Podívej se na přehled nejzajímavějších soubojů, které ovládly třineckou Werk Arenu a přinesly večer plný nečekaných zvratů, rychlých ukončení i tvrdých přestřelek.
Fanoušci a fanynky sledovali fight card nabitou hvězdami, na které nechyběla akce ani velkolepá odhalení. Organizace během večera potvrdila, že příští rok se Oktagon vrátí do Ostravy a přinese zápas, který je snem každého česko-slovenského fanouška MMA: bitvu dvou bývalých šampionů, Čecha Davida Kozmy a Slováka Ronyho Paradeisera.
Oktagon 98 v Třinci přinesl skvělé výkony, ale zranění šampiona zhatilo hlavní tahák večera a fanoušci odcházeli zklamaní. Ještě předtím však klec ve Werk Areně doslova hořela díky nelítostným soubojům, submisi za 28 sekund či infarktovému obratu po tvrdém knockdownu. Přinášíme ti přehled nejzajímavějších zápasů, které ovládly večer.
ONDŘEJ RAŠKA VS. AHMET RASIM PALA
Domácí miláček Ondřej „Andrés“ Raška, kterého fanoušci*fanynky mohou znát také ze zápasu se Spicy Pájou z Love Islandu, měl v Třinci od první sekundy obrovskou podporu tribun. Poté co na poslední chvíli přišel o původního soupeře, postavil se mu do klece Turek Ahmet Rasim Pala. Ten vzal zápas na „short notice“ a musel jít do vyšší váhy.
Přestože byl průběh místy strnulý, Raška dominoval v úderech, což potvrdilo i druhé kolo, ve kterém zasadil několik přesných kolen a loktů. Poslední dvě minuty přinesly už jen boj o holé přežití. Oba bojovníci sáhli na absolutní dno svých sil a zápas dobojovali v téměř úplné neaktivitě. Po třech kolech obrovské únavy, ale s jasnou převahou v úderech si zasloužené vítězství na body odnesl Ondřej Raška.
MARTIN PRÁZDNÝ VS. JINDŘICH BYRTUS
Šlo o hlavní zápas prelims karty a mimořádně očekávaný střet ve stylu Stand & Bang. Do klece nastupoval 22letý talent z organizace BKFC Jindřich Byrtus s extrémní energií. Dvojnásobný český mistr v boxu Martin Prázdný vsadil na emoce a jeho nástupová skladba Ostravo od Jaromíra Nohavici okamžitě rozdováděla celou Werk Arenu.
V prvním kole byla z obou stran cítit vzájemná úcta. Postupně se však ukazovalo, že prostor a tempo zápasu svědčí mnohem víc Prázdnému. Ve třetím kole už bylo všem jasné, že pokud chce Byrtus zvítězit, zachrání ho jedině KO.
Mladý bojovník však narazil na problém s kondicí. Zatímco vyčerpaně lapal po vzduchu, Prázdný ho nekompromisně zasahoval přesnými údery. Ostravský boxer si s přehledem pohlídal závěr zápasu a po výborném výkonu si připsal zasloužené vítězství na body.
DAVID HOŠEK VS. MATEUSZ JANUR
Hošek měl výborný nástup, do soupeře výbušně naskakoval a odmítal jakékoli svazování. Janur působil v prvním kole pomalu, Hoškův styl mu vůbec nesedl a pokaždé, když se pokusil o klinč, český bojovník díky obrovské fyzické síle bez problémů odešel. Byl lepší takticky i technicky a polského šampiona v postoji absolutně rozebral.
Když už to vypadalo na Hoškovu jasnou dominanci a pohodlnou cestu za vítězstvím, přišel šokující zlom. Polský šampion Hoškovi nasadil nekompromisní gilotinu a přinutil ho odklepat. Zápas, který měl David celou dobu jasně pod kontrolou, se tak ve druhém kole změnil na mimořádně trpkou prohru.
DOMINIK TÁBOR VS. DENIZ ILBAY
Souboj podle pravidel Underground přinesl střet dvou diametrálně odlišných světů. Domácí miláček a elitní třinecký thajský boxer Dominik „Hunter“ Tábor narazil na německou KO mašinu a bývalého mistra světa v boxu Denize Ilbaye. Od první sekundy nastolili neuvěřitelné tempo. Zatímco Tábor těžil ze svých přesných kopů a dlouhých úderů, německý „El Pistolero“ se nenechal zaskočit a už v úvodním kole předvedl hned několik takedownů.
Po třech kolech neustálé akce šlo o mimořádně vyrovnaný souboj, ve kterém oba sáhli na dno svých sil a v kleci odevzdali absolutní maximum. Z cenného vítězství na body se nakonec před domácími tribunami radoval Dominik Tábor.
TOMÁŠ MUDROCH VS. JASON PONET
„Ostravský expres“ Tomáš Mudroch nastupoval do klece s pověstí nelítostného kata, který osm ze svých devíti výher zaznamenal už v prvním kole. Proti němu však stála obrovská výzva v podobě francouzského veterána Jasona Poneta. Ten měl za sebou úctyhodných 47 zápasů a za celou svou kariéru ještě nikdy nebyl knockoutován.
Mudroch se v zápase nemusel příliš namáhat a svou přezdívku potvrdil do puntíku. Do zápasu vletěl extrémní rychlostí, bleskově přečetl situaci a soupeři nasadil nekompromisní armbar. Jason Ponet byl nucen odklepat submisi po neuvěřitelných 28 sekundách prvního kola.
VERONIKA SMOLKOVÁ VS. IVANA PETROVIĆ
Slovenka Veronika Smolková nastupovala do klece s jasným cílem – prodloužit svou šňůru sedmi výher v řadě. Proti ní se však postavila výzva z toho nejtvrdšího materiálu, dvojnásobná šampionka ARES FC a ostřílená UFC veteránka Ivana Petrović.
Zápas se začal podle Veroničina klasického scénáře. Hned od úvodu vyvinula na soupeřku tlak a první dvě kola si prakticky neustále udržovala kontrolu. Do třetího kola vletěla ukázkovým overhandem přímo na hlavu a diktovala hru u pletiva. V závěrečných minutách se na ní však začala podepisovat únava, což UFC veteránka Ivana Petrović využila, dostala se do tempa a závěr zápasu mírně zdramatizovala.
Po třech náročných kolech si nakonec vítězství na body připsala Smolková. Vždy usměvavá a dobře naladěná slovenská hvězda po zápase zhodnotila, že i přes dobrý výkon to z jejího pohledu nebyl nejatraktivnější zápas. Výhru věnovala svému dědečkovi.
JAKUB BATFALSKÝ VS. AYTON DE PAEPE
24letý český supertalent čelil v Třinci dosud největší výzvě své kariéry. Do klece se mu postavil zkušený belgický veterán a šampion dvou organizací Ayton De Paepe. Hned na začátku prvního kola zažila hala obrovský šok, když De Paepe zasadil tvrdý knockdown. Batfalskému se sice podařilo otřepat se a vrátit se na nohy, ale Belgičan byl po celou dobu dominantnější a hru s přehledem kontroloval i u pletiva.
Batfalský se odmítl vzdát. Nejenže později unikl z nebezpečného škrcení, ale soupeři pohotově nasadil triangl a situaci úplně otočil. Werk Arena v tu chvíli explodovala a sborově skandovala jeho jméno. Do třetího kola nastoupil s obrovským odhodláním. Po mimořádně vyrovnané a tvrdé válce se z cenného vítězství na body nakonec radoval právě Jakub Batfalský.
Po zápase přiznal, že vůbec poprvé v kariéře dostal knockdown v prvním kole. V tu chvíli si podle vlastních slov uvědomil, že do toho musí dát srdce. Právě to mu nakonec přineslo výhru.
MATEUSZ LEGIERSKI VS. IVAN BUCHINGER
Na tento vrchol večera čekala celá česko-slovenská bojová scéna. Šampion lehké váhy Mateusz Legierski měl obhajovat titul proti absolutní legendě Ivanu Buchingerovi. Pro 40letého „Bukiho“ to měl být 57. profesionální zápas.
Dlouho očekávaný generační střet těsně před jeho začátkem zrušili. Polský šampion si během rozcvičky v šatně vážně zranil hamstring a musel jet do nemocnice.