Weekend Radar: Dva rappové večery, nový koncept ravu i britský underground

Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: GO OUT / PROPAGAČNÍ MATERIAL, DOX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Víkend je za dveřmi a my ti opět představujeme WEEKEND RADAR – naše tipy na to, co o víkendu navštívit!