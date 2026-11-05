Ve finále druhé série Tipsport Cage Cage se představí talentovaní mladí zápasníci a zápasnice, kteří se probojovali vyřazovacími koly a nyní svedou bitvu o hlavní výhru: profesionální smlouvu s přední evropskou organizací OKTAGON.
V Cage Game dostávají hlavní slovo diváci a divačky, a ti během tiskové konference ODSTŘEL rozhodli neúprosně. Svým hlasováním z finále odstranili zápas Jakub Macháček vs. Matúš Kováč. Ve finále, který se uskuteční 11. listopadu v Brně, tak uvidíme tyto bitvy:
- Robin Chaloupka vs. Petr Dvořáček
- Patrik Kutil vs. Lukáš Zumrík
- Daniel Veselý vs. Josef Musil
- Erik Đặng vs. Marek Košťak
- Erin Carter vs. Eva Erdélyiová
- Jindřich Janečka vs. Tomáš Skalický
Hlavními tvářemi celého projektu jsou Filip Ondrášek alias Pruyem a Filip Jovanovič alias Jovinečko, kteří sestavili dva soupeřící týmy. Do rolí trenérů se zapojili zkušení bojovníci OKTAGONu – český tým vede elitní postojář Vladimír Lengál, slovenskou sestavu koučuje Marek Bartl.
Klíčovým pilířem konceptu Tipsport Cage Game je přímé zapojení publika. Během živého přenosu se na obrazovkách budou objevovat interaktivní QR kódy, skrze které mohou diváci hlasovat a přímo ovlivňovat probíhající duely. Bojovníci tak musí vedle fyzické připravenosti prokázat i schopnost okamžitě reagovat na nečekané zvraty dirigované fanoušky.
Finálový galavečer druhé série Tipsport Cage Game startuje v brněnské Zoner BOBYHALL ve středu 11. listopadu 2026. Přímý přenos pro slovenské diváky zprostředkuje platforma JOJ play, v Česku a na mezinárodním trhu bude vysílání dostupné na OKTAGON.tv, YouTube a Twitchi.