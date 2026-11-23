Když Tereza Kostková a Marek Eben oznámili, že letošní série je jejich poslední, ihned se rozjely spekulace o jejich možných nástupcích. Jedním z nich by měl být údajně moderátor Leoš Mareš.
Populární taneční pořad České televize StarDance by měl podle zjištění magazínu Expres moderovat Leoš Mareš, kterého diváci a divačky momentálně vídají zejména na televizní stanici Nova, kde moderuje pěveckou soutěž SuperStar. Česká televize ale jméno nového moderátora, nebo dokonce celé dvojice, nepotvrdila. Podle serveru Život v Česku vedoucí komunikace Jana Mrákotová informaci odmítla komentovat.
Jednání byla údajně dokončena
Co se týče výběru nové moderátorské dvojice, Česká televize prozatím pouze potvrdila, že jednání o angažmá byla dokončena. Jméno Marešovy potenciální moderátorské partnerky se však ani zmíněnému plátku vyšťourat nepodařilo.
Duo Terezy Kostkové a Marka Ebena si ve čtrnácti sériích odvysílaných v posledních dvaceti letech oblíbila nemalá část publika napříč generacemi. Podle serveru Expres by mělo angažmá Leoše Mareše „přitáhnout i mladší publikum“, zdali tím myslí generaci Husákových dětí, nebo gen Z, ale neobjasnili.
Server neopomenul ani zmínit, že Leoš Mareš má s moderováním živých přenosů četné zkušenosti a ani tato konkrétní show mu není cizí. S taneční partnerkou Katarínou Štumpfovou si moderátor v roce 2015 během sedmé série dotančil pro páté místo. Na parket se vrátil po deseti letech v rámci StarDance Tour 2025, kde tančil se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou.
Oficiální oznámení nové moderátorské dvojice tak stále zůstává v rukou České televize.