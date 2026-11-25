dnes 25. listopadu 2026 v 14:00 Čas čtení 0:00 První streamovací platforma zakazuje AI hudbu. Spotify chce naopak povolit AI remixy Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: UNSPLASH / VITALY GARIEV / VOLNĚ K UŽITÍ Zdroj: TIDAL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: UNSPLASH / VOLNĚ K UŽITÍ Zdroj: SPOTIFY / PROPAGAČNÍ MATERIÁL 1 / 4 Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? Po přihlášení můžeš v nastaveních účtu přidat heslo, které bude sloužit k přihlašování a nebudeš tak muset využívat přihlašovací odkaz. Již téměř hotovo Tvou registraci právě dokončujeme. V rámci finální kontroly ti za chvíli automaticky zašleme potvrzovací e-mail. Nemusíš dělat nic dalšího. Zpět na úvod Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět. Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhledový obrázek: Unsplash / Vitaly Gariev / volně k užití 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstoupit do diskuze Co si o článku myslíš? Přihlas se a dej vědět do komentáře! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentářů Seřadit od nejoblíbenějších nejnovějších Zveřejnit komentář Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář. Přihlásit se Zrušit Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář. Přihlásit se Zrušit Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club. Členství Zrušit Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet. Ověřit účet Zrušit Opravdu chceš odstranit svůj komentář? Odstranit Zrušit Opravdu chceš zablokovat tento komentář? Zablokovat Zrušit Opravdu chceš odblokovat tento komentář? Odblokovat Zrušit Opravdu chceš nahlásit tento komentář? Nahlásit Zrušit Děkujeme, komentář byl nahlášen. OK OK HUDBA Doporučujeme Refresher Club Radek koordinuje finanční pomoc v OSN: „Když dojde k přírodní katastrofě nebo konfliktu, poslat jen jídlo zkrátka nestačí,“ říká před 2 dny Sponzorovaný obsah Do Vánoc zbývá jen měsíc a kousek. Poradíme ti, čím potěšit ženy ve tvém životě podle jejich osobnosti včera v 12:30 Sponzorovaný obsah „Nedostatek financí je důvod, proč nečekat a začít.“ Odborník vysvětluje, do čeho investovat podle rozpočtu dnes v 11:15 Sponzorovaný obsah Daruj krev: V Praze se koná Bloody Good Rave Party 2026 12. 11. 2026 12:00 Refresher Club Aleš je DJ na výletní lodi v Karibiku: „Jídlo i kajutu mám zdarma. Na školení mě učili, co dělat při útoku pirátů“ 21. 11. 2026 7:00 Storky Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo... Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou Sponzorovaný obsah Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá... Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob... New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině? Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí? Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká? Lifestyle news Dcera Bruce Willise sdílela společnou intimní fotografii na terase. Po sebereflexi ji zase smazala dnes v 11:11 Youtuber po třech dnech odhalil největší easter egg v GTA VI. Tajný portál tě vrátí v čase včera v 13:00 Další bizarní reklama z Česka. Firma GoldBee čelí kritice kvůli „yellow face“, stáhla ji a omluvila se včera v 08:30 VIDEO: Captain America, Thor a X-Meni. Závěrečný trailer na Avengers: Doomsday je tady před 2 dny Dočká se GTA filmu nebo seriálu? Šéf Take-Two prozradil plány před 2 dny Novým moderátorem StarDance má být Leoš Mareš? Česká televize to zatím nepotvrdila před 2 dny Vánoční kamion Coca-Coly přidává další zastávky. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš před 2 dny 2 Češi ve Vietnamu vyznačili už 20 kilometrů turistických tras. Chtějí místní naučit český systém před 2 dny Čtrnáctá přehlídka JAN SOCIÉTÉ představila futuristickou kolekci. Návrháře inspiroval seriál před 3 dny Zpravodajství Česko Finance Politika Spojené státy americké (USA) Více Rajchl chce omezit trestnost popírání a schvalování genocidy. Opozice i historici mluví o nebezpečném kroku před 4 minutami Boje o rozpočet pokračují. Koalice přesune miliardy na zemědělství, opozice navrhuje škrty před hodinou Klimatickou změnu uznává 88 procent lidí v Česku. Proč se ale neshodneme na jejím řešení? před 3 hodinami Více z tématu Hudba Všechno Český slavík 2026 se blíží. Kdy a kde ho sledovat a kdo letos vystoupí? včera v 16:30 1 Rekordní předprodej Pohody 2027. ADÉLA Day je už z poloviny vyprodaný 18. 11. 2026 8:01 Rozhovor s Marií April k 17. listopadu 17. 11. 2026 19:08 MC Gey vzpomíná na desku Rap Life 18. 11. 2026 18:00 PTK vyprodal tři O2 arény přes instagramovou skupinu 17. 11. 2026 10:00 Colours of Ostrava oznamují headlinera před 2 dny Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo 18. 10. 2026 14:00 KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák? 28. 9. 2026 9:00 PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun 27. 9. 2026 16:30 Více z tématu Beauty Všechno PR zpráva Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů 22. 7. 2026 13:30 Jennifer Lawrence překvapila fanoušky novým photoshootem, prý je k nepoznání 7. 11. 2026 18:00 Nevyhazuj oblíbený parfém. Vůně i beauty produkty od Lancôme, CeraVe, a dalších značek koupíš v refill obalech 31. 7. 2026 10:15 Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno Sponzorovaný obsah 10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět 17. 8. 2026 11:30 Kdy jsi naposledy strávil*a čas s babi a dědou? Těchto pět aktivit vás sblíží víc než obyčejná návštěva 23. 8. 2026 10:30 Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty 23. 9. 2026 16:00 Nejnovější Lifestyle Zpravodajství Živě Hudba 27. 5. 2026 13:30 Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco 27. 5. 2026 13:30 „Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová. Refresher Art – Overrated & Underrated s Jakubem Jansou před hodinou První streamovací platforma zakazuje AI hudbu. Spotify chce naopak povolit AI remixy před 2 hodinami Pops & Flops aneb co se za poslední měsíc osobnostem (ne)povedlo? před 3 hodinami Sponzorovaný obsah „Nedostatek financí je důvod, proč nečekat a začít.“ Odborník vysvětluje, do čeho investovat podle rozpočtu dnes v 11:15 Více Nejčtenější 24 HODIN 7 DNÍ 30 DNÍ Vánoční kamion Coca-Coly přidává další zastávky. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš před 2 dny 2 Youtuber po třech dnech odhalil největší easter egg v GTA VI. Tajný portál tě vrátí v čase včera v 13:00 Český slavík 2026 se blíží. Kdy a kde ho sledovat a kdo letos vystoupí? včera v 16:30 1 Konec éry televizního bizáru? Vysvětlujeme, proč Zrádci vyprodávají O2 arenu, zatímco nahá seznamka pohořela včera v 07:00 Novým moderátorem StarDance má být Leoš Mareš? Česká televize to zatím nepotvrdila před 2 dny Vánoční kamion Coca-Coly přidává další zastávky. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš před 2 dny 2 „Rodin, který tenhle příběh žijí, je hodně. Vyměňování zkušeností pomáhá.“ Martha Issová promluvila o změně identity svého syna 21. 11. 2026 9:30 Ve StarDance se vybralo přes 41 milionů korun. Zdeněk Svěrák byl při děkovačce dojatý před 3 dny Youtuber po třech dnech odhalil největší easter egg v GTA VI. Tajný portál tě vrátí v čase včera v 13:00 Refresher Club Aleš je DJ na výletní lodi v Karibiku: „Jídlo i kajutu mám zdarma. Na školení mě učili, co dělat při útoku pirátů“ 21. 11. 2026 7:00 Vánoční kamion Coca-Coly přidává další zastávky. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš před 2 dny 2 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí 31. 10. 2026 9:25 16 Rychlý prachy dostanou celovečerní film. První fotky potvrzují mládeži nepřístupný rating 16. 11. 2026 9:19 1 Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš 11. 11. 2026 14:00 1 ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. 10. 2026 8:00 Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení přehraj reklamu a odemkni bezplatně Máš již členství? Přihlásit se Získat členství REFRESHER+