Longevity je buzzword, který si většina z nás spojí s miliardáři, stovkou kapslí denně a kryokomorou po ránu. Na nedávné snídani se Samsungem jsme ale zjistili, že nejdůležitější „hacky“ pro delší a zdravější život jsou vlastně až trapně obyčejné.
Když se dnes řekne longevity, internet ti většinou naservíruje hlavně extrémy. Lidi, kteří měří úplně všechno, spí s páskou přes pusu a utrácejí za suplementy víc než my za nájem. Spousta z nás si pak řekne, že tohle není pro normální lidi, a jde spát ve dvě ráno s telefonem v ruce.
Jenže odborníci, se kterými jsme mluvili, to vidí úplně jinak. Longevity podle nich nezačíná u drahých procedur, ale u tří nudných věcí: jak spíme, jak se hýbeme a jestli vůbec víme, co se v našem těle děje. A právě ten třetí bod je místo, kde do hry vstupují technologie.
Dopoledne v kavárně, kde se místo latte měří tep
Nedávno jsem strávil příjemné dopoledne v Health Longevity Café v Praze. Program byl jednoduchý: pár krátkých přednášek o spánku, regeneraci a pohybu a pak dvě hodiny praktického měření. Na stolech stály přístroje, které běžně potkáš spíš u sportovního lékaře než v kavárně: InBody na měření tělesného složení, MaxPulse, SphygmoCor a spirometr na funkci plic.
Na zápěstí jsem měl Galaxy Watch 9, které jsem v předchozích dnech nosil na spaní, do posilovny i na běžné chození po Praze. Fungovaly jako takový osobní deník těla, se kterým jsem pak mohl data od odborníků porovnat.
- Nosí je víc než třetina z nás. Chytré hodinky nebo fitness náramek používá podle Českého statistického úřadu 37,5 procenta lidí starších 16 let.
- Ženy vedou. Mezi ženami je nosí 40,4 procenta, mezi muži 34,3 procenta.
- Nejvíc je mají mladí. Ve věku 25–34 let je nosí 62,1 procenta lidí, mezi 16–24 lety 58 procent.
- Nejde jen o zdraví. V německém výzkumu sbíralo zdravotní data 77,8 procenta majitelů nositelné elektroniky a nejčastěji šlo o pohyb. Zároveň ale 79 procent uvedlo, že je hodinky prostě baví.
- Motivace funguje. Meta-analýza v Journal of Medical Internet Research ukázala, že pohybové trackery můžou zvýšit fyzickou aktivitu i denní počet kroků.
- Přesnost má limity. Tep hodinky měří poměrně spolehlivě. Délku spánku ale podle studie v Sports Medicine spíš nadhodnocují a u odhadu intenzity pohybu se chyba pohybovala mezi 29 a 80 procent. Spálené kalorie se v průměru trefovaly slušně, jednotlivá měření se ale výrazně lišila.
Spánek: nejlevnější doplněk stravy, který ignorujeme
První odborník, Martin Pretl, je neurolog a vedoucí lékař Institutu spánkové medicíny INSPAMED v Praze. Spánkem se zabývá desítky let a v odborných časopisech publikuje hlavně o spánkové apnoe, nespavosti a o tom, jak špatný spánek souvisí s metabolismem, cukrovkou nebo kardiovaskulárními nemocemi.
Základní pointa, kterou nám opakoval, byla spánková hygiena. Pravidelně usínat a vstávat ve stejnou dobu, i o víkendech. Neodbývat spánek jako ztracený čas. Spánek totiž není „vypnutí“, ale aktivní proces, během kterého se střídají fáze v cyklech zhruba po 90 minutách. Hluboký spánek převažuje v první polovině noci a souvisí hlavně s fyzickou regenerací, REM fáze přibývá k ránu a mozek v ní mimo jiné zpracovává emoce.
Nejzajímavější část Pretlovy práce se týká spánkové apnoe, kterou většinou nebereme tak vážně, jak bychom měli. O co jde? Ve spánku se ti zablokují dýchací cesty, na deset až třicet vteřin přestaneš dýchat a tělo se začne dusit. Mozek tě pak na zlomek vteřiny probudí, aby ses nadechl*a. Ty si to ráno nepamatuješ, ale spánek máš rozsekaný.
A tady dávají chytré hodinky smysl. Galaxy Watch 9 umí přes noc sledovat okysličení krve a upozornit na známky středně těžké až těžké obstrukční spánkové apnoe. Diagnózu ti nedají, tu stanoví až vyšetření ve spánkové laboratoři. Ale můžou být ten první impuls, kvůli kterému se objednáš.
Pozor na posedlost daty
Abychom byli fér: ne každý spánkový odborník je z hodinek nadšený. Hodinky totiž neměří mozkovou aktivitu ani pohyby očí jako laboratoř. Spánkové fáze odhadují nepřímo z pohybu ruky, tepu a jeho variability. Dobu usnutí a probuzení trefí docela slušně, s detailním rozpisem fází už je to horší.
A pak je tu psychologická stránka. Pro část lidí se ranní skóre spánku stává zdrojem stresu: podívají se do aplikace, uvidí špatné číslo a hned mají „špatný den“. Pro tenhle jev se dokonce ujal termín ortosomnie, posedlost dokonalým spánkem, která spánek paradoxně zhoršuje. Rada je tedy jednoduchá: dívej se na trendy v dlouhém časovém horizontu.
