Zdroj: DUPE
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Zdroj: DUPE
Zdroj: DUPE
Zdroj: DUPE
Zdroj: DUPE
Zdroj: DUPE
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Že bude v Arktidě zima asi víme všichni, ale tyhle random znalosti se ti budou hodit, až budeš potřebovat ohromit kámoše a kámošky. A jestli se o nich chceš přesvědčit na vlastní oči, SYX tam pošle výherce nebo výherkyni soutěže na 11 dnů. 🐻❄️
Soutěž je určena pouze osobám starším 18 let s bydlištěm v ČR. Kompletní podmínky najdeš na www.syxpouches.com/soutez.
❗️18+ Tento výrobek obsahuje nikotin a je vysoce návykový.