil sambu.