Pohyb: data jsou kompas, ne bič
Druhou přednášku měla Denisa Wernerová z Element Gyms. Je to Master Trainer s kvalifikací kondiční, funkční a rehabilitační trenérky a v Pardubicích vede individuální i skupinové tréninky. Specializuje se na kompenzační cvičení, posilování středu těla, odstraňování svalových dysbalancí a rehabilitaci po zraněních.
To je pro longevity důležitější, než to na první pohled vypadá. Většina z nás totiž nepotřebuje maraton, ale tělo, které ve čtyřiceti nebolí po celém dni u notebooku. Zdravá záda, stabilní kotníky a silné svaly kolem páteře jsou přesně ten typ „investice“, která se vrací za dvacet let. A jakožto někdo, kdo čerstvě překročil čtyřicítku, to vnímám víc než osobně.
Hodinky tu fungují jako kompas. Galaxy Watch 9 počítají denní kardio zátěž a takzvaný Fitness Index, který kombinuje měření tělesného složení s odhadem VO2max, tedy toho, kolik kyslíku dokáže vaše tělo při zátěži využít. VO2max patří mezi ukazatele, které se v longevity debatě zmiňují nejčastěji, protože dobře vypovídá o celkové kondici srdce a plic.
Moje čísla: EKG, tlak a ponižující zeleninový index
Obecně řeším longevity už pěknou řádku let. Oura prsten na spaní, hrstka supplementů na dobré zdraví (hlavně ten vitamín D v tom hnusu za oknem!), pravidelné cvičení. Řekl bych, že to mám v malíku. Takže jsem byl zvědavý, co ukážou data.
EKG: Hodinky změří jednosvodové EKG za 30 sekund, stačí položit prst na tlačítko. Výsledek potěšil: sinusový rytmus, tedy normální srdeční rytmus, s průměrnou tepovou frekvencí 80 tepů za minutu. Uklidňující. Takové měření sice nenahradí plnohodnotné EKG u kardiologa, ale umí zachytit třeba fibrilaci síní, poruchu rytmu, která často probíhá bez příznaků. Takže zatím v pohodě.
Krevní tlak: Tady přichází důležitý detail: hodinky tlak neměří samy od sebe. Nejdřív je musíte zkalibrovat klasickým tlakoměrem s manžetou na paži a kalibraci zopakovat každých 28 dní. Moje hodnoty pohybovaly kolem 126/80 s tepem 87 v úterý večer a 122/76 s tepem 76 ve středu ráno. Podle evropských doporučení obojí spadá do pásma normálního tlaku. Ten rozdíl mezi večerem a ránem je přitom krásná ukázka toho, proč se má tlak měřit vsedě v klidu, a ne hned po aktivním dni.
Antioxidační index: Hodinky umí za pět vteřin přes palec odhadnout hladinu karotenoidů v kůži, které souvisejí s tím, kolik jíte ovoce a zeleniny. Škála jde od 0 do 100, za adekvátní se považuje 75 a víc. Já dostal 59, kategorie „nízká“. Překlad pro longevity nováčky: méně pizzy, víc mrkve.
Tělesné složení: Nejvíc mi ale dalo přemýšlet měření tzv. tělesné kompozice. Stačí přiložit prostředníček a prsteníček na dvě tlačítka a hodinky pošlou tělem slabý elektrický proud. Tato metoda se jmenuje bioelektrická impedance (BIA). Svaly obsahují hodně vody a proud vedou dobře, tuk ho vede hůř, a z rozdílu odporu hodinky dopočítají, z čeho se tělo skládá. V pondělí jsem vážil 85 kilo a aplikace mi u všech čtyř hodnot svítila oranžovým „High“. Jenže tady je potřeba číst pozorně. Kosterní svalovina 34 kg nad doporučeným rozmezím (28,8–31,4 kg) je totiž dobrá zpráva.
Svalová hmota patří mezi nejlepší investice do stáří, protože právě úbytek svalů s věkem stojí za spoustou pádů, zlomenin i ztráty soběstačnosti. Vyšší množství vody v těle (46,6 kg) jde z velké části za svaly, protože svalová tkáň obsahuje hodně vody. Skutečný vykřičník je tady tuk: 21,4 kg, tedy 25,2 procenta hmotnosti, zatímco horní hranice rozmezí je 18 kg.
Pro longevity je právě tělesný tuk, hlavně ten kolem břicha a orgánů, jedním z nejsledovanějších rizikových faktorů. Pointa měření? Ubrat koblihy a pokračovat v posilce. Ale jinak docela spokojenost.
Co si z toho odnést, i když hodinky nemáš
Nejzajímavější na celém dopoledni bylo, jak málo z toho souviselo s technologií. Pretl i Wernerová v podstatě opakovali totéž: spát pravidelně, hýbat se tak, aby tělo bylo silné a stabilní, jíst víc zeleniny a nebrat signály těla na lehkou váhu. Chrápání, ranní únava nebo bolest zad nejsou „normální“ jen proto, že je má hodně lidí kolem nás.
Hodinky jako Galaxy Watch 9 v tom nehrají roli lékaře ani trenéra. Jsou spíš takový otravný kamarád, který ti v pravou chvíli řekne, že jsi dnes málo chodil*a, špatně spal*a nebo že ta zelenina na talíři fakt chybí. A když něco vypadá divně, pošlou tě tam, kam patříš: k odborníkovi.
Longevity tedy podle všeho není o tom dožít se 150 let. Je o tom, abys ve čtyřiceti, padesáti a šedesáti měl*a tělo, které tě pořád poslouchá. A to se dá začít řešit už dneska večer. Třeba tím, že půjdeš spát o hodinu dřív.