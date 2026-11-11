Oslavy tradičně zahájí ceny Jana Opletala a vyvrcholí Korzen Národní. Program neopomene ani 90 let od narození Václava Havla.
Od středy 11. listopadu do úterý 17. listopadu proběhne čtvrtý ročník Týdne svobody, projektu spolku Díky, že můžem, který doplní oslavy Dne boje za svobodu a demokracii o sérii kulturních a vzdělávacích akcí, které probíhají po celý týden. Vloni se akce rozšířila do všech krajů a letos se poprvé podívá i za hranice České republiky. Do programu se zapojí přibližně 90 pořadatelů ve více než 40 městech napříč republikou i v zahraničí, společně nabídnou více než 130 akcí.
Letošní ročník propojí motto „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás“ s tématy osobní odpovědnosti, občanské odvahy a současných společenských výzev. Výraznou součástí programu bude také připomínka 90. výročí narození Václava Havla.
Návštěvnictvo čekají divadelní představení, koncerty, výstavy, filmové projekce, debaty i tradiční pub kvízy za svobodu.
Popularizace moderní historie, připomínání hodnoty svobody a zamyšlení nad současným stavem demokracie
Oslavy odstartují 11. listopadu v 19:30 v pražské
m divadle La Fabrika slavnostním udílením Cen Jana Opletala. Studentská komora Rady vysokých škol společně se spolkem Díky, že můžem ocení mladé lidi do 30 let, kteří se angažují na středních i vysokých školách nebo ve svém okolí. Večerem provede Karel „Kovy“ Kovář a akci nabídne v přímém přenosu iVysílání České televize.
Pestrá nabídka v Praze a regionech
Program propojí připomínku moderní historie s aktuálními společenskými tématy, jako jsou dezinformace, důvěra ve společnosti či integrace menšin:
Praha:
Divadelní scéna nabídne inscenace zaměřené na Václava Havla a disent (např. Havel77: Here We Go Again? v Rock Café či Olga (Horrory z Hrádečku) od Divadla LETÍ). Ullmann Ensemble zahraje díla skladatelů perzekvovaných v 20. století, organizace Pragulic přiblíží revoluci z pohledu lidí bez domova a Psychologický ústav AV ČR nabídne reflexi vnímání předlistopadového režimu.
Brno a jižní Morava
Region nabídne 16 akcí. Mezi hlavní body patří inscenace Sága rodu Marxů v Huse na provázku, výstava fotografií Dagmar Hochové v Moravské galerii, program Knihovny Jiřího Mahena, akce Paměti národa o dětech politických vězňů či samoobslužná revoluční procházka městem.
Další regiony
Olomoucké Divadlo na cucky uvede inscenaci o odbojářce Květoslavě Viestové, Naivní divadlo v Liberci hru o T. G. Masarykovi, v Řetízkárně v Jáchymově vznikne výstava Ruce uranu a v Havlíčkově Brodě proběhne debata o vědě a demokracii s Petrem Koubským.
Premiérový přesah do zahraničí
Letošní ročník expanduje do zahraničí díky spolupráci s Českými centry a zastupitelskými úřady. Akce se uskuteční ve Vídni, Budapešti, Bruselu, Haagu a Káhiře. Brusel nabídne výstavu Identita a dětský program, zatímco v Haagu se uskuteční komunitní setkání Sametové pivo u Lavičky Václava Havla.
Vyvrcholení na Korzu Národní
Týden svobody vyvrcholí v úterý 17. listopadu 13. ročníkem Korza Národní na pražské Národní třídě, které představí více než 160 bodů programu:
17:00–17:11: Divadelní window performance DŮM VŠECH, jejíž součástí bude v tradiční čas 17:11 legendární Modlitba pro Martu.
Další program: Obývák Václava Havla (nově v Paláci Platýz), Sametový brunch, prostor Na půdě a instalace TAHÁK pro děti. Vedle Havlova jubilea akce připomene také 70 let od příchodu vietnamské komunity a 10 let od úmrtí Věry Čáslavské.
Kompletní časový harmonogram a seznam zapojených míst naleznete na webových stránkách Týdne svobody a Korzo Národní.