Kevin se vrací v nové roli, tentokrát neovládl prázdný dům, ale zavřený McDonald’s.
Macaulay Culkin opět oživil svou nejslavnější postavu Kevina McCallistera. V nové vánoční reklamě řetězce McDonald’s však nezůstává sám v rodinné vile, nýbrž v prázdné restauraci rychlého občerstvení, kterou má celou jen pro sebe.
Kultovní komedie Sám doma baví diváky a divačky už 35 let a Culkin se ke své dětské roli příležitostně vrací v různých reklamních spotech. V tom nejnovějším se po zavírací době ocitá v opuštěné pobočce McDonald’s a situaci si užívá naplno – střídá role obsluhy a hosta, sám si připraví zmrzlinu McFlurry, usmaží hranolky a z klasického Big Macu si sestaví vlastní „Big McCallister“. Stejně jako kdysi doma si tak vychutnává naprostou svobodu bez dohledu dospělých.
Spot propaguje vánoční kampaň, v rámci které McDonald’s v prosinci uvede na americký trh speciální tematické menu Home Alone Meal. Jeho součástí budou sběratelské ponožky s filmovým motivem, hranolky odkazující na fiktivní pizzerii Malý Nero z filmu a speciální McFlurry s čokoládovou polevou, sušenkami Oreo a bonbony M&M's jako pocta Kevinovým slavným zmrzlinovým hodům.
Jak ale naznačil český marketingový příspěvek, tematické menu dorazí i k nám. Těšit se na něj můžeš už 25. listopadu.