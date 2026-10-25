U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla

Případ Thomase Marklea, který čelí podezření z držení dětské pornografie, se dále zamotává.
Zatímco média právě teď zahlcují zprávy o stovkách nechutných snímků v krabicích, které měl nyní policii předat přímo syn Thomase Marklea na Filipínách, vévodkyně Meghan podle všeho o „znepokojujících obviněních“ tušila už mnohem dřív. Od roku 2018.
Vévodkyně prostřednictvím blízkého zdroje pro britský deník The Sun vzkázala, že nyní cítí „obrovskou úlevu“, že se celá věc začala oficiálně vyšetřovat. Dle slov její přítelkyně musela Meghan snášet „roky hlubokého znepokojení a frustrace z toho, že nemohla veřejně promluvit,“ to jí bylo údajně zakázáno z právních důvodů a kvůli obavám z narušení policejního vyšetřování.
„Jako matka malých dětí je tím vším absolutně zničená. Na prvním místě myslí na jakékoli děti, kterým mohlo být ublíženo,“ svěřil se neznámý zdroj magazínu People. Meghan v oficiálním prohlášení uvedla, že se s „tíživým tajemstvím“ ohledně svého otce popasovala tak, že ho odstřihla od svých vlastních dětí. „Doufám, že nyní bude zřejmé, že jakýkoli odstup a rozhodnutí nepřipustit, aby měl kontakt s našimi dětmi, měly jediný důvod: ochránit je,“ dodala dle serveru People.
Důkazy měl ve čtyřech velkých krabicích v domě otce Meghan najít bratr vévodkyně Thomas Markle Jr. Podle jeho výpovědi pro filipínskou policii se jednalo o „stovky, ne-li tisíce“ záběrů.
Dvaaosmdesátiletý Thomas Markle, který loni prodělal mrtvici a přišel o nohu, ale jakákoliv obvinění striktně odmítá. „Jsem v šoku, jsem zraněný a je mi velmi líto, že ze mě můj syn dělá toto. Nikdy bych nebyl schopen udělat to, z čeho mě obviňuje,“ řekl pro deník The Daily Mail.
Podle magazínu The Sun existuje dokonce dopis z roku 2018 adresovaný britské policii, který měl Marklea obviňovat ze zneužívání nezletilých. Britská policie však popřela, že by proti osmdesátiletému muži žijícímu mimo Velkou Británii vedla vyšetřování. Případ však už sleduje i FBI.