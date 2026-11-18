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Nicolas Markovič ovládl kategorii U14 do 60 kg a veze z Řecka domů zlato. Třináctiletý zápasník ale neměl vždy jednoduchou cestu, na účast na světových turnajích totiž musel vybírat peníze. Podpořil ho legendární Jiří Procházka, ale také Makhmud Muradov.
„Fanouškům obrovsky děkuji! Za každý finanční příspěvek, bez kterého bychom neodjeli, i za komentáře a sdílení. Cítil jsem, že v tom nejsem sám a mám vás všechny v zádech. S takovou lví smečkou prostě nejde nevyhrát! 🦁“ svěřil se mladík Refresheru těsně po vítězství